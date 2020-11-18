ДТП, Спорная ситуация, интересно мнение

18/11/20 19:05 romanvolko_v



Произошла не самая приятная ситуация, попал в ДТП

Протоколы были составлены на обоих участников происшествия, сегодня в судебном порядке рассматривали мое дело, где проходил как обвиняемый по 124 ст., за несоблюдении безопасной дистанции



Впереди ехавший водитель совершал объезд стоящего транспортного средства, на маленькой скорости, затем прижался к правой части, взял больший радиус для поворота на стоянку, я ехал сзади, и тоже начал совершать объезд стоящего транспортнога средства, ну и произошло столкновение, я столкнулся правым передним углом автомобиля в его заднюю дверь в районе задней стойки, заезжая таким образом, водитель стоял перпендикулярно дороги, есть свидетели с его стороны, которые розняться в показаниях, кто-то говорит, что он не брал радиус для поворота, все твердят, что он включил поворотник

С моей стороны свидетели говорят, что поворотника не было, я же говорю, что поворотник он включил уже после начала маневра, практически в момент столкновения, но по моему это ему не дает преимущества, т.к перед началом совершения маневра он должен был убедится в его безопасности, учитывая, что при повороте налево он должен был принять крайнее левое положение, чего не было сделано.



Судья говорит, что вероятнее вина обоюдная, это еще не окончательное решение, оно будет выноситься позже, так-же позже будет рассматриваться дело в отношении второго участника



Ну и так вышло, что второй автомобиль не застрахован, т.к он является участником боевых действий, его страховку оплачивает государство, ну и мне между делом сказали, что денег с его страховой я вряд ли дождусь, что меня больше по судам затаскают, чем я увижу компенсацию.



Регистратора не было ни у меня, ни у второго участника

Есть видео с рядом стоящего здания

прикладываю ссылку:



Хотелось бы услушать ваше мнение по поводу увиденного



Доброго времени суток.Произошла не самая приятная ситуация, попал в ДТППротоколы были составлены на обоих участников происшествия, сегодня в судебном порядке рассматривали мое дело, где проходил как обвиняемый по 124 ст., за несоблюдении безопасной дистанцииВпереди ехавший водитель совершал объезд стоящего транспортного средства, на маленькой скорости, затем прижался к правой части, взял больший радиус для поворота на стоянку, я ехал сзади, и тоже начал совершать объезд стоящего транспортнога средства, ну и произошло столкновение, я столкнулся правым передним углом автомобиля в его заднюю дверь в районе задней стойки, заезжая таким образом, водитель стоял перпендикулярно дороги, есть свидетели с его стороны, которые розняться в показаниях, кто-то говорит, что он не брал радиус для поворота, все твердят, что он включил поворотникС моей стороны свидетели говорят, что поворотника не было, я же говорю, что поворотник он включил уже после начала маневра, практически в момент столкновения, но по моему это ему не дает преимущества, т.к перед началом совершения маневра он должен был убедится в его безопасности, учитывая, что при повороте налево он должен был принять крайнее левое положение, чего не было сделано.Судья говорит, что вероятнее вина обоюдная, это еще не окончательное решение, оно будет выноситься позже, так-же позже будет рассматриваться дело в отношении второго участникаНу и так вышло, что второй автомобиль не застрахован, т.к он является участником боевых действий, его страховку оплачивает государство, ну и мне между делом сказали, что денег с его страховой я вряд ли дождусь, что меня больше по судам затаскают, чем я увижу компенсацию.Регистратора не было ни у меня, ни у второго участникаЕсть видео с рядом стоящего зданияприкладываю ссылку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Хотелось бы услушать ваше мнение по поводу увиденного

