Порядок посчета голосов на общем собрании ОСМД

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10/02/21 14:00 crocodile62 > crocodile62 10/02/21 13:34

С 01 июля 2015року Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» действует в новой редакции. Основанием для внесения изменений стало принятие Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».Закон больше не устанавливает "кворума" на общем собрании для принятия решений. сколько бы совладельцев не появилось на Общее собрание они являются правомочными и имеют право проводить голосование. Подсчет голосов. Законом отменено понятие кворума, теперь считать голоса следует не "кворума", а от общего количества голосов совладельцев (ч.14 ст.10 ЗУ «Об ОСМД). По общему правилу, решение считается принятым, если за него отдано более половины голосов всех совладельцев. Закон предусматривает распределение голосов пропорционально площади, принадлежащей совладельцам. Однако при этом предполагается, что уставом ОСМД может быть установлен иной порядок определения количества голосов, принадлежащих каждому совладельцу на общем собрании (например, один владелец - один голос или одна квартира - один голос). То есть, о том, как считать голоса  по площади, по количеству совладельцев, по количеству квартир и т.д.  следует руководствоваться действующим Уставом ОСМД.



у вас есть по площади. Вперед!



10/02/21 13:34 crocodile62 > panig 10/02/21 13:00

так сообщите что в закон внесены изменения - по площади и такой пункт есть в уставе



10/02/21 13:00 panig > crocodile62 10/02/21 12:41

Меня то как раз устраивает этот пункт,

но на собрании голосуют просто одна квартира один голос



10/02/21 12:59 panig > Rossi 10/02/21 12:45

Вот есть еще такой пункт

8.6. Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.



10/02/21 12:45 Rossi > panig 10/02/21 12:38

Я спрашивал о решении общего собрания.



10/02/21 12:14 Rossi

В уставе не написано, что общее собрание может выбрать иной способ.



10/02/21 12:16 panig

Да написано в дополнение к этим трем методам



10/02/21 12:41 crocodile62 > panig 10/02/21 12:38

вас не устраивает кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку?



10/02/21 12:38 panig > Rossi 10/02/21 12:22

Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.



10/02/21 12:34 crocodile62 > panig 10/02/21 12:26

твоя моя не понимает? иные методы=внесение изменений в устав=госрегистратор и др. геморрой

я предлагаю воспользоваться тем что есть в уставе без .....

осталось на конкретном собрании установить кто будет производить подсчет голосов. На этом собрании - маня.ваня.петя . На следующем собрании марина, лена. костя



10/02/21 12:26 panig > crocodile62 10/02/21 12:23

так я ниже приводил выписку из ст.10, там добавили что уставом могут быть определены и иные методы подсчета голосов



10/02/21 12:23 crocodile62 > crocodile62 10/02/21 12:20

по памяти последнее изменение в законе - подсчет по площади

в вашем уставе это :кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.





10/02/21 12:20 crocodile62 > panig 10/02/21 12:15

формат форума не позволяет видеть много сразу... или я не умею... У вас есть несколько методов подсчета в уставе + законом добавлено иной метод. Тогда идите путем выбора метода на собрании, и порядка подсчета, Решение собрания без внесения изменений в устав



10/02/21 12:15 panig > crocodile62 10/02/21 12:13

В Уставе методы есть, только не определен порядок какой из них применять





10/02/21 12:14 Rossi > crocodile62 10/02/21 12:10

В уставе не написано, что общее собрание может выбрать иной способ.



10/02/21 12:13 crocodile62 > crocodile62 10/02/21 12:10

уточняю написанное: в уставе уже есть ИНЫЕ МЕТОДЫ, вносить изменения в устав не нужно.



10/02/21 12:10 crocodile62 > crocodile62 10/02/21 12:08

Вот эти и внесли в Устав иные методы подсчета голосов, только не определили кто и как определяет какой мспользовать

есть в вашем уставе

теперь решением собрания устанавливаете методы подсчета и кто считает. ВСЕ!



10/02/21 12:08 crocodile62 > Rossi 10/02/21 12:05

изменения в уставе = госрегистратор и др. головняк. идите решением собрания без внесение изменений в устав



10/02/21 12:05 Rossi > panig 10/02/21 11:59

Для изменения устава достаточно простого большинства.

В Законе иногда проскакивает путаница в терминах; правильно во всех случаях считать количество голосов.



10/02/21 11:59 panig > Rossi 10/02/21 11:47

Спасибо за ответы, ответьте пожалуйста тогда по такому вопросу:

Для внесения изменений в Устав необходимо простое большинство,

в Уставе определены вопросы по которым необходимо 2/3 голосов, но этого нет?



И здесь же спрошу сразу, не ясно вот это их Закона ст.10

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів.

т.е говрится о 2/3 количества совладельцев, а не их голосов, получается в данном случае подсчет голосов идет не по площади квартиры, а по количесиву владельцев?



10/02/21 11:54 crocodile62 > Rossi 10/02/21 11:47

вносите в повестку дня собрания: порядок подсчета голосов при голосовании , утверждаете. потом идете по повестке дальше



10/02/21 11:47 Rossi > panig 10/02/21 11:36

По умолчанию - руководствоваться порядком из Закона.

Если на собрании проголосуют за выбор одного из перечисленных в уставе способов, то теоретически далее можно руководствоваться этим способом, но лучше эту ситуацию прямо расписать в уставе.



10/02/21 11:36 panig > Rossi 10/02/21 11:31

Т.е. в данном случае следует руководствоваться порядком определенным в Законе?



И уже по результатам голосования по этому порядку собрание может установить какой частью статьи устава голосовать в дальнейшем?



10/02/21 11:10 panig > crocodile62 10/02/21 10:41

{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом № 417-VIII від 14.05.2015}

Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.



Вот эти и внесли в Устав иные методы подсчета голосов, только не определили кто и как определяет какой мспользовать



10/02/21 10:41 crocodile62 > crocodile62 10/02/21 10:38

в законе были изменения. считать кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.

считают по метрам

т.е. квартира 40 м, из них 25 м клавы и 15 м мани.



10/02/21 10:18 panig > crocodile62 10/02/21 08:23

Вопрос не в том как считать, вопрос в том по какой части этой статьи считать, и как определить по какой.

И кстати, может возникнуть ситуация, что будет разный результат голосования при применении разных частей этого пункта.



Вот например, собралась собрание, голосуют, а по какой части вести подсчет голосов непонятно, если это должно решать собрание, то опять-же непонятно по какой части они должны голосовать этот вопрос.



10/02/21 08:23 crocodile62 > panig 9/02/21 20:38

Создаете счетную комиссию - она считает.

Части (фактически метры) получаете из свидетельства о праве собственности.

