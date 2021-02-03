Срок действия нотариальной доверенности физлица физлицу



Сортировать по времени сообщений [ ]



3/02/21 16:53 Ерунда > dann 3/02/21 01:31

В вашей ситуации: срок доверенности указан в ней самой 3 года. Что там в реестре никого не интересует. Предполагаю, что нотариус может в эл.реестре исправить это. Но зачем? Вот если бы было наоборот: в доверенности до 2030 года, а в реестре до 2020, то нужно исправлять. Доверенность может быть бессрочная. Сам такой пользуюсь. Ну да, сейчас нотариусы не хотят их делать, мотивируя в том числе и сложностями с архивированием. Гендоверенность - базарное выражение.



3/02/21 10:27 ротор1 > dann 3/02/21 00:11

в ГК четко указано, что срок доверенности указывается в доверенности.А в реестре можно проверить, например, не отменена ли она.



3/02/21 02:59 Serge > dann 3/02/21 01:11

По отсылкам - да, печаль бывает. Такая юридическая техника у Законодателя. Трактуй как хочешь. Когда-то давно Минъюст ха техникой следил и вмешивался на этапе законотворчества. Мог зарубить просто законопроект. Но то давно было. Кучма много чего нового внёс. А дальше понеслось...



3/02/21 02:46 Serge > dann 3/02/21 01:31

Похоже гендоверенность, главдоверенность, супердоверенность - таки обиходное. Максимальные сроки не встречал. И Вы врядли встретите.Их и не должно быть. Определяется самой доверенностью. Если там не указан - сама бесконечность. По наследству не передаётся правда )



3/02/21 01:31 dann > ОК АКА Олюня 3/02/21 01:24

Спасибо за участие и информацию. Подскажите, где (в каком НПА) Вы встречали граничный срок действия доверенностей в 36 мес.? Или это лишь знания из устоявшейся лично Вашей практики?

И понятие "гендоверенность" встречали в законодательстве или это лишь обиходное выражение?



3/02/21 01:11 dann > Serge 3/02/21 00:19

Не лень, конечно. Спасибо. Ранее просматривал этот документ, оттого и остались безответными заданные мною вопросы.

Ну, вот смотрю еще раз закон. И что вижу, например:

- Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється нотаріусом за допомогою Єдиного реєстру довіреностей (ст. 44);

- Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України (ст. 58);

- Припинення дії довіреності провадиться в порядку, передбаченому законом (ст. 58);

- про "генеральні довіреності згадок у законі немає, але опосердковано згадується поділ на "основну довіреність" та "довіреність, видану в порядку передоручення" (ст. 58).

К сожалению, из процитированного НЕТ однозначного ответа на поставленній мною вопрос 2). Если нотариусу предъявлять такую Довенренность, то он проверит ее в Реестре и признает действительной (если верить букве закона - но на практике не факт). А если с такой Доверенностью прийти не к нотариусу, а в какой-нибудь орган власти, то не будут же тамошние клерки проверять ее действительность в Реестре, а просто прочитают текст о законченном сроке действия - и откажут в предоставлении услуг...

В законе "О нотариате" есть отсылки к ГКУ (прямо) и просто к "закону" (а что это за "закон" - вообще не улавливается из контекста).

Так что вопросы так и остались...

