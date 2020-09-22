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Потребительские товары
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Товары и Услуги
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Возврат очков, выполненных по индивид заказу
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22/09/20 16:26  AMОтправить письмо > ротор1    22/09/20 16:09Дерево
1. продажа товара (скомпоновали линзы и оправу, которые, возможно, были в наличии, и выдали клиенту).

Линзы имеют круглую форму. Я других просто не видел.
Оправы обычно не круглые.
Чтобы "скомпоновать линзы и оправу" нужно придать стеклянным линзам форму оправы. Другими словами - спилить часть стекла.
На мой взгляд, это подряд, причем "Побутовий підряд".

22/09/20 16:09  ротор1 > AM    22/09/20 15:13Дерево
в данном случае возможно два варианта:
1. продажа товара (скомпоновали линзы и оправу, которые, возможно, были в наличии, и выдали клиенту).
2. выполнение работы (изготовление линз, например, при астигматизме, которые больше никому не подойдут, такая же оправа со смещенной переносицей и т.д).
В первом случае товар вернуть нельзя, поскольку он относится изделиям мед назначения.
Во втором случае претензии можно предъявлять, если будут какие-то недостатки в работе (не по рецепту, замутнения линз, и т.д).

22/09/20 15:13  AMОтправить письмо > Rossi    22/09/20 14:32Дерево
В принципе, сейчас можно купить и готовые очки с диоптриями. Тогда это будет действительно купля-продажа.
Но если речь идет об изготовлении очков, то будет подряд.
Кстати, по чеку сразу будет видно, какие отношения были.
В оптиках обычно дают чек с разбивкой цен.

22/09/20 15:02  черниговскийОтправить письмо > Rossi    22/09/20 14:02Дерево
Потребитель(ница) пришел в магазин и заказал(а) "по конфигуратору" меховую шубку "в пол":
- хочу воротник из соболя;
- желаю остальное из норки;
- застегиваться на крючки из адамантия;
- размеры 70/70/70
При этом "непосредственно процесс изготовления" потребителя не волнует.
Подряд или купля-продажа?

22/09/20 14:32  Rossi > AM    22/09/20 14:10Дерево
Заказчику все равно, кто, где, каким образом будет "вставлять линзу в оправу". Он согласен и на то, чтобы ему передали уже готовые очки (если такие вдруг есть на момент заказа). Суть отношений - только покупка, а предшествующие манипуляции не принципиальны.

22/09/20 14:10  AMОтправить письмо > Rossi    22/09/20 14:02Дерево
В примере с изготовлением очков будет подряд.
Так как оптика приобретает отдельно оправы и отдельно линзы, а потом подгоняет выбранные линзы к выбранным оправам.
Соответственно и цена очков должна включать: цену оправы, цену линз, цену работы.

22/09/20 14:02  Rossi > черниговский    22/09/20 13:52Дерево
Это не подрядные отношения, т.к. договор не регулирует непосредственно процесс изготовления. Когда вы приходите в автосалон и выбираете условную ауди по конфигуратору, вы не заключаете договор подряда с заводом в Ингольштадте )

22/09/20 13:52  черниговскийОтправить письмо > Oligarx    22/09/20 13:03Дерево
с учетом "заказал ... индивидуальные"

можно ли говорить о купле-продаже (к которой упомянутое постановление 172-е "пристегивается") или правильнее квалифицировать как подряд ?

22/09/20 13:39  ротор1 > Oligarx    22/09/20 13:03Дерево
вот вам еще ссылка на Закон, которым установлено, что линзы - это издеоия мед назначения [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

22/09/20 13:30  Rossi > Oligarx    22/09/20 13:03Дерево
да, линзы для корректировки зрения относятся к медицинским изделиям

22/09/20 13:03  OligarxОтправить письмо   Дерево
Всем привет
Заказал очки по рецепту: индивидуальные линзы + оправа. Сделал 100% предоплату. Пришёл мерять - глаза болят и тошнит. Говорю, ребята, переделывайте. Они: ок, но вам нужно опять купить линзы. Взял паузу...

В Постанове 172 есть только лікарські препарати і засоби и предметы гигиены. Но имхо очки не подпадают под эти понятия.
Может кто сталкивался с этим вопросом?

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