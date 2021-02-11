Мирова угода в спадковій справі

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|11/02/21 17:45
маловато > аусм
11/02/21 16:43
"у С2 всі документи в наявності" - э нет. Спекталь нужно играть до конца. Нет документов.
P.S. Всё. Мне уже надоело.
|11/02/21 16:43
аусм > маловато
11/02/21 16:23
"Адже для С2 та ж проблема із правовстановлючим документом." - немає проблеми, у С2 всі документи в наявності
"Зустрічний позов мав бути - про визнання недійсним заповіту і визнання права власності на частину майна в порядку спадкування за законом." - вимогу про визнання власності в порядку спадкування за законом С2 не заявляв, так як для цього не було підстав - на момент подачі зустрічного позову він не звертався до нотаріуса з заявою про видачу йому свідоцтва про право на спадщину й не отримував відмову, яка в порушила його таке право . В той же час він (С2) є таким що прийняв спадщина, т.я. постійно проживав з спадкодавцем на момент відкриття спадщини
|11/02/21 16:23
маловато > аусм
11/02/21 15:34
Ну так підніміть. Первісний позов - про визнання права власності на майно в порядку спадкування (за заповітом). Зустрічний позов мав бути - про визнання недійсним заповіту і визнання права власності на частину майна в порядку спадкування за законом. Адже для С2 та ж проблема із правовстановлючим документом. Якщо цього не робили, то це ваш дефект позову.
Звісно, що суддя має бути зацікавлений позбутися справи через мирову угоду.
|11/02/21 15:34
аусм > маловато
11/02/21 15:09
"В ухвалі має бути вказано про право власності С2 у порядку спадкування на спірне (по позову) майно" - чи можливо таку умову включати в МУ ? С2 заявив зустрічний позов виключно щодо недійсності заповіту, при цьому питання щодо його прав на спадок в зустрічному позові не піднімається...
|11/02/21 15:10
маловато > маловато
11/02/21 15:09
94669752 в реєстрі
|11/02/21 15:09
маловато > аусм
11/02/21 14:29
Тут головне, щоб суд, виходячи із змісту первісного позову, визнав питання із спадковим майном. Якщо визнає, то можна і мирову. В ухвалі має бути вказано про право власності С2 у порядку спадкування на спірне (по позову) майно і отримання грошової компенсації С1, а не якась там відмова. Підкреслюю мирова буде не на все спадкове майно, а тільки по позову. Щось можна використати із ухвали - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
|11/02/21 14:29
аусм > маловато
11/02/21 14:06
Спадкодавець помер в 2016 році. Є 2 спадкоємця 1 черги. Також був складений заповіт за яким все майно заповідалося спадкоємцю1.
Спадкоємець1 не зміг оформити спадщину у нотаріуса - отримав відмову на підставі відсутності правовстановлюючих документів на спадкове майно.
Спадкоємець1 подав позов про визнання права власності на майно в порядку спадкування, спадкоємець2 подає зустрічний позов про визнання заповіту недійсним.
Зараз є розуміння між С1 та С2 , що майно після смерті спадкує лише С2, а С1 отримує від С2 грошову компенсацію. Все це є бажання максимально відкрито прописати в мировій угоді, яку подати на затвердження суду.
П.С. Йти шляхом визнання первісного позову та подальшого продажу С1 майна С2 - сторони не хочуть , адже не мають довіри один до іншого.
|11/02/21 14:06
маловато > аусм
11/02/21 13:07
Да нет, это ж нужно рассказывать все детали с самого начала: кто умер, кто принял наследство, кто оформил, о чем иск...
|11/02/21 13:07
аусм
Чи може бути затверджена судом мирова угода в справі щодо спадкового спору, якщо одним із положенням такої МУ буде відмова позивача від права на спадкування за заповітом на користь ін. спадкоємця за законом в обмін на грошову компенсацію ?
Питання виникло з огляду на ст. 1273 ЦК, ч.1 якої встановлено часові рамки відмови (вже минуло 6 місяців) і безумовність відмови (ч.5).