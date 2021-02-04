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Не собственник жилища получает арест на имущество
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4/02/21 18:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > fudor    4/02/21 17:52Дерево
она полезна не только для подписания договоров

4/02/21 17:52  fudorОтправить письмо > ротор1    4/02/21 17:39Дерево
конечно нет это ЦП, зачем она пенсионеру?

4/02/21 17:39  ротор1 > fudor    4/02/21 17:09Дерево
если есть цифровая подпись получите информацию из гос реестра.

4/02/21 17:09  fudorОтправить письмо > Rossi    4/02/21 16:47Дерево
Я не знаю как это быстро сделать не выходя из дома

4/02/21 16:47  Rossi > fudor    4/02/21 16:28Дерево
Что-то вы ничего не говорили об этой записи ранее.
Проверьте сейчас.

4/02/21 16:33  stladyОтправить письмо > fudor    4/02/21 15:20Дерево
Для Вас абсолютно ничего.

4/02/21 16:28  fudorОтправить письмо > Rossi    4/02/21 16:16Дерево
В реестре прав на имущество, правда проверяли давно

4/02/21 16:16  Rossi > fudor    4/02/21 15:59Дерево
Где есть запись?

4/02/21 15:59  fudorОтправить письмо > Rossi    4/02/21 15:55Дерево
Таки есть запись. А если я выпишусь из квартиры, а моя жена её продаст, это будет правильно?

4/02/21 15:55  Rossi > fudor    4/02/21 15:46Дерево
Да то просто реквизиты должника: ФИО и место жительства. Никакого отношения к объекту ареста тот адрес не имеет. Плюс определяющим является не само постановление исполнителя, а запись об обременении в соответствующем реестре прав на имущество. В реестре прав на недвижимое имущество есть запись об аресте той квартиры? Нет? - вот и расслабьтесь.

4/02/21 15:46  fudorОтправить письмо > ротор1    4/02/21 15:41Дерево
Написано "Накласти арешт на все майно, що належить боржнику ФИО, адреса. Что характерно, что во всех ухвалах, постановах судов конкретно указано, что ИМУЩЕСТВА У МЕНЯ НЕТ. Только пенсия.

4/02/21 15:41  ротор1 > fudor    4/02/21 15:17Дерево
вы для начала разберитесь на что наложен арест:
- на квартиру
- или на ваше имущество В квартире.

4/02/21 15:30  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > fudor    4/02/21 15:20Дерево
берите свежий вытяг

4/02/21 15:20  fudorОтправить письмо > stlady    4/02/21 15:08Дерево
Срок действия Вытяга закончился. Что это значит

4/02/21 15:17  fudorОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/02/21 15:13Дерево
Собственник квартиры - моя жена, я прописан без права собственности. Почему произведен арест квартиры?

4/02/21 15:13  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > fudor    4/02/21 12:53Дерево
Правильно Вам ответили. А ничего, арест так и останется.

4/02/21 15:08  stladyОтправить письмо > fudor    4/02/21 12:26Дерево
Так это, возможно, срок действия Вытяга.

4/02/21 12:53  fudorОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/02/21 12:11Дерево
Если срок действия закончился, то что?

4/02/21 12:26  fudorОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/02/21 12:11Дерево
Исправил
Цитирую. "Витяг про реєстрцію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна"
Термін дії 08,04,2020

4/02/21 12:11  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > fudor    4/02/21 11:28Дерево
"Срок действия постановы" - это о чем речь? Убрать - никак, если долг не погашен. С пенсии будут 20% высчитывать, как только руки дойдут.

4/02/21 11:28  fudorОтправить письмо   Дерево
В 2008 году налоговая выписала налоговое уведомление-решение почти на 200 тыс. грн, пока судился подарил жене часть квартиры, и она стала единоличным собственником квартиры. В 2015 (апрель) году приходит "Постанова про арешт майна боржника та оголошення забороны на його віддчудження", где написано "накласти арешт на все майно, що належить божнику по адресу, где я проживаю, но не являюсь собственником.Срок действия постановы 04.2020 г.Вопрос.1.Если срок действия закончился, то как мне эту заборону убрать. 2. Следует из того, что срок действия закончился у меня не будут из пенсии высчитывать долг этому государству. Я до сих пор не заплатил ни копейки, и с пенсии ничего не высчитано.

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