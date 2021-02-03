Срок действия нотариальной доверенности физлица физлицу

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|3/02/21 16:53
Ерунда > dann
3/02/21 01:31
В вашей ситуации: срок доверенности указан в ней самой 3 года. Что там в реестре никого не интересует. Предполагаю, что нотариус может в эл.реестре исправить это. Но зачем? Вот если бы было наоборот: в доверенности до 2030 года, а в реестре до 2020, то нужно исправлять. Доверенность может быть бессрочная. Сам такой пользуюсь. Ну да, сейчас нотариусы не хотят их делать, мотивируя в том числе и сложностями с архивированием. Гендоверенность - базарное выражение.
|3/02/21 10:28
ротор1 > ротор1
3/02/21 10:27
ст 247 Граж Код
|3/02/21 10:27
ротор1 > dann
3/02/21 00:11
в ГК четко указано, что срок доверенности указывается в доверенности.А в реестре можно проверить, например, не отменена ли она.
|3/02/21 02:59
Serge > dann
3/02/21 01:11
По отсылкам - да, печаль бывает. Такая юридическая техника у Законодателя. Трактуй как хочешь. Когда-то давно Минъюст ха техникой следил и вмешивался на этапе законотворчества. Мог зарубить просто законопроект. Но то давно было. Кучма много чего нового внёс. А дальше понеслось...
|3/02/21 02:46
Serge > dann
3/02/21 01:31
Похоже гендоверенность, главдоверенность, супердоверенность - таки обиходное. Максимальные сроки не встречал. И Вы врядли встретите.Их и не должно быть. Определяется самой доверенностью. Если там не указан - сама бесконечность. По наследству не передаётся правда )
|3/02/21 02:15
ОК АКА Олюня > dann
3/02/21 01:31
Порию, але скоріше Россі прийде та порядок наведе ;)
|3/02/21 01:31
dann > ОК АКА Олюня
3/02/21 01:24
Спасибо за участие и информацию. Подскажите, где (в каком НПА) Вы встречали граничный срок действия доверенностей в 36 мес.? Или это лишь знания из устоявшейся лично Вашей практики?
И понятие "гендоверенность" встречали в законодательстве или это лишь обиходное выражение?
|3/02/21 01:24
ОК АКА Олюня > dann
3/02/21 01:11
Гендоверенность - частный случай доверенности вообще, только возможностей у доверенного больше.
Со сроками Вы уже пролетели. Обычно не более 36 мес.
|3/02/21 01:11
dann > Serge
3/02/21 00:19
Не лень, конечно. Спасибо. Ранее просматривал этот документ, оттого и остались безответными заданные мною вопросы.
Ну, вот смотрю еще раз закон. И что вижу, например:
- Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей (ст. 44);
- Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України (ст. 58);
- Припинення дії довіреності провадиться в порядку, передбаченому законом (ст. 58);
- про "генеральні довіреності згадок у законі немає, але опосердковано згадується поділ на "основну довіреність" та "довіреність, видану в порядку передоручення" (ст. 58).
К сожалению, из процитированного НЕТ однозначного ответа на поставленній мною вопрос 2). Если нотариусу предъявлять такую Довенренность, то он проверит ее в Реестре и признает действительной (если верить букве закона - но на практике не факт). А если с такой Доверенностью прийти не к нотариусу, а в какой-нибудь орган власти, то не будут же тамошние клерки проверять ее действительность в Реестре, а просто прочитают текст о законченном сроке действия - и откажут в предоставлении услуг...
В законе "О нотариате" есть отсылки к ГКУ (прямо) и просто к "закону" (а что это за "закон" - вообще не улавливается из контекста).
Так что вопросы так и остались...
|3/02/21 00:19
Serge > dann
3/02/21 00:11
|3/02/21 00:11
dann
В 2017 году физлицо-1 выдало нотариальную доверенность физлицу-2 на представительство в органах власти, в судах и банках для решения жизненных вопросов. По тексту самой доверенности она действительна ТРИ года по конкретное число 2020 года. В реестре доверенностей указан срок ее действия по конкретное число 2022 года. Сейчас год 2021.
Вопросы:
1) действительна ли указанная выше доверенность в 2021 и 2022 годах?
2) какое нормативное положение и какого НПА однозначно указывает на действительность или недействительность указанной доверенности на сей день?
3) ранее нотариусы (в своей практике) выдавали доверенности подобного рода сроком на 3, 5 или 7 лет - а как сейчас? и чем вообще такие сроки регламентированы? есть понятие "бессрочность", "до момента отзыва" или что-то подобное?
4) присутствует ли законодательно определенное название "генеральная доверенность", что оно в себя включает и удостоверяют ли нотариусы подобного рода доверенности сейчас?
N.B! Вопросы относятся только к доверенностям в Украине от одного физлица другому (другим) физлицу.
Спасибо.