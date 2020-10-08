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Пенсія для тих, хто не має повного страхового стажу 35 років темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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8/10/20 19:09 баєр



Хоча після певних звернень, мені вказали на ст. 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", де все-таки обумовлено попри постійне збільшення страхового стажу, одержання пенсії в 63 роки при наявності стажу в 25 років (після максимального збільшення його в 2028 році), або в 65 років при наявності лише 15 років страхового стажу.

Спочатку думав що це якісь перехідні і тимчасові норми, на час повного запровадження реформи, не закріплені в законі.

Хоча б це певний позитив, що люди хоч через кілька років після пенсійного віку зможуть одержати пенсію, попри те, що її постійно знову хочуть підвищувати.

Тому мене цікавить, яка різниця в пенсії, буде в тих що виходитимуть в 60 років із стажем 35 років, і тих хто буде виходити в 63 або 65 років (із стажем 25/15 років). Наскільки вона буде відрізнятися, як це виражаться в цифрах, і чи останні зможуть розраховувати на мінімальну пенсію,чи лише на якийсь відсоток від неї.

От в цій статті А. Павлоського перед реформою

Чи дійсно така норма діє після вступу в дію реформи на теперішній час? Здається така норма (про сукупний дохід) діє для тих хто немає права на пенсію, але лише на соціальну допомогу?

І на яку треба також мати 15 років страхового стажу?!

Буду вдячний за роз'яснення цих моментів пенсійного законодавства. В мене після початку пенсійної реформи кілька років тому, склалося враження що без 35 років стажу (для чоловіків) пенсію, за теперішнього законодавства не можна буде одержати взагалі навіть в 65 чи 70 років.Хоча після певних звернень, мені вказали на ст. 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", де все-таки обумовлено попри постійне збільшення страхового стажу, одержання пенсії в 63 роки при наявності стажу в 25 років (після максимального збільшення його в 2028 році), або в 65 років при наявності лише 15 років страхового стажу.Спочатку думав що це якісь перехідні і тимчасові норми, на час повного запровадження реформи, не закріплені в законі.Хоча б це певний позитив, що люди хоч через кілька років після пенсійного віку зможуть одержати пенсію, попри те, що її постійно знову хочуть підвищувати.Тому мене цікавить, яка різниця в пенсії, буде в тих що виходитимуть в 60 років із стажем 35 років, і тих хто буде виходити в 63 або 65 років (із стажем 25/15 років). Наскільки вона буде відрізнятися, як це виражаться в цифрах, і чи останні зможуть розраховувати на мінімальну пенсію,чи лише на якийсь відсоток від неї.От в цій статті А. Павлоського перед реформою [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] вказано, що для тих хто немає повного страхового стажу розмір пенсії буде залежати від сукупного доходу (сім'ї)?!Чи дійсно така норма діє після вступу в дію реформи на теперішній час? Здається така норма (про сукупний дохід) діє для тих хто немає права на пенсію, але лише на соціальну допомогу?І на яку треба також мати 15 років страхового стажу?!Буду вдячний за роз'яснення цих моментів пенсійного законодавства.

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