Передача доли в украинском ООО в виде выплаты дивидендов

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2/12/20 23:07 Axel- > gloria60 2/12/20 20:39

Все верно - по логике ПНБУ 5 вопросов с дивидендами не должно быть, но по факту применяется подход про 5 лет даже с дивидендами, если не будет доков на тему вливания денег в Украину. Обоснуют это дело "риск-ориентированным подходом" и неисчерпывающим перечнем документов по индикатору 61 в ПНБУ 8. Может вам повезет с банком - всякое бывает;)



2/12/20 20:39 gloria60 > Axel- 2/12/20 18:04

Спасибо!

Про деньги от продажи доли понятно (5 летний срок на предоставление документов за "заход" инвестиций), а вот с дивидендами - не совсем поняла - не могли бы уточнить (устав, ЕДР - участник указан, дивиденды должны быть выплачены, как по мне.)

Спасибо!



2/12/20 18:04 Axel- > gloria60 2/12/20 16:12

Всю переписку не читал (только первый пост), но каких-то проблем не вижу. Главное, чтобы был закрыт вопрос по документам для государственной регистрации здесь.



Из нюансов: у нового участника ООО (киприота) могут возникнуть в будущем проблемы с получением дивидендов (или денег от продажи доли) в течение первых пяти лет. Если этот аспект важен, лучше его уладить с банком.



2/12/20 16:12 gloria60 > AM 2/12/20 15:32

Не совсем понимаю, по какому ещё праву, кроме Кипра, кипрская компания может проводить процедуру выплаты дивидендов.



2/12/20 15:32 AM > gloria60 2/12/20 14:59

К тому, что применение права Кипра в данном случае не настолько очевидно



2/12/20 14:39 AM > gloria60 2/12/20 14:26

А если бы кипрская компания была собственником украинской недвижимости и решила эту недвижимость выплатить в виде дивидендов другой кипрской компании, что-то бы поменялось?



2/12/20 14:26 gloria60 > AM 2/12/20 14:24

Ну тут не договорные отношения ведь, а выплата дивидендов. Кипрская компания не может же выплачивать дивиденды согласно законов Украины ..



2/12/20 14:24 AM > gloria60 2/12/20 14:07

Две кипрские компании могут совершить между собой договор и по праву Украины.

Вопрос, почему Вы решили применить право Кипра "(законы Кипра это разрешают)", а не право Украины.





2/12/20 13:43 AM > gloria60 2/12/20 12:57

То есть, Вы хотите применить к правоотношению относительно передачи права собственности на доли в украинском ТОВ право иностранного государства?



2/12/20 13:18 gloria60 > Red Tag 2/12/20 13:04

Да, конечно. Лимитед 2 (Кипр) владеет 100% УК Лимитед 1 (Кипр), который владеет 96% украинского ООО "Ромашка".

Транзакция доли в украинской планируется от Лимитед 1 к Лимитед 2 (то есть от дочерней на материнскую компанию).

Спасибо!



2/12/20 13:15 gloria60 > gloria60 2/12/20 12:57

Прололжение:

"Лимитед-1" и "Лимитед-2" выдают своим представителям в Украине доверенности и эти представители в Укриане подписывают и нотариально заверяют акт приема-передачи доли, который несем госрегистратору.

В акте п-п доли как основание для передачи доли указывается вышеуказанный протокол о выплате дивидендов в виде передачи доли в украинском ООО.

Вопрос в следующем: кипрское законодательство разрешает выплату дивидендов в натуральной форме, с их стороны вроде все ОК, но есть опасения о том, не нарушит ли вышеуказанная транзакция какие-либо нормы законодательства Украины.

Я никаких противопоказаний для транзакции не нашла. В "кипрском"протоколе о выплате дивидендов планируется указать: осуществить все необходимые действия для передачи (перерегистрации) доли в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Всем спасибо за мнения.

