Запутался в "услугах" центра занятости

Призываю всех кто не с дивана. Мне тупо написали, что я отказался от работы(но это не правда), з.п. предложили меньше чем можна по законодательству! Как я должен унижаться дальше, что просить) Все бумаги могу отсканировать и скинуть, все без фантазий.

30/12/20 21:23 hp1

Доброго времени суток.

Всех с наступающим и прошу прощения за сумбурность текста.

Сложилась следующая ситуация. С центра занятости впервые пошел с «корінцем направлення на працевлаштування» в ТОВ сеть магазинов. Далее начались странности вместо законного оклада 11 т. грн., мне сообщили что з.п. 7,5 т.грн., остальное премия если я справлюсь. Но мне по законодательству нельзя предлагать з.п. ниже 11 т. грн., т.е. єто «неподходящая работа», но мне в наглую поставили галочку на корешке, что я отказался от вакансии (я не отказывался).

В центре занятости, что бы не считать мне отказ сказали что должен тогда работодатель указать письменно мне мою з.п. Работодатель в телефонном режиме пошел мне на встречу но по факту меня не пропустила охрана в здание ))

В центре занятости в телефонном режиме сказали, что это мои проблемы, что «их» работодатель не хочет меня видеть ))

Хочу спросить что примерно написать директору центра занятости и как назвать данное прошение, суть просьбы-требования:- не считать что я отказался от «подходящей работы».

Думаю это все налажено и много подобных историй.

