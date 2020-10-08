Пенсія для тих, хто не має повного страхового стажу 35 років

В мене після початку пенсійної реформи кілька років тому, склалося враження що без 35 років стажу (для чоловіків) пенсію, за теперішнього законодавства не можна буде одержати взагалі навіть в 65 чи 70 років.
Хоча після певних звернень, мені вказали на ст. 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", де все-таки обумовлено попри постійне збільшення страхового стажу, одержання пенсії в 63 роки при наявності стажу в 25 років (після максимального збільшення його в 2028 році), або в 65 років при наявності лише 15 років страхового стажу.
Спочатку думав що це якісь перехідні і тимчасові норми, на час повного запровадження реформи, не закріплені в законі.
Хоча б це певний позитив, що люди хоч через кілька років після пенсійного віку зможуть одержати пенсію, попри те, що її постійно знову хочуть підвищувати.
Тому мене цікавить, яка різниця в пенсії, буде в тих що виходитимуть в 60 років із стажем 35 років, і тих хто буде виходити в 63 або 65 років (із стажем 25/15 років). Наскільки вона буде відрізнятися, як це виражаться в цифрах, і чи останні зможуть розраховувати на мінімальну пенсію,чи лише на якийсь відсоток від неї.
От в цій статті А. Павлоського перед реформою
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вказано, що для тих хто немає повного страхового стажу розмір пенсії буде залежати від сукупного доходу (сім'ї)?!
Чи дійсно така норма діє після вступу в дію реформи
на теперішній час? Здається така норма (про сукупний дохід) діє для тих хто немає права на пенсію, але лише на соціальну допомогу?
І на яку треба також мати 15 років страхового стажу?!
Буду вдячний за роз'яснення цих моментів пенсійного законодавства.