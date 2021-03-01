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Домедична допомога з боку фармацевтичних працівників
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1/03/21 17:51  Обережний геройОтправить письмо > Обережний герой    1/03/21 17:45Дерево
До цього це я взагалі. Я людина не бідна, але й в мене може не бути готівки, а телефон, яким я звичайно розраховуюсь, розрядитися. Й за законом підлості мені може бути потрібна якась допомога. Або дітлахи можуть постраждати, а в них грошей не буде. Тобто це зручна річ. Якщо вона працюватиме, а не буде лише на папері.

1/03/21 17:45  Обережний геройОтправить письмо > Обережний герой    1/03/21 10:57Дерево
Здається, у нашому населеному пункті три аптеки. А може чотири.
Дві я опитав. Вони й гадки не мають про обов'язок надавати домедичну допомогу та мати безкоштовну аптечку для надання домедичної допомоги населенню. Опитаю всі аптеки. А хто контролює та перевіряє аптеки з боку держави?

1/03/21 10:57  Обережний геройОтправить письмо > Обережний герой    1/03/21 08:11Дерево
В аптеках повинна бути аптечка для власних працівників, як на будь-якому підприємстві, і аптечка для домедичної допомоги стороннім людям.
На практиці це мабуть будуть дві однакові аптечки, хоча поки що на практиці може не бути жодної.
Крім того, є аптеки, що торгують цілодобово, з віконця.
Так от тепер працівникам не відсидітися за дверима.
Вони повинні контактувати з людьми, що заявлять про необхідність домедичної допомоги. За таких умов працівники будуть боятися залишатися на ніч.

1/03/21 08:11  Обережний геройОтправить письмо > Обережний герой    1/03/21 08:09Дерево
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1/03/21 08:09  Обережний геройОтправить письмо   Дерево
У радянські часи за ненадання допомоги фармацевтичних працівників могли притягти до кримінальної відповідальності, у незалежній Україні обов'язок фармацевтичних працівників надавати медичну допомогу скасували. Але потім обов'язок надавати домедичну допомогу для фармацевтичних працівників поновили.

Закон "Про екстрену медичну допомогу"
Стаття 12. Особи, які зобов’язані надавати домедичну допомогу

1. Особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання екстреної медичної допомоги

1. Особи, винні у порушенні положень цього Закону, у порядку, встановленому законом, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність за:

ненадання без поважних причин на місці події домедичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;

ненадання без поважних причин на місці події необхідної медичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;

У кожній аптеці повинна бути аптечка для надання домедичної допомоги.
Однак склад аптечки, здається, неврегульовано законодавством.
Це може бути щось таке наприклад [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Існує ПОРЯДОК підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1115.

Незрозуміло, чи конкретизовано адміністративну та кримінальну відповідальність за ненадання домедичної допомоги фармацевтичними працівниками у відповідних кодексах.

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