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Запутался в "услугах" центра занятости
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30/12/20 22:56  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > hp1    30/12/20 22:48Дерево
ну еще можно так: нагуглите свой территориальный ЦПД, попробуйте обратиться туда [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

30/12/20 22:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > hp1    30/12/20 22:48Дерево
ну тогда Вам в юрконсультацию - форумы вместо Вас ни заяву, ни иски писать не будут.
напишите сами, потом выложите сюда то, что получилось.

30/12/20 22:48  hp1 > ОК АКА Олюня    30/12/20 22:10Дерево
Призываю всех кто не с дивана.
Мне тупо написали, что я отказался от работы(но это не правда), з.п. предложили меньше чем можна по законодательству!
Как я должен унижаться дальше, что просить)
Все бумаги могу отсканировать и скинуть, все без фантазий.

30/12/20 22:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > hp1    30/12/20 22:27Дерево
писать примерно то же, что написали здесь, просто причешите текст, добавьте конкретики, названия, ФИО, ...

30/12/20 22:27  hp1 > ОК АКА Олюня    30/12/20 22:10Дерево
Ну так что примерно написать? Директор живет на мои налоги, что я могу позволить себе попросить)

30/12/20 22:10  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > hp1    30/12/20 22:03Дерево
при чем тут реестр?!
Вы ж спросили: "что примерно написать директору центра занятости и как назвать данное прошение"?

30/12/20 22:03  hp1 > ОК АКА Олюня    30/12/20 21:53Дерево
Посмотрел реестр судовых ришень. Что и кому писать? Или просто Вы не в теме.

30/12/20 21:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > hp1    30/12/20 21:23Дерево
заявление.
пишите все, как было, как здесь описали.

30/12/20 21:23  hp1   Дерево
Доброго времени суток.
Всех с наступающим и прошу прощения за сумбурность текста.
Сложилась следующая ситуация. С центра занятости впервые пошел с «корінцем направлення на працевлаштування» в ТОВ сеть магазинов. Далее начались странности вместо законного оклада 11 т. грн., мне сообщили что з.п. 7,5 т.грн., остальное премия если я справлюсь. Но мне по законодательству нельзя предлагать з.п. ниже 11 т. грн., т.е. єто «неподходящая работа», но мне в наглую поставили галочку на корешке, что я отказался от вакансии (я не отказывался).
В центре занятости, что бы не считать мне отказ сказали что должен тогда работодатель указать письменно мне мою з.п. Работодатель в телефонном режиме пошел мне на встречу но по факту меня не пропустила охрана в здание ))
В центре занятости в телефонном режиме сказали, что это мои проблемы, что «их» работодатель не хочет меня видеть ))
Хочу спросить что примерно написать директору центра занятости и как назвать данное прошение, суть просьбы-требования:- не считать что я отказался от «подходящей работы».
Думаю это все налажено и много подобных историй.

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