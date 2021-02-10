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ЖКХ / ОСББ / ОСМД
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Порядок посчета голосов на общем собрании ОСМД
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10/02/21 14:00  crocodile62 > crocodile62    10/02/21 13:34Дерево
С 01 июля 2015року Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» действует в новой редакции. Основанием для внесения изменений стало принятие Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».Закон больше не устанавливает "кворума" на общем собрании для принятия решений. сколько бы совладельцев не появилось на Общее собрание они являются правомочными и имеют право проводить голосование. Подсчет голосов. Законом отменено понятие кворума, теперь считать голоса следует не "кворума", а от общего количества голосов совладельцев (ч.14 ст.10 ЗУ «Об ОСМД). По общему правилу, решение считается принятым, если за него отдано более половины голосов всех совладельцев. Закон предусматривает распределение голосов пропорционально площади, принадлежащей совладельцам. Однако при этом предполагается, что уставом ОСМД может быть установлен иной порядок определения количества голосов, принадлежащих каждому совладельцу на общем собрании (например, один владелец - один голос или одна квартира - один голос). То есть, о том, как считать голоса  по площади, по количеству совладельцев, по количеству квартир и т.д.  следует руководствоваться действующим Уставом ОСМД.

у вас есть по площади. Вперед!

10/02/21 13:34  crocodile62 > panig    10/02/21 13:00Дерево
так сообщите что в закон внесены изменения - по площади и такой пункт есть в уставе

10/02/21 13:00  panigОтправить письмо > crocodile62    10/02/21 12:41Дерево
Меня то как раз устраивает этот пункт,
но на собрании голосуют просто одна квартира один голос

10/02/21 12:59  panigОтправить письмо > Rossi    10/02/21 12:45Дерево
Вот есть еще такой пункт
8.6. Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.

10/02/21 12:45  Rossi > panig    10/02/21 12:38Дерево
Я спрашивал о решении общего собрания.

10/02/21 12:14 Rossi
В уставе не написано, что общее собрание может выбрать иной способ.

10/02/21 12:16 panig
Да написано в дополнение к этим трем методам

10/02/21 12:41  crocodile62 > panig    10/02/21 12:38Дерево
вас не устраивает кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку?

10/02/21 12:38  panigОтправить письмо > Rossi    10/02/21 12:22Дерево
Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

10/02/21 12:34  crocodile62 > panig    10/02/21 12:26Дерево
твоя моя не понимает? иные методы=внесение изменений в устав=госрегистратор и др. геморрой
я предлагаю воспользоваться тем что есть в уставе без .....
осталось на конкретном собрании установить кто будет производить подсчет голосов. На этом собрании - маня.ваня.петя . На следующем собрании марина, лена. костя

10/02/21 12:26  panigОтправить письмо > crocodile62    10/02/21 12:23Дерево
так я ниже приводил выписку из ст.10, там добавили что уставом могут быть определены и иные методы подсчета голосов

10/02/21 12:23  crocodile62 > crocodile62    10/02/21 12:20Дерево
по памяти последнее изменение в законе - подсчет по площади
в вашем уставе это :кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.

10/02/21 12:22  Rossi > panig    10/02/21 12:16Дерево
что написано?

10/02/21 12:20  crocodile62 > panig    10/02/21 12:15Дерево
формат форума не позволяет видеть много сразу... или я не умею... У вас есть несколько методов подсчета в уставе + законом добавлено иной метод. Тогда идите путем выбора метода на собрании, и порядка подсчета, Решение собрания без внесения изменений в устав

10/02/21 12:16  panigОтправить письмо > Rossi    10/02/21 12:14Дерево
Да написано в дополнение к этим трем методам

10/02/21 12:15  panigОтправить письмо > crocodile62    10/02/21 12:13Дерево
В Уставе методы есть, только не определен порядок какой из них применять

10/02/21 12:14  Rossi > crocodile62    10/02/21 12:10Дерево
В уставе не написано, что общее собрание может выбрать иной способ.

10/02/21 12:14  panigОтправить письмо > crocodile62    10/02/21 12:10Дерево
А первоначальное голосование по определению метода производить согласно Закона?

10/02/21 12:13  crocodile62 > crocodile62    10/02/21 12:10Дерево
уточняю написанное: в уставе уже есть ИНЫЕ МЕТОДЫ, вносить изменения в устав не нужно.

10/02/21 12:10  crocodile62 > crocodile62    10/02/21 12:08Дерево
Вот эти и внесли в Устав иные методы подсчета голосов, только не определили кто и как определяет какой мспользовать
есть в вашем уставе
теперь решением собрания устанавливаете методы подсчета и кто считает. ВСЕ!

10/02/21 12:08  crocodile62 > Rossi    10/02/21 12:05Дерево
изменения в уставе = госрегистратор и др. головняк. идите решением собрания без внесение изменений в устав

10/02/21 12:05  Rossi > panig    10/02/21 11:59Дерево
Для изменения устава достаточно простого большинства.
В Законе иногда проскакивает путаница в терминах; правильно во всех случаях считать количество голосов.

10/02/21 11:59  panigОтправить письмо > Rossi    10/02/21 11:47Дерево
Спасибо за ответы, ответьте пожалуйста тогда по такому вопросу:
Для внесения изменений в Устав необходимо простое большинство,
в Уставе определены вопросы по которым необходимо 2/3 голосов, но этого нет?

И здесь же спрошу сразу, не ясно вот это их Закона ст.10
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів.
т.е говрится о 2/3 количества совладельцев, а не их голосов, получается в данном случае подсчет голосов идет не по площади квартиры, а по количесиву владельцев?

10/02/21 11:54  crocodile62 > Rossi    10/02/21 11:47Дерево
вносите в повестку дня собрания: порядок подсчета голосов при голосовании , утверждаете. потом идете по повестке дальше

10/02/21 11:47  Rossi > panig    10/02/21 11:36Дерево
По умолчанию - руководствоваться порядком из Закона.
Если на собрании проголосуют за выбор одного из перечисленных в уставе способов, то теоретически далее можно руководствоваться этим способом, но лучше эту ситуацию прямо расписать в уставе.

10/02/21 11:36  panigОтправить письмо > Rossi    10/02/21 11:31Дерево
Т.е. в данном случае следует руководствоваться порядком определенным в Законе?

И уже по результатам голосования по этому порядку собрание может установить какой частью статьи устава голосовать в дальнейшем?

10/02/21 11:31  Rossi > panig    10/02/21 11:10Дерево
Значит, иной порядок уставом не установлен.

10/02/21 11:10  panigОтправить письмо > crocodile62    10/02/21 10:41Дерево
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом № 417-VIII від 14.05.2015}
Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.

Вот эти и внесли в Устав иные методы подсчета голосов, только не определили кто и как определяет какой мспользовать

10/02/21 11:06  panigОтправить письмо > crocodile62    10/02/21 10:38Дерево
да

10/02/21 10:41  crocodile62 > crocodile62    10/02/21 10:38Дерево
в законе были изменения. считать кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.
считают по метрам
т.е. квартира 40 м, из них 25 м клавы и 15 м мани.

10/02/21 10:38  crocodile62 > panig    10/02/21 10:18Дерево
У вас ОСББ?

10/02/21 10:18  panigОтправить письмо > crocodile62    10/02/21 08:23Дерево
Вопрос не в том как считать, вопрос в том по какой части этой статьи считать, и как определить по какой.
И кстати, может возникнуть ситуация, что будет разный результат голосования при применении разных частей этого пункта.

Вот например, собралась собрание, голосуют, а по какой части вести подсчет голосов непонятно, если это должно решать собрание, то опять-же непонятно по какой части они должны голосовать этот вопрос.

10/02/21 08:23  crocodile62 > panig    9/02/21 20:38Дерево
Создаете счетную комиссию - она считает.
Части (фактически метры) получаете из свидетельства о праве собственности.

9/02/21 20:38  panigОтправить письмо   Дерево
В уставе записано :
7. Порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах може відповідати будь-якій одній частині п.7:
- кожний співвласник (його представник) під час голосування має один голос, якщо він є власником всієї площі однієї квартири;
- кожний співвласник під час голосування має один голос з квартири незалежно від кількості власників всіє площі однієї квартири:
- кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку.

Каким образм и кто должен определять, какую часть надо использовать?

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