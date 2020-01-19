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Звіт з ЄСВ за 2020 рік
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12/01/21 13:00  stladyОтправить письмо > Konstantin_D    12/01/21 12:02Дерево
Щоб сплата ЄСВ за березень-травень зарахувалась за 4-й кв. потрібно правильно заповнити Д5.
3-й стовбчик заповнюємо розміром мінімальної зарплати, тобто березень-травень 4723 грн.
4-й стовбчик заповнюємо аналогічно 3-му, але за березень-травень ставимо - 0.
5-й стовбчик повністю 22.00.
6-й стовбчик: січень, лютий, червень-серпень - 1039.06 грн., березень-травень - 0, вересень-грудень - 1100.

12/01/21 12:02  Konstantin_DОтправить письмо   Дерево
У 2020 році (згідно змін до ЗУ Про ЄСВ) ФОП звільнялись від сплати ЄСВ за себе за березень, квітень, травень.
Розуміючи, в якій країні живемо, все ж за ці місяці сплачував ЄСВ (мінімальний розмір).
Зараз необхідно сплатити ЄСВ за 4 квартал 2020 року (до 19.01.2020) та подати звітність за 2020 рік (до 09.02.2020).

Згідно вказаних змін до ЗУ Про ЄСВ.
9-10. Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.
Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.

Тобто якщо правильно заповнити звіт з ЄСВ за 2020 рік, то сплачений за березень-травень 2020 року ЄСВ повинен враховуватись як переплата.
Питання - як же ж правильно заповнити той звіт?
Читаю статтю "Звіт з ЄСВ ФОП-2020: приклади заповнення" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] та й бачу, що думок багато, та й на практиці випадки різні.

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