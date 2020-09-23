ДТП, Смертельный случай, Аппеляция

23/09/20 16:06 Limosha

Здравствуйте, помогите, кто может.



У моего отца было страшное ДТП 4 года назад (7 октября 2016 года, время - около 12.00-13.00).



Папа возвращался с бабушкой домой на трассе Умань-Гайсин, т.к. дорога была не отремонтирована, как большинство дорог в Украине, и у отца схватило сердце, он наткнулся на яму, после чего вылетел на встречку и потерял управление. На встречке ехала машина жигуль, в ней находился водитель, его жена и мать. После столкновения автомобилей, водитель и его мать погибли, с нашей стороны погибла бабушка, отец после случившегося, лежал долго в реанимации, потом в течение года восстанавливался, ему сделали операцию на бедре, но ходить самостоятельно без помощи костылей, не может. К сожалению, никто не делал такую ужасную ситуацию намеренно... это был несчастный случай. Отец за рулем больше 40 лет, никогда ничего не нарушал, а здесь такое горе случилось...



Однако, после долгих заседаний суда, сегодня был вердикт. Что отец должен сидеть в тюрьме 8 лет.. Ему сейчас 61 год. Он инвалид. При этом жена погибшего свое заявление забрала давно и была свидетельницей ДТП. Но его родной брат никак не хочет идти на уступки в такой сложной ситуации. Мы думали, что может быть будет условное наказание, т.к. человек со 2-й группой инвалидности не может сидеть в тюрьме, но, к сожалению, законодательство Украины это не учитывает.



Ребята, кто может помочь в данной ситуации? может, посоветуйте адвоката. Что делать?

