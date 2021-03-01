Домедична допомога з боку фармацевтичних працівників

1/03/21 08:09 Обережний герой





Закон "Про екстрену медичну допомогу"

Стаття 12. Особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу



1. Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.



Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання екстреної медичної допомоги



1. Особи, винні у порушенні положень цього Закону, у порядку, встановленому законом, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність за:



ненадання без поважних причин на місці події домедичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;



ненадання без поважних причин на місці події необхідної медичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;



У кожній аптеці повинна бути аптечка для надання домедичної допомоги.

Однак склад аптечки, здається, неврегульовано законодавством.

Це може бути щось таке наприклад



Існує ПОРЯДОК підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1115.



Незрозуміло, чи конкретизовано адміністративну та кримінальну відповідальність за ненадання домедичної допомоги фармацевтичними працівниками у відповідних кодексах. У радянські часи за ненадання допомоги фармацевтичних працівників могли притягти до кримінальної відповідальності, у незалежній Україні обов'язок фармацевтичних працівників надавати медичну допомогу скасували. Але потім обов'язок надавати домедичну допомогу для фармацевтичних працівників поновили.Закон "Про екстрену медичну допомогу"Стаття 12. Особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу1. Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання екстреної медичної допомоги1. Особи, винні у порушенні положень цього Закону, у порядку, встановленому законом, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність за:ненадання без поважних причин на місці події домедичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;ненадання без поважних причин на місці події необхідної медичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;У кожній аптеці повинна бути аптечка для надання домедичної допомоги.Однак склад аптечки, здається, неврегульовано законодавством.Це може бути щось таке наприклад [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Існує ПОРЯДОК підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1115.Незрозуміло, чи конкретизовано адміністративну та кримінальну відповідальність за ненадання домедичної допомоги фармацевтичними працівниками у відповідних кодексах.

