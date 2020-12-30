Запутался в "услугах" центра занятости

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|30/12/20 22:56
ОК АКА Олюня > hp1
30/12/20 22:48
|30/12/20 22:53
ОК АКА Олюня > hp1
30/12/20 22:48
ну тогда Вам в юрконсультацию - форумы вместо Вас ни заяву, ни иски писать не будут.
напишите сами, потом выложите сюда то, что получилось.
|30/12/20 22:48
hp1 > ОК АКА Олюня
30/12/20 22:10
Призываю всех кто не с дивана.
Мне тупо написали, что я отказался от работы(но это не правда), з.п. предложили меньше чем можна по законодательству!
Как я должен унижаться дальше, что просить)
Все бумаги могу отсканировать и скинуть, все без фантазий.
|30/12/20 22:48
ОК АКА Олюня > hp1
30/12/20 22:27
писать примерно то же, что написали здесь, просто причешите текст, добавьте конкретики, названия, ФИО, ...
|30/12/20 22:27
hp1 > ОК АКА Олюня
30/12/20 22:10
Ну так что примерно написать? Директор живет на мои налоги, что я могу позволить себе попросить)
|30/12/20 22:10
ОК АКА Олюня > hp1
30/12/20 22:03
при чем тут реестр?!
Вы ж спросили: "что примерно написать директору центра занятости и как назвать данное прошение"?
|30/12/20 22:03
hp1 > ОК АКА Олюня
30/12/20 21:53
Посмотрел реестр судовых ришень. Что и кому писать? Или просто Вы не в теме.
|30/12/20 21:53
ОК АКА Олюня > hp1
30/12/20 21:23
заявление.
пишите все, как было, как здесь описали.
|30/12/20 21:23
hp1
Доброго времени суток.
Всех с наступающим и прошу прощения за сумбурность текста.
Сложилась следующая ситуация. С центра занятости впервые пошел с «корінцем направлення на працевлаштування» в ТОВ сеть магазинов. Далее начались странности вместо законного оклада 11 т. грн., мне сообщили что з.п. 7,5 т.грн., остальное премия если я справлюсь. Но мне по законодательству нельзя предлагать з.п. ниже 11 т. грн., т.е. єто «неподходящая работа», но мне в наглую поставили галочку на корешке, что я отказался от вакансии (я не отказывался).
В центре занятости, что бы не считать мне отказ сказали что должен тогда работодатель указать письменно мне мою з.п. Работодатель в телефонном режиме пошел мне на встречу но по факту меня не пропустила охрана в здание ))
В центре занятости в телефонном режиме сказали, что это мои проблемы, что «их» работодатель не хочет меня видеть ))
Хочу спросить что примерно написать директору центра занятости и как назвать данное прошение, суть просьбы-требования:- не считать что я отказался от «подходящей работы».
Думаю это все налажено и много подобных историй.