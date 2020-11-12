ТОВ заключает договора со своими сотрудниками-ФОП

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12/11/20 18:13 ОК АКА Олюня > GeorgeUlyanoff 12/11/20 14:33

если слету, не вникая. то с ФЛП-продавцом, работающим бухгалтером или дворником, скорее всего проблем не будет.

с ФЛП-продавцом, работающим менеджером по продажам, наверняка будут.

+ важно! я не знаю всех условий договора с ФЛП. там тоже могут быть признаки трудовых отношений.



12/11/20 17:30 ротор1 > GeorgeUlyanoff 12/11/20 16:48

не бачу підводних каменів. Жодних заборон на здійснення підприємницької діяльності вже працевлаштованим громадянам немає. А з ким вони працюють, то їхня справа.

Повторюся - так працюють зараз майже усі мережеві магазинчики/бутіки/оптики і т.ін.

Схема. ТОВ імпортує товар і продає його ФО-Пам. а ті реалізують його кінцевим споживачам.



12/11/20 17:06 Евгений Осычнюк > GeorgeUlyanoff 12/11/20 16:48

Ви зрозуміли, про що я написав? З Ваших дописів незрозуміло - в чому сутність угод, як співвідносяться у них ТОВ і ФОП? Що ФОП продає? І наскільки діяльність ФОП дублює функцію співробітника ТОВ, де цей ФОП працює у штаті? Не впевнений, що це все можливо розв"язати на форумі.



12/11/20 16:48 GeorgeUlyanoff > Евгений Осычнюк 12/11/20 16:02

Зрозуміло, дякую.

Тобто якщо угоди реальні, - є підтвердження: ТТН, що оформлювалися при відвантажуванні до контрагентів ФОПки, платіжки, по яким сплачувалися за послуги та товари від контрагентів на ФОПку, - *можна не хвилюватися?*

Згадую - по радянських ще законах не можна було, наприклад, щоб працювали на одному підприємстві близьки родичи, чи чоловік з дружиною...- ну накшталт того, щоби не було зловживань - запобіжники...

тому і було запитання, - чи є якісь підстави заподозрити ухілення від сплати податків...



12/11/20 16:02 Евгений Осычнюк > GeorgeUlyanoff 12/11/20 14:33

Залежить від подробиць, Вам правильно відповів 12/11/20 13:51 turist37.У випадку перевірки ТОВ можуть бути питання по реальності угод, укладених між ТОВ та ФОП, з цим треба розбиратись. Інших проблем не бачу.



12/11/20 14:33 GeorgeUlyanoff > turist37 12/11/20 13:51

Нічого не приховуємо, - у штатному ТОВки є посада-начальнік відділу. Він же є ФОП. З цим ФОПом укладено договір реалізації того ж товару, яким торгує ТОВ.

Чи є порушенням такі відносини?



12/11/20 14:04 ротор1 > turist37 12/11/20 13:51

Аффтар, наверняка, спрашивает о другом.

Речь, скорее всего, идет о ситуации, когда наемные работники предприятия, оформлены у него как бухгалтера, например, еще и являются ФЛ-П.

Ничего противозаконного. Так вся страна работает в сетевом бизнесе.



12/11/20 13:51 turist37 > GeorgeUlyanoff 12/11/20 12:53

Заключення договорів між ТОВ та ФОП співробітниками, є прихованим працевлаштуванням, за яке відповідно до КзПП України накладаються штрафні санкції на ТОВ.

Дане питання піднімалось неодноразово в т.ч. на форумі. ІМХО, адекватну оплатну консультацію Вам може надати фаховий юрист, вивчивши структуру Вашого бізнесу.



12/11/20 12:53 GeorgeUlyanoff > GeorgeUlyanoff 12/11/20 12:42

ТОВ и ФОП имеют одинаковые кведы, - ТОВ продает свои товары ФОПам, торгуют одним и тем же товаром

