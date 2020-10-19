Роялти за продажу свиней

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19/10/20 17:08 kolos > Sven 19/10/20 16:21

Одновременно два класса за одной торговой маркой 031, 044

031 - продукты в сфере с.х., в т.ч. животные

044- селекционирование, штучное осеменение



19/10/20 17:00 kolos > Sven 19/10/20 16:21

Какое счастье, что Вы нашлись.

1. Попросили у них патент - нету. Есть данные сайта Минсельхоз, что они программу реализуют по разведению чистопородных животных и ведут реестры гибридных животных.

2. Сказали им, что будем 10% удерживать (п.2 ст.12 Угоди про уникнення).

В пункте 2 есть исключение - ноу-хау не облагается в Украине. Они вдруг говорят - мы ноу-хау (Вы как в воду смотрели). Животных мы уних конечно покупаем. Для подтверждения ноу-хау - простое письмо как они усовершенствовали породу.

3. По договору мы имеем право и обязаны при реализации племенных животных, которых мы вырастим у себя, указывать ТМ нереза.

Владелец марки - бенефициарный получатель.

4. Предполагается два договора - с бенефициарным получателем, и из него отсылка в договор с нерезом , которому мы платим и услуги там разные (ну с этим мы разобрались), и роялти. У этого же нереза мы покупаем животных.

Все что Вы подсказали будем проверять. Спасибо и не прощаюсь )))



19/10/20 16:21 Sven > kolos 19/10/20 15:30

Так, Дания, значит, Европа.

С учетом дела Пеппера, не мешало бы у них узнать, когда были выведены породы, которые они собираются вам продавать. Это по вопросу наличия/отсутствия патента.

"..мы будем работать под их торговой маркой," - здесь немного непонятно. На животных, торговых марок в Дании не выдают.

Есть инфа по марке? Через ВОИС пробивали владельца? Что за классы? Похоже на то, что хотят бизнес-процессы втюхать? Если так, то свинушки могут паровозом пойти, как продукт производства.



А в целом, как по мне, датчанам нужно объяснить, что специфика нашего законодательства такова, что если они не предъявят своим права владения на ИС, то платежи, на которые они рассчитывают, не будут считаться роялти, а значит, их уплата повлечет для вас незапланированные финансовые потери, к примеру, в части НДС.

И вообще, ТРИПС, пока, ещё никто не отменял.



19/10/20 15:30 kolos > Sven 19/10/20 14:39

Ситуация усугубляется еще тем, что наш нерезидент не является "бенефіціарним отримувачем". Правда бенефіціарний отримувач тоже датчанин, так что вроде с 2020 года уже не страшно. Вот такая каша малаша.



19/10/20 14:39 Sven > kolos 19/10/20 12:46

По сути, то, что Вам предлагают (роялти за племенной скот), нормальная фишка в мировой практике.

Относительно подтверждения прав - здесь, скорее всего, между Вами и Вашими партнерами вышло недопонимание.

Если говорить в общем, то у них должен быть соответствующий патент или, на худой конец, принудительная лицензия (если речь идет о Европе).

У всех серьезных заводчиков такие доки имеются.

Страна нереза какая?





19/10/20 14:18 kolos > AM 19/10/20 14:04

Мое мнение что это передача прав на торговую марку, а также передача прав на информацию (ноу-хау), касающуюся промышленного и научного опыта. Где-то так. И хотя это роялти разных типов по Угоде (Дания), можно в одном договоре их смешать , определить единую ставку роялти, удержать 10% по угоде и сидеть не так бояться, как при формулировке "за продажу племенного поголовья".



19/10/20 14:15 AM > kolos 19/10/20 14:09

В нашем законодательстве синонимом франчайзинга является коммерческая концессия.

Схема франчайзинга используется, в т.ч. и международного.

Наверняка они платят иностранным франчайзерам.

Уточните, как к этому налоговая относится.

Можно, конечно, и по-простому - заплатить за ТЗ, но, Ваших контрагентов это может оскорбить )



19/10/20 14:09 kolos > AM 19/10/20 14:04

И где у нас хоть в одном НПА есть слово "фрайнчайзинг" ? Вообще не хочу связываться. А главное его нет в Угоде про уникнення подвійного оподаткування.



19/10/20 14:04 AM > kolos 19/10/20 13:55

Вот это:

"будем работать под их торговой маркой, выполнять их инструкции по содержанию по производственным мощностям, кормлению и т.д."

очень похоже на коммерческую концессию (франчайзинг)





19/10/20 13:55 kolos > AM 19/10/20 13:46

Бодяга там никакая. Ни слова про право интеллектуальной собственности на породу в законе нет. Регистрируем субъекты (предприятия), регистрируем животных в книгах. Пустышка.



19/10/20 13:43 kolos > AM 19/10/20 13:28

Я и ожидала увидеть патент. Но договорные отношения регулируются законодательством страны нерезидента. Вряд ли их заинтересует наша ст.42. Мы им говорим, что право на породу у нас патентуется. А они говорят - у нас так.



19/10/20 13:29 kolos > ARM 19/10/20 13:05

Вот-вот. Если не мутить с генетическим роялти , ввиду отсутствия как я вижу документа, подтверждающего право интеллектуальной собственности, то остается торговая марка. Еще они говорят, что это роялти за ноу-хау, потому что племенная генетика является результатом научных достижений их компании (дальше обьяснение на птичьем языке про геномы и т.д.), но все это написано всего-навсего в их письме. Налоговый кодекс не показываю, и так мы намерены удерживать налог с доходов нерезидентов, в уменьшеном размере правда, по угоде. Но они говорят с них нигде в мире не удерживают и недовольны. И сделку клиенту не хочу срывать, но... Как я буду доказывать, что это вообще роялти.



19/10/20 13:05 ARM > kolos 19/10/20 12:46

за ТМ они что категорически не хотят роялти получать? Покажите им наш налоговый кодекс :)

