Оскарження розрахунку заборгованості аліментів

26/11/20 12:53 kezkez

Доброго дня, допоможіть розібратися з таким запитанням:



В 2018 році рішенням місцевого суду стягнуті аліменти з батька дитини. Упродовж 2018-2020 р. батько добровільно сплачував аліменти на користь дружини шляхом перерахування коштів на рахунок колишньої дружини (в призначеннях платежу зазначалося що сплата аліментів та відповідний місяць).



В вересні 2020 року колишня дружина звернулася до виконавчої служби за місцем реєстрації боржника, було відкрите виконавче провадження щодо стягнення усієї суми заборгованості аліментів за період з 2008 по 2020 р. без урахування здійсненних оплат.



На письмове звернення боржника до виконавчої служби в жовтні 2020р. із копіями документів підтверджуючих оплату аліментів, державний виконавець жодних дій не вчинив розрахунок заборгованості з урахуванням здійснених платежів не провів. Бухгалтерія боржника утримує аліменти з боржника з урахуванням усіє суми заборгованості, хоч фактично борг відсутній (тобто стягується заборгованість за місяць да ще кошти на погашення неіснуючого боргу).



Яким чином зобов'язати Виконавця здійснити перерахунок:



1. Шляхом подачі скарги до суду який видав виконавчий лист на дії виконавця із зобов'язанням перерахунку заборгованості по аліментам (але станом на даний момент сплив 10 денний строк на подачу скарги через те, що спочатку письмово зверталися до виконавця з проханням врахувати фактичні оплати та чекали відповідь).



2. Звернутися до суду в порядку позовного провадження (цивільного) щодо перерахунку розміру заборгованості, але в який суд ?? (В суд котрий видав виконавчий документ чи за місцем знаходження виконавця?)

3. Звертатися в Адміністративний суд в порядку КАС щодо скасування постанови про відкриття провадження та зобов'язання здійснити перерахунок ?

Заздалегідь, дякую.

