12/01/21 12:02 Konstantin_D



Розуміючи, в якій країні живемо, все ж за ці місяці сплачував ЄСВ (мінімальний розмір).

Зараз необхідно сплатити ЄСВ за 4 квартал 2020 року (до 19.01.2020) та подати звітність за 2020 рік (до 09.02.2020).



Згідно вказаних змін до ЗУ Про ЄСВ.

9-10. Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.

Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.



Тобто якщо правильно заповнити звіт з ЄСВ за 2020 рік, то сплачений за березень-травень 2020 року ЄСВ повинен враховуватись як переплата.

Питання - як же ж правильно заповнити той звіт?

Читаю статтю "Звіт з ЄСВ ФОП-2020: приклади заповнення" У 2020 році (згідно змін до ЗУ Про ЄСВ) ФОП звільнялись від сплати ЄСВ за себе за березень, квітень, травень.Розуміючи, в якій країні живемо, все ж за ці місяці сплачував ЄСВ (мінімальний розмір).Зараз необхідно сплатити ЄСВ за 4 квартал 2020 року (до 19.01.2020) та подати звітність за 2020 рік (до 09.02.2020).Згідно вказаних змін до ЗУ Про ЄСВ.9-10. Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.Тобто якщо правильно заповнити звіт з ЄСВ за 2020 рік, то сплачений за березень-травень 2020 року ЄСВ повинен враховуватись як переплата.Питання - як же ж правильно заповнити той звіт?Читаю статтю "Звіт з ЄСВ ФОП-2020: приклади заповнення" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] та й бачу, що думок багато, та й на практиці випадки різні.

