Не собственник жилища получает арест на имущество

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|4/02/21 18:11
ОК АКА Олюня > fudor
4/02/21 17:52
она полезна не только для подписания договоров
|4/02/21 17:52
fudor > ротор1
4/02/21 17:39
конечно нет это ЦП, зачем она пенсионеру?
|4/02/21 17:39
ротор1 > fudor
4/02/21 17:09
если есть цифровая подпись получите информацию из гос реестра.
|4/02/21 17:09
fudor > Rossi
4/02/21 16:47
Я не знаю как это быстро сделать не выходя из дома
|4/02/21 16:47
Rossi > fudor
4/02/21 16:28
Что-то вы ничего не говорили об этой записи ранее.
Проверьте сейчас.
|4/02/21 16:33
stlady > fudor
4/02/21 15:20
Для Вас абсолютно ничего.
|4/02/21 16:28
fudor > Rossi
4/02/21 16:16
В реестре прав на имущество, правда проверяли давно
|4/02/21 16:16
Rossi > fudor
4/02/21 15:59
Где есть запись?
|4/02/21 15:59
fudor > Rossi
4/02/21 15:55
Таки есть запись. А если я выпишусь из квартиры, а моя жена её продаст, это будет правильно?
|4/02/21 15:55
Rossi > fudor
4/02/21 15:46
Да то просто реквизиты должника: ФИО и место жительства. Никакого отношения к объекту ареста тот адрес не имеет. Плюс определяющим является не само постановление исполнителя, а запись об обременении в соответствующем реестре прав на имущество. В реестре прав на недвижимое имущество есть запись об аресте той квартиры? Нет? - вот и расслабьтесь.
|4/02/21 15:46
fudor > ротор1
4/02/21 15:41
Написано "Накласти арешт на все майно, що належить боржнику ФИО, адреса. Что характерно, что во всех ухвалах, постановах судов конкретно указано, что ИМУЩЕСТВА У МЕНЯ НЕТ. Только пенсия.
|4/02/21 15:41
ротор1 > fudor
4/02/21 15:17
вы для начала разберитесь на что наложен арест:
- на квартиру
- или на ваше имущество В квартире.
|4/02/21 15:30
ОК АКА Олюня > fudor
4/02/21 15:20
берите свежий вытяг
|4/02/21 15:20
fudor > stlady
4/02/21 15:08
Срок действия Вытяга закончился. Что это значит
|4/02/21 15:17
fudor > Евгений Осычнюк
4/02/21 15:13
Собственник квартиры - моя жена, я прописан без права собственности. Почему произведен арест квартиры?
|4/02/21 15:13
Евгений Осычнюк > fudor
4/02/21 12:53
Правильно Вам ответили. А ничего, арест так и останется.
|4/02/21 15:08
stlady > fudor
4/02/21 12:26
Так это, возможно, срок действия Вытяга.
|4/02/21 12:53
fudor > Евгений Осычнюк
4/02/21 12:11
Если срок действия закончился, то что?
|4/02/21 12:26
fudor > Евгений Осычнюк
4/02/21 12:11
Исправил
Цитирую. "Витяг про реєстрцію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна"
Термін дії 08,04,2020
|4/02/21 12:11
Евгений Осычнюк > fudor
4/02/21 11:28
"Срок действия постановы" - это о чем речь? Убрать - никак, если долг не погашен. С пенсии будут 20% высчитывать, как только руки дойдут.
|4/02/21 11:28
fudor
В 2008 году налоговая выписала налоговое уведомление-решение почти на 200 тыс. грн, пока судился подарил жене часть квартиры, и она стала единоличным собственником квартиры. В 2015 (апрель) году приходит "Постанова про арешт майна боржника та оголошення забороны на його віддчудження", где написано "накласти арешт на все майно, що належить божнику по адресу, где я проживаю, но не являюсь собственником.Срок действия постановы 04.2020 г.Вопрос.1.Если срок действия закончился, то как мне эту заборону убрать. 2. Следует из того, что срок действия закончился у меня не будут из пенсии высчитывать долг этому государству. Я до сих пор не заплатил ни копейки, и с пенсии ничего не высчитано.