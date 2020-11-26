Оскарження розрахунку заборгованості аліментів

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|26/11/20 17:08
TatyanaShap > kezkez
26/11/20 16:11
|26/11/20 16:27
Виконроб > kezkez
26/11/20 16:11
ИМХО для исполнителя и для суда это не документ. Берите в банке выписку с печатями.
P.S.Наказ тоже мутный. В мотивировке написано 50% п.м. ( что правильно согласно ч.3 ст.184 СК), а в резолютивке конкретная сумма, что для приказа неправильно. Конкретная сумма, превышающая 50%, может быть указана в решении, а не в приказе.
|26/11/20 16:11
kezkez > ОК АКА Олюня
26/11/20 15:57
@kvitancii2 - телеграми, одна квитанция, остальные точно такие же, в некоторых нет номера дела, но есть фио и отправителя и получателя.
|26/11/20 15:57
ОК АКА Олюня > kezkez
26/11/20 15:45
неудобно кому? форумам - вполне. зачем человеку светить свои каналы связи? выложите у себя в телеграме, а сюда дайте ссылку
|26/11/20 15:45
kezkez > Виконроб
26/11/20 15:31
Не вопрос, напишите номер, скину в вайбер, телеграм (не удобно с файлообмеником).
|26/11/20 15:31
Виконроб > kezkez
26/11/20 15:19
Выложите хотя бы одну платежку на файлообменник и дайте ссылку (номера можете затереть)
|26/11/20 15:19
kezkez > Виконроб
26/11/20 15:08
Ви не зрозуміли з 24 платіжок 10 зіпсованні, на інших в призначенні платежу зазначена фраза, що аліменти по якому рішенню номер справи та місяць.
А яким чином тоді сплачувати аліменти?
|26/11/20 15:08
Виконроб > Kezkez1
26/11/20 14:42
|26/11/20 14:42
Kezkez1 > kezkez
26/11/20 12:53
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***
|26/11/20 14:34
Kezkez1 > Виконроб
26/11/20 13:25
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***
|26/11/20 13:25
Виконроб > kezkez
26/11/20 12:53
(в призначеннях платежу зазначалося що сплата аліментів та відповідний місяць).
Дуже сумнівно із практики.
|26/11/20 13:23
Виконроб > kezkez
26/11/20 12:53
ИМХО в порядку ст.447 ЦПК ( ч.3 ст.195 СК). Щодо строків (10 дн.), то слід було враховувати ці моменти. Просіть поновити ст.449 ЦПК
|26/11/20 12:53
kezkez
Доброго дня, допоможіть розібратися з таким запитанням:
В 2018 році рішенням місцевого суду стягнуті аліменти з батька дитини. Упродовж 2018-2020 р. батько добровільно сплачував аліменти на користь дружини шляхом перерахування коштів на рахунок колишньої дружини (в призначеннях платежу зазначалося що сплата аліментів та відповідний місяць).
В вересні 2020 року колишня дружина звернулася до виконавчої служби за місцем реєстрації боржника, було відкрите виконавче провадження щодо стягнення усієї суми заборгованості аліментів за період з 2008 по 2020 р. без урахування здійсненних оплат.
На письмове звернення боржника до виконавчої служби в жовтні 2020р. із копіями документів підтверджуючих оплату аліментів, державний виконавець жодних дій не вчинив розрахунок заборгованості з урахуванням здійснених платежів не провів. Бухгалтерія боржника утримує аліменти з боржника з урахуванням усіє суми заборгованості, хоч фактично борг відсутній (тобто стягується заборгованість за місяць да ще кошти на погашення неіснуючого боргу).
Яким чином зобов'язати Виконавця здійснити перерахунок:
1. Шляхом подачі скарги до суду який видав виконавчий лист на дії виконавця із зобов'язанням перерахунку заборгованості по аліментам (але станом на даний момент сплив 10 денний строк на подачу скарги через те, що спочатку письмово зверталися до виконавця з проханням врахувати фактичні оплати та чекали відповідь).
2. Звернутися до суду в порядку позовного провадження (цивільного) щодо перерахунку розміру заборгованості, але в який суд ?? (В суд котрий видав виконавчий документ чи за місцем знаходження виконавця?)
3. Звертатися в Адміністративний суд в порядку КАС щодо скасування постанови про відкриття провадження та зобов'язання здійснити перерахунок ?
Заздалегідь, дякую.