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ДТП, Спорная ситуация, интересно мнение
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18/11/20 21:51  VP_Son > romanvolko_v    18/11/20 21:38Дерево
Вина першого водія - очевидна.
Однак.
В момент зіткнення Ви виконували обгін, а не об'їзд перешкоди. (Ваша смуга вільна, але Вас там нема)
Логіка "об'їзду" була б можлива, якби він також був припаркований)
А так у Вас "об'зд" плавно перейшов в "обгін" повзуна.
Я не стверджую, що Ви також винні.
Але на це таки схоже.
Спробуйте найти відповіді на питання судді:
- Чому Ви після об'їзду перешкоди не повернулися в свою смугу для руху? (попереду ж ЇХАЛО авто, що перелаштувалося)
- Якщо повернулися - то хто перший розпочав маневр - Ви обгону чи перше авто повороту?
- докази?

18/11/20 21:38  romanvolko_vОтправить письмо > VP_Son    18/11/20 21:30Дерево
Забыл уточнить, но это важно:
Дорога с двухсторонним движением, без разметки, с шириной полотна - 9 метров.

Машина, объезд которой мы совершали - припаркована, это факт.
Водитель впереди идущего автомобиля после совершения объезда, принял немного вправо, т.к он ехал достаточно медленно, я подумал, что он справа и припаркуется, но он резко вывернул влево.

я не обгонял, а выполнял объезд стоящего ТС, и попытка затормозить была, тормозной путь 7.7м, зафиксированный в схеме ДТП.

Вероятно, столкновения можно было бы избежать, среагировав как-то водитель автомобиля Skoda, но он утверждает, что не видел меня до момента столкновения.

18/11/20 21:30  VP_Son > romanvolko_v    18/11/20 19:05Дерево
Хм, схоже таки на "обоюдку".
- не видно припаркованого авто
- автобус їде "посередині", але можна сказати, що ближче до "правої" смуги. Взагалі першої, де і повинен їхати.
- дорога з одностороннім рухом?
- Ваш візаві здав вправо - отже, можливість була?
- Ви його обганяли?
- була фізична можливість загальмувати і уникнути зіткнення?
Неприємні питання али Ви до них повинні бути готові.
IMHO

18/11/20 19:05  romanvolko_vОтправить письмо   Дерево
Доброго времени суток.
Произошла не самая приятная ситуация, попал в ДТП
Протоколы были составлены на обоих участников происшествия, сегодня в судебном порядке рассматривали мое дело, где проходил как обвиняемый по 124 ст., за несоблюдении безопасной дистанции

Впереди ехавший водитель совершал объезд стоящего транспортного средства, на маленькой скорости, затем прижался к правой части, взял больший радиус для поворота на стоянку, я ехал сзади, и тоже начал совершать объезд стоящего транспортнога средства, ну и произошло столкновение, я столкнулся правым передним углом автомобиля в его заднюю дверь в районе задней стойки, заезжая таким образом, водитель стоял перпендикулярно дороги, есть свидетели с его стороны, которые розняться в показаниях, кто-то говорит, что он не брал радиус для поворота, все твердят, что он включил поворотник
С моей стороны свидетели говорят, что поворотника не было, я же говорю, что поворотник он включил уже после начала маневра, практически в момент столкновения, но по моему это ему не дает преимущества, т.к перед началом совершения маневра он должен был убедится в его безопасности, учитывая, что при повороте налево он должен был принять крайнее левое положение, чего не было сделано.

Судья говорит, что вероятнее вина обоюдная, это еще не окончательное решение, оно будет выноситься позже, так-же позже будет рассматриваться дело в отношении второго участника

Ну и так вышло, что второй автомобиль не застрахован, т.к он является участником боевых действий, его страховку оплачивает государство, ну и мне между делом сказали, что денег с его страховой я вряд ли дождусь, что меня больше по судам затаскают, чем я увижу компенсацию.

Регистратора не было ни у меня, ни у второго участника
Есть видео с рядом стоящего здания
прикладываю ссылку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Хотелось бы услушать ваше мнение по поводу увиденного


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