Возврат очков, выполненных по индивид заказу

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22/09/20 16:26 AM > ротор1 22/09/20 16:09

1. продажа товара (скомпоновали линзы и оправу, которые, возможно, были в наличии, и выдали клиенту).



Линзы имеют круглую форму. Я других просто не видел.

Оправы обычно не круглые.

Чтобы "скомпоновать линзы и оправу" нужно придать стеклянным линзам форму оправы. Другими словами - спилить часть стекла.

На мой взгляд, это подряд, причем "Побутовий підряд".





22/09/20 16:09 ротор1 > AM 22/09/20 15:13

в данном случае возможно два варианта:

1. продажа товара (скомпоновали линзы и оправу, которые, возможно, были в наличии, и выдали клиенту).

2. выполнение работы (изготовление линз, например, при астигматизме, которые больше никому не подойдут, такая же оправа со смещенной переносицей и т.д).

В первом случае товар вернуть нельзя, поскольку он относится изделиям мед назначения.

Во втором случае претензии можно предъявлять, если будут какие-то недостатки в работе (не по рецепту, замутнения линз, и т.д).



22/09/20 15:13 AM > Rossi 22/09/20 14:32

В принципе, сейчас можно купить и готовые очки с диоптриями. Тогда это будет действительно купля-продажа.

Но если речь идет об изготовлении очков, то будет подряд.

Кстати, по чеку сразу будет видно, какие отношения были.

В оптиках обычно дают чек с разбивкой цен.





22/09/20 15:02 черниговский > Rossi 22/09/20 14:02

Потребитель(ница) пришел в магазин и заказал(а) "по конфигуратору" меховую шубку "в пол":

- хочу воротник из соболя;

- желаю остальное из норки;

- застегиваться на крючки из адамантия;

- размеры 70/70/70

При этом "непосредственно процесс изготовления" потребителя не волнует.

Подряд или купля-продажа?



22/09/20 14:32 Rossi > AM 22/09/20 14:10

Заказчику все равно, кто, где, каким образом будет "вставлять линзу в оправу". Он согласен и на то, чтобы ему передали уже готовые очки (если такие вдруг есть на момент заказа). Суть отношений - только покупка, а предшествующие манипуляции не принципиальны.



22/09/20 14:10 AM > Rossi 22/09/20 14:02

В примере с изготовлением очков будет подряд.

Так как оптика приобретает отдельно оправы и отдельно линзы, а потом подгоняет выбранные линзы к выбранным оправам.

Соответственно и цена очков должна включать: цену оправы, цену линз, цену работы.



22/09/20 14:02 Rossi > черниговский 22/09/20 13:52

Это не подрядные отношения, т.к. договор не регулирует непосредственно процесс изготовления. Когда вы приходите в автосалон и выбираете условную ауди по конфигуратору, вы не заключаете договор подряда с заводом в Ингольштадте )



22/09/20 13:52 черниговский > Oligarx 22/09/20 13:03

с учетом "заказал ... индивидуальные"



можно ли говорить о купле-продаже (к которой упомянутое постановление 172-е "пристегивается") или правильнее квалифицировать как подряд ?



