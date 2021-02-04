Не собственник жилища получает арест на имущество

В 2008 году налоговая выписала налоговое уведомление-решение почти на 200 тыс. грн, пока судился подарил жене часть квартиры, и она стала единоличным собственником квартиры. В 2015 (апрель) году приходит "Постанова про арешт майна боржника та оголошення забороны на його віддчудження", где написано "накласти арешт на все майно, що належить божнику по адресу, где я проживаю, но не являюсь собственником.Срок действия постановы 04.2020 г.Вопрос.1.Если срок действия закончился, то как мне эту заборону убрать. 2. Следует из того, что срок действия закончился у меня не будут из пенсии высчитывать долг этому государству. Я до сих пор не заплатил ни копейки, и с пенсии ничего не высчитано.