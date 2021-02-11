Мирова угода в спадковій справі

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11/02/21 17:45 маловато > аусм 11/02/21 16:43

"у С2 всі документи в наявності" - э нет. Спекталь нужно играть до конца. Нет документов.

P.S. Всё. Мне уже надоело.



11/02/21 16:43 аусм > маловато 11/02/21 16:23

"Адже для С2 та ж проблема із правовстановлючим документом." - немає проблеми, у С2 всі документи в наявності



"Зустрічний позов мав бути - про визнання недійсним заповіту і визнання права власності на частину майна в порядку спадкування за законом." - вимогу про визнання власності в порядку спадкування за законом С2 не заявляв, так як для цього не було підстав - на момент подачі зустрічного позову він не звертався до нотаріуса з заявою про видачу йому свідоцтва про право на спадщину й не отримував відмову, яка в порушила його таке право . В той же час він (С2) є таким що прийняв спадщина, т.я. постійно проживав з спадкодавцем на момент відкриття спадщини



11/02/21 16:23 маловато > аусм 11/02/21 15:34

Ну так підніміть. Первісний позов - про визнання права власності на майно в порядку спадкування (за заповітом). Зустрічний позов мав бути - про визнання недійсним заповіту і визнання права власності на частину майна в порядку спадкування за законом. Адже для С2 та ж проблема із правовстановлючим документом. Якщо цього не робили, то це ваш дефект позову.

Звісно, що суддя має бути зацікавлений позбутися справи через мирову угоду.



11/02/21 15:34 аусм > маловато 11/02/21 15:09

"В ухвалі має бути вказано про право власності С2 у порядку спадкування на спірне (по позову) майно" - чи можливо таку умову включати в МУ ? С2 заявив зустрічний позов виключно щодо недійсності заповіту, при цьому питання щодо його прав на спадок в зустрічному позові не піднімається...





11/02/21 14:29 аусм > маловато 11/02/21 14:06

Спадкодавець помер в 2016 році. Є 2 спадкоємця 1 черги. Також був складений заповіт за яким все майно заповідалося спадкоємцю1.

Спадкоємець1 не зміг оформити спадщину у нотаріуса - отримав відмову на підставі відсутності правовстановлюючих документів на спадкове майно.

Спадкоємець1 подав позов про визнання права власності на майно в порядку спадкування, спадкоємець2 подає зустрічний позов про визнання заповіту недійсним.

Зараз є розуміння між С1 та С2 , що майно після смерті спадкує лише С2, а С1 отримує від С2 грошову компенсацію. Все це є бажання максимально відкрито прописати в мировій угоді, яку подати на затвердження суду.



П.С. Йти шляхом визнання первісного позову та подальшого продажу С1 майна С2 - сторони не хочуть , адже не мають довіри один до іншого.



11/02/21 14:06 маловато > аусм 11/02/21 13:07

Да нет, это ж нужно рассказывать все детали с самого начала: кто умер, кто принял наследство, кто оформил, о чем иск...

