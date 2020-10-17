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Вовочка - "золота рибка"
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17/10/20 11:19  ARMОтправить письмо > ARM    17/10/20 10:57Дерево
интерпритация 5 вопросов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

17/10/20 10:57  ARMОтправить письмо > Вінні Пох    17/10/20 10:04Дерево
ну так в чем дивиденд Зеленского от озвучивания этих пяти вопросов? Ему лично, что от этого?

17/10/20 10:04  Вінні Пох   Дерево
Пройшло півтора року, як у президентських виборчих перегонах перемогла пантоміма від Зеленського. Особисто мене дивувало, як можна голосувати за кандидата, який нічого не говорить про свої наміри на посту президента? Але мовчання кандидата зовсім не викликало підозри у 73% віборців. Як виявилося, мовчання добре згуртовує: виборцю хочеться боротьби з корупцією – він малює в своїй уяві, що майбутній президент буде боротися з корупцією, хоче "припинення війни" - уявляє собі "припинення" і т.д на будь-який смак. Питання не в тому, щоб сподобалися обіцянки, а в тому, щоб виборець повірив у те, що сам собі намалював в уяві. Тобто вибір переходить з раціонального на емоційний рівень.
Зрозумівши, шо технологія зі сліпою вірою спрацювала, і на місцевих виборах діють на емоційному рівні. В т.ч. із "запитаннями" від президента.
1. Інтрига із оприлюдненням по одному запитанню, хоча відразу анонсували, що їх буде п’ять. Якщо дійсно на меті отримати відповіді, і ці відповіді дуже важливі, то зазвичай діють прямо і рішуче, приблизно як у анекдоті:
Кум: - Кума, в мене до тебе три питання.
Кума: - В сраку не дам.
Кум: - Тоді – два.
А у випадку із видавлюванням по одному питанню важлива саме інтрига, як у серіалі, та притягування уваги і підігрівання інтересу до особи президента і до його "партії".
2. Запитати про щось – ще не означає зробити. Але інтерес виборця підігрівається саме сподіванням, що це може здійснитися. Теж відомий до анекдотичності прийом: знайомишся з дівчиною, морозиво у кав’ярні, похід в бутік, запитання, яка шубка їй подобається, і ведеш до себе на квартиру. Кількість та якість оргазмів набагато вища, ніж без запитання, яка шубка подобається.
3. Я не бачу прописаних повноважень президента для вирішення тих прооблем, які ставляться у "запитаннях". Це компетенція кабміну. Тому якого біса Вовочка ліпить з себе "золоту рибку" і морочить голову перед місцевими виборами? Невже знову набереться більшість із безмозглих виборців-мрійників, у котрих відсутнє не тільки критичне мислення, а мислення взагалі?

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