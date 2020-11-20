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Полиция не передаёт дело о ДТП в суд темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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20/11/20 07:42 Евгений Осычнюк > Suoomi 20/11/20 06:57

Если даже дело окажется в суде по истечению срока давности по КУПАП, то это не означает полного оправдания правонарушителя. Заставлять можно и путем подачи административного иска, была такая практика (обсуждалась раньше на форуме), но это малоэффективно, т.к. срок админпроизводства в Киеве может быть от полугода и больше, плюс апелляция. Проще писать жалобы "по вертикали", на практике это эффективнее. В прокуратуру теоретически можно, но практически они от этого направления самоустранились.

20/11/20 06:57 Suoomi





Все обстоятельства ДТП известны, виновники известны (один виновник и много пострадавших лиц), но полиция не передаёт дело в суд. Страховая виновника без суда не платит.



Если я правильно понимаю инструкцию МВД 1395 департамент полиции должен составить протоколы по статьям 124 и 130 КУоАП и должен передать дело в суд в течении месяца (п. 7 инструкции: "Уповноважена особа підрозділу поліції під час розгляду матеріалів ДТП повинен(на) в найкоротший строк, але не більше одного місяця з дати вчинення ДТП, встановити всі обставини її скоєння, вжити інших заходів щодо об`єктивного визначення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, скласти відносно такої особи протокол про адміністративне правопорушення та в п`ятиденний строк надіслати його до відповідного суду.").



Но месяц прошёл, все виновники и обстоятельства дела известны, а дело в суд не передано (Повестки не получал, проверяю расписание судов тут:



Мои вопросы:

1. Правильно ли я трактую законодательство? Должны ли материалы быть переданы в суд в течении месяца?

2. Если ответ на первый вопрос утвердительный, то как я могу добиться выполнения патрульной (или уже не патрульной?) полицией своих обязанностей? Как юридически правильно попросить полицию ускориться и выполнить свою работу? "Жалобу на бездействие" в прокуратуру? "Административный иск" в суд?



Я так понимаю, что с нужными людьми поговорили и выжидают 3 месяца, чтоб виновник не понёс наказание, и может через 3 месяца дело окажется таки в суде, но это не точно, да и нам плохо (машины стоят разбитые и не на ходу, ремонт очень дорогой).



Заранее спасибо за советы! Здравствуйте! Помогите советом. Киев, случилось ДТП - пьяный высокопоставленный госслужащий протаранил припаркованные вдоль дороги машины. На него составили протоколы по ст. 130 (отказался от освидетельствования при свидетелях), ст. 124 (ДТП) и за отсутствие страховки (при себе).Все обстоятельства ДТП известны, виновники известны (один виновник и много пострадавших лиц), но полиция не передаёт дело в суд. Страховая виновника без суда не платит.Если я правильно понимаю инструкцию МВД 1395 департамент полиции должен составить протоколы по статьям 124 и 130 КУоАП и должен передать дело в суд в течении месяца (п. 7 инструкции: "Уповноважена особа підрозділу поліції під час розгляду матеріалів ДТП повинен(на) в найкоротший строк, але не більше одного місяця з дати вчинення ДТП, встановити всі обставини її скоєння, вжити інших заходів щодо об`єктивного визначення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, скласти відносно такої особи протокол про адміністративне правопорушення та в п`ятиденний строк надіслати його до відповідного суду.").Но месяц прошёл, все виновники и обстоятельства дела известны, а дело в суд не передано (Повестки не получал, проверяю расписание судов тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Мои вопросы:1. Правильно ли я трактую законодательство? Должны ли материалы быть переданы в суд в течении месяца?2. Если ответ на первый вопрос утвердительный, то как я могу добиться выполнения патрульной (или уже не патрульной?) полицией своих обязанностей? Как юридически правильно попросить полицию ускориться и выполнить свою работу? "Жалобу на бездействие" в прокуратуру? "Административный иск" в суд?Я так понимаю, что с нужными людьми поговорили и выжидают 3 месяца, чтоб виновник не понёс наказание, и может через 3 месяца дело окажется таки в суде, но это не точно, да и нам плохо (машины стоят разбитые и не на ходу, ремонт очень дорогой).Заранее спасибо за советы!

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