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Оскарження розрахунку заборгованості аліментів
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26/11/20 17:08  TatyanaShapОтправить письмо > kezkez    26/11/20 16:11Дерево
kezkez и kezkez1
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26/11/20 16:27  Виконроб > kezkez    26/11/20 16:11Дерево
ИМХО для исполнителя и для суда это не документ. Берите в банке выписку с печатями.
P.S.Наказ тоже мутный. В мотивировке написано 50% п.м. ( что правильно согласно ч.3 ст.184 СК), а в резолютивке конкретная сумма, что для приказа неправильно. Конкретная сумма, превышающая 50%, может быть указана в решении, а не в приказе.

26/11/20 16:11  kezkezОтправить письмо > ОК АКА Олюня    26/11/20 15:57Дерево
@kvitancii2 - телеграми, одна квитанция, остальные точно такие же, в некоторых нет номера дела, но есть фио и отправителя и получателя.

26/11/20 15:57  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > kezkez    26/11/20 15:45Дерево
неудобно кому? форумам - вполне. зачем человеку светить свои каналы связи? выложите у себя в телеграме, а сюда дайте ссылку

26/11/20 15:45  kezkezОтправить письмо > Виконроб    26/11/20 15:31Дерево
Не вопрос, напишите номер, скину в вайбер, телеграм (не удобно с файлообмеником).

26/11/20 15:31  Виконроб > kezkez    26/11/20 15:19Дерево
Выложите хотя бы одну платежку на файлообменник и дайте ссылку (номера можете затереть)

26/11/20 15:19  kezkezОтправить письмо > Виконроб    26/11/20 15:08Дерево
Ви не зрозуміли з 24 платіжок 10 зіпсованні, на інших в призначенні платежу зазначена фраза, що аліменти по якому рішенню номер справи та місяць.
А яким чином тоді сплачувати аліменти?

26/11/20 15:08  Виконроб > Kezkez1    26/11/20 14:42Дерево
Ну так это и есть проблема, о которой я писал - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Нет там никакого призначення платежу.
Действия исполнителя на 100% правильные. Какие доказательства того, что это именно на алименты? Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях ( ч.6 ст.81 ЦПК)

26/11/20 14:42  Kezkez1 > kezkez    26/11/20 12:53Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

26/11/20 14:34  Kezkez1 > Виконроб    26/11/20 13:25Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

26/11/20 13:25  Виконроб > kezkez    26/11/20 12:53Дерево
(в призначеннях платежу зазначалося що сплата аліментів та відповідний місяць).
Дуже сумнівно із практики.

26/11/20 13:23  Виконроб > kezkez    26/11/20 12:53Дерево
ИМХО в порядку ст.447 ЦПК ( ч.3 ст.195 СК). Щодо строків (10 дн.), то слід було враховувати ці моменти. Просіть поновити ст.449 ЦПК

26/11/20 12:53  kezkezОтправить письмо   Дерево
Доброго дня, допоможіть розібратися з таким запитанням:

В 2018 році рішенням місцевого суду стягнуті аліменти з батька дитини. Упродовж 2018-2020 р. батько добровільно сплачував аліменти на користь дружини шляхом перерахування коштів на рахунок колишньої дружини (в призначеннях платежу зазначалося що сплата аліментів та відповідний місяць).

В вересні 2020 року колишня дружина звернулася до виконавчої служби за місцем реєстрації боржника, було відкрите виконавче провадження щодо стягнення усієї суми заборгованості аліментів за період з 2008 по 2020 р. без урахування здійсненних оплат.

На письмове звернення боржника до виконавчої служби в жовтні 2020р. із копіями документів підтверджуючих оплату аліментів, державний виконавець жодних дій не вчинив розрахунок заборгованості з урахуванням здійснених платежів не провів. Бухгалтерія боржника утримує аліменти з боржника з урахуванням усіє суми заборгованості, хоч фактично борг відсутній (тобто стягується заборгованість за місяць да ще кошти на погашення неіснуючого боргу).

Яким чином зобов'язати Виконавця здійснити перерахунок:

1. Шляхом подачі скарги до суду який видав виконавчий лист на дії виконавця із зобов'язанням перерахунку заборгованості по аліментам (але станом на даний момент сплив 10 денний строк на подачу скарги через те, що спочатку письмово зверталися до виконавця з проханням врахувати фактичні оплати та чекали відповідь).

2. Звернутися до суду в порядку позовного провадження (цивільного) щодо перерахунку розміру заборгованості, але в який суд ?? (В суд котрий видав виконавчий документ чи за місцем знаходження виконавця?)
3. Звертатися в Адміністративний суд в порядку КАС щодо скасування постанови про відкриття провадження та зобов'язання здійснити перерахунок ?
Заздалегідь, дякую.

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