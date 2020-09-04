Земля и Недвижимость Логин: Пароль: Регистрация | Восстановить пароль

Раздел участка и дома при разводе темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:



Ваше имя: EMail:



Страницы: Всего: 1





Сортировать по времени сообщений [ ]

4/09/20 14:30 Janeva > Rossi 4/09/20 14:06

Я не могу найти покупателя на недострой? По факту - земля под застрой с неоконченным строительством. Ведь его стоимость будет значительно ниже, чем введенный в эксплуатацию дом. Или это сомнительное мероприятие?



В введении в эксплуатацию супруг участия принимать не будет. Его и так все устраивает. Он там живет, работает. Это я без двора/кола остаюсь и на чужой территории негативно настроенных родственников.



Итак, - вводить в эксплуатацию, продавать и делить поровну? Пытаться на свою долю купить жилье, забирать туда детей и подавать на алименты?.. кругом голова.

4/09/20 14:06 Rossi > Janeva 4/09/20 13:59

Вы в первом посте говорили, что настаиваете на продаже дома. Пока дома не будет в госреестре вещных прав, вы его не продадите.

4/09/20 13:59 Janeva > Rossi 4/09/20 12:39

У нас есть разрешение на стройку, стройпаспорт, проект... Сдавать в эксплуатацию - деньги и время. Стройпаспорт нужно переделывать, т.к. есть изменения в проекте дома и местоположение на участке изменено. У нас страсти накалены и оба хотим поскорее разойтись. Позиция супруга - дети будут жить в квартире, а где я буду жить ему неинтересно, т.к. инициатива развода моя. И на алименты подаст он, если дети будут жить с ним в квартире его родителей. Или я подам на алименты, когда уйду на сьемное жилье. Тут все очень эмоционально, конструктива мало. Совместная опека упирается в место проживания детей. Много обид и претензий с обоих сторон.



Я так понимаю, нет законных методов заставить супруга согласиться на приобретение жилья взамен дома. Он не согласен на 1/4, и даже на 1/3, только половину. Теплых отношений со свекрами уже нет, поэтому проживание в их квартире - вопрос времени.

4/09/20 12:39 Rossi > Janeva 4/09/20 11:12

Вы дом то сперва введите в эксплуатацию. Может он незаконно построен. Пока это формально не объект недвижимости, а набор стройматериалов.



Что касается правил раздела общего имущества, они определены ст.ст. 70, 71 Семейного кодекса. В частности, важен вопрос с местом проживания детей. Вы договорились с супругом? Что с алиментами?

4/09/20 11:12 Janeva

Добрый день! Очень прошу помочь консультацией.

Суд по разводу через 5 дней. Двое детей, за спиной 17 лет брака. Нажитое: два авто, участок и построенный домик на нем. Т.К. своего жилья, кроме дома нет - в городе проживаем в квартире свекров и другими родственниками, настаиваю о продаже дома и покупке жилья ближе к городу или в нем. Дом в сельской местности (30 км от столицы). Не сходимся в жизненных планах и способах реализации быта. Не могу жить в квартире, в доме неудобно для детей - школа в городе, вся социальная жизнь в городе. У мужа другие планы. Итак,я предлагаю продать дом и купить жилье ближе к городу на четверых. Если не захочет - выплатить ему его 1/4 часть (он хочет все равно загородный дом). Его позиция - делить участок и дом пополам. Но тогда нам с детьми не хватает на жилье. Предложение мужа - дети могут оставаться жить в квартире родителей (площадь позволяет), но я - нет. По факту дети без своего жилья и никто мне гарантии не даст, что им, как внукам, будет жилплощадь. К тому же после развода вместе проживать не сможем, дети, ествественно, будут со мной - поэтому пока вижу только сьемное жилье.



Мирный расход - это я забираю 1/2 участка и дома, одну машину (по договоренности) и решаю жилищный вопрос ипотекой, кредитом либо другими доступными способами. Супруг - начинает строительство своего дома. Согласны на совместную опеку над детьми, но при этом он предлагает проживать им в родственной квартире, где проживать не могу Я.



Есть ли у меня шанс все таки получить 3/4 имущества, чтобы все таки решить жилищный вопрос нам с детьми? Данные:участок приватизирован на меня (бесплатно получен от государства, по факту - взнос на благоустройство села (плата за участок) давала моя мама. Она же оплатила приватизацию, давала деньги на старт стройки. В общей сложности ею было вложено порядка 100 тыс грн - это ее лепта в создание жилья для меня. Но конечно, никаких расписок).Муж настаивает, что дом выстроил он, тк был период жизни когда он хорошо зарабатывал, я в это время была в декретном отпуске. Всю нашу совместную жизнь я не работала порядка 4 лет - два декретных, все остальное время я приносила доход в семью.



Дом выстроен, но не введен в эксплуатацию.

Я не соглашаюсь на его условия, он - на мои. Сейчас я с детьми нахожусь в квартире, ищу работу и сьемное жилье, чтобы съехать. У нас общее дело - маленький семейнынй бизнес. Сейчас я от него отхожу.



Каковы возможные варианты исхода? Есть смысл "воевать" или продать "за копейки" недострой и разделить поровну. На том и окончить?



Буду очень благодарна за мнение со стороны и дельный совет. Знакомый юрист предлагает просто поделиться и быстро мирно разойтись.

Страницы: Всего: 1



