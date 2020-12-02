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Передача доли в украинском ООО в виде выплаты дивидендов
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2/12/20 23:07  Axel- > gloria60    2/12/20 20:39Дерево
Все верно - по логике ПНБУ 5 вопросов с дивидендами не должно быть, но по факту применяется подход про 5 лет даже с дивидендами, если не будет доков на тему вливания денег в Украину. Обоснуют это дело "риск-ориентированным подходом" и неисчерпывающим перечнем документов по индикатору 61 в ПНБУ 8. Может вам повезет с банком - всякое бывает;)

2/12/20 20:39  gloria60 > Axel-    2/12/20 18:04Дерево
Спасибо!
Про деньги от продажи доли понятно (5 летний срок на предоставление документов за "заход" инвестиций), а вот с дивидендами - не совсем поняла - не могли бы уточнить (устав, ЕДР - участник указан, дивиденды должны быть выплачены, как по мне.)
Спасибо!

2/12/20 18:04  Axel- > gloria60    2/12/20 16:12Дерево
Всю переписку не читал (только первый пост), но каких-то проблем не вижу. Главное, чтобы был закрыт вопрос по документам для государственной регистрации здесь.

Из нюансов: у нового участника ООО (киприота) могут возникнуть в будущем проблемы с получением дивидендов (или денег от продажи доли) в течение первых пяти лет. Если этот аспект важен, лучше его уладить с банком.

2/12/20 16:29  Red Tag > gloria60    2/12/20 16:12Дерево
видимо намек на место нахождения имущества

2/12/20 16:12  gloria60 > AM    2/12/20 15:32Дерево
Не совсем понимаю, по какому ещё праву, кроме Кипра, кипрская компания может проводить процедуру выплаты дивидендов.

2/12/20 15:32  AMОтправить письмо > gloria60    2/12/20 14:59Дерево
К тому, что применение права Кипра в данном случае не настолько очевидно

2/12/20 14:59  gloria60 > AM    2/12/20 14:39Дерево
спасибо за отзыв, но немного не понимаю, к чему вы ведете...

2/12/20 14:39  AMОтправить письмо > gloria60    2/12/20 14:26Дерево
А если бы кипрская компания была собственником украинской недвижимости и решила эту недвижимость выплатить в виде дивидендов другой кипрской компании, что-то бы поменялось?

2/12/20 14:26  gloria60 > AM    2/12/20 14:24Дерево
Ну тут не договорные отношения ведь, а выплата дивидендов. Кипрская компания не может же выплачивать дивиденды согласно законов Украины ..

2/12/20 14:24  AMОтправить письмо > gloria60    2/12/20 14:07Дерево
Две кипрские компании могут совершить между собой договор и по праву Украины.
Вопрос, почему Вы решили применить право Кипра "(законы Кипра это разрешают)", а не право Украины.

2/12/20 14:07  gloria60 > AM    2/12/20 13:43Дерево
Ну получается так :)

2/12/20 13:43  AMОтправить письмо > gloria60    2/12/20 12:57Дерево
То есть, Вы хотите применить к правоотношению относительно передачи права собственности на доли в украинском ТОВ право иностранного государства?

2/12/20 13:18  gloria60 > Red Tag    2/12/20 13:04Дерево
Да, конечно. Лимитед 2 (Кипр) владеет 100% УК Лимитед 1 (Кипр), который владеет 96% украинского ООО "Ромашка".
Транзакция доли в украинской планируется от Лимитед 1 к Лимитед 2 (то есть от дочерней на материнскую компанию).
Спасибо!

2/12/20 13:15  gloria60 > gloria60    2/12/20 12:57Дерево
Прололжение:
"Лимитед-1" и "Лимитед-2" выдают своим представителям в Украине доверенности и эти представители в Укриане подписывают и нотариально заверяют акт приема-передачи доли, который несем госрегистратору.
В акте п-п доли как основание для передачи доли указывается вышеуказанный протокол о выплате дивидендов в виде передачи доли в украинском ООО.
Вопрос в следующем: кипрское законодательство разрешает выплату дивидендов в натуральной форме, с их стороны вроде все ОК, но есть опасения о том, не нарушит ли вышеуказанная транзакция какие-либо нормы законодательства Украины.
Я никаких противопоказаний для транзакции не нашла. В "кипрском"протоколе о выплате дивидендов планируется указать: осуществить все необходимые действия для передачи (перерегистрации) доли в соответствии с требованиями законодательства Украины.
Всем спасибо за мнения.

2/12/20 13:04  Red Tag > gloria60    2/12/20 12:57Дерево
чтобы что-то отдать, надо это что-то иметь. У юрлица есть в собственности эта доля?

2/12/20 12:57  gloria60   Дерево
Коллеги, прошу Вашего мнения.
В украинском ООО участник - кипрское юрлицо.
Это юрлицо принимает решение о выплате дивидендов своему кипрскому акционеру (также юрлицо, Кипр) в натуральной форме, а именно: в виде доли в украинском ООО (законы Кипра это разрешают). Технически примерно представляю как это сделать, но волнует ситуация в целом: не будет ли транзакция доли в такой форме между кипрскими юрлицами (в виде выплаты дивидендов) противоречить украинскому законодательству в целом.
Схематически процедура такая: кипрский участник "Лимитед-1" принимает решение (протоколом акционеров) о выплате дивидендов в натуральной форме путем передачи доли в украинском ООО "Ромашка" своему единственному акционеру - материнской компании "Лимитед-2".
"Лимитед-1" и "Лимитед-2" выдают своим представителям доверки в Украине
Прошу мнений на этот счёт. Спасибо

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