Полиция не передаёт дело о ДТП в суд

Здравствуйте! Помогите советом. Киев, случилось ДТП - пьяный высокопоставленный госслужащий протаранил припаркованные вдоль дороги машины. На него составили протоколы по ст. 130 (отказался от освидетельствования при свидетелях), ст. 124 (ДТП) и за отсутствие страховки (при себе).
Все обстоятельства ДТП известны, виновники известны (один виновник и много пострадавших лиц), но полиция не передаёт дело в суд. Страховая виновника без суда не платит.
Если я правильно понимаю инструкцию МВД 1395 департамент полиции должен составить протоколы по статьям 124 и 130 КУоАП и должен передать дело в суд в течении месяца (п. 7 инструкции: "Уповноважена особа підрозділу поліції під час розгляду матеріалів ДТП повинен(на) в найкоротший строк, але не більше одного місяця з дати вчинення ДТП, встановити всі обставини її скоєння, вжити інших заходів щодо об`єктивного визначення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, скласти відносно такої особи протокол про адміністративне правопорушення та в п`ятиденний строк надіслати його до відповідного суду.").
Но месяц прошёл, все виновники и обстоятельства дела известны, а дело в суд не передано (Повестки не получал, проверяю расписание судов тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Мои вопросы:
1. Правильно ли я трактую законодательство? Должны ли материалы быть переданы в суд в течении месяца?
2. Если ответ на первый вопрос утвердительный, то как я могу добиться выполнения патрульной (или уже не патрульной?) полицией своих обязанностей? Как юридически правильно попросить полицию ускориться и выполнить свою работу? "Жалобу на бездействие" в прокуратуру? "Административный иск" в суд?
Я так понимаю, что с нужными людьми поговорили и выжидают 3 месяца, чтоб виновник не понёс наказание, и может через 3 месяца дело окажется таки в суде, но это не точно, да и нам плохо (машины стоят разбитые и не на ходу, ремонт очень дорогой).
Заранее спасибо за советы!