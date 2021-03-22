Перераспределить уставный фонд

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|22/03/21 23:26
Mark-Don > kolos
22/03/21 21:44
Еще немного углубился в чтение заданного вопроса и повилась новая линия логики.
В приведенном Вами документе, речь идет о ТОВ.
В Вашем случае, если я правильно понял, речь идет о ЧП. Для данной ОПФ вообще не существует никаких требований к уставному капиталу, порядку его формирования, требований ко входу и выходу участников. Единственный нормативный документ, регулирующий все эти вопросы - это Устав предприятия.
Исходя из этого, Ваши попытки решить вопрос желаемым Вами образом, представляются мне полностью безнадежными.
Но, как любил говаривать М.Горбачев, моё мнение не есть истина в последней инстанции.
|22/03/21 23:11
Mark-Don > kolos
22/03/21 21:45
Отправил ошибочно себе :)
Поэтому повторюсь:
Дополню.
Если вам все-таки удастся найти лиц, готовых к подаче иска об исключении учасника, имеющих при этом доказательства нарушения их законных прав и интересов, то это будет единственный шанс для удовлетворения ваших опасений.
Но что-то я сильно сомневаюсь в перспективах этого дела.
|22/03/21 23:06
Mark-Don > kolos
22/03/21 21:44
Не могу не согласиться с таким решением.
Но в таком случае должно быть принято (в судебном порядке) решение об исключении участника из общества без выплаты ему любых компенсаций.
Но до тех пор, пока это не сделано, данное лицо остается полноправным участником со всеми вытекающими из этого последствиями.
Не буду поднимать вопрос исковой давности, что тоже уместно в данном случае.
Но, если все-таки, говорить об исключении участника, то необходимо найти лиц, чьи законные права и интересы быи нарушены приемом лица в участники и, опять же, с привязкой к вопросу исковой давности.
Не думаю, что суд найдет основания для исключения участника, даже с учетом приведенного Вами документа.
ЕНсли рассмотреть чисто процедурный вопрос, то в процессе приема участника ему перешла часть долей иных участников, чьи доли (с их согласия!) были уменьшены с передачей их новому участнику без получения компенсации за передачу. Т.е. имеем, хотя и в завуалированном виде, дарение новому участнику частей долей иных участников. Таким образом я считаю, что здесь можно говорить не о неправомерности приема участника, а о нарушении процедуры дарения.
При этом нарушение указанной процедуры вряд-ли будет принято судом как основание для признания незаконным приема в общество этого участника и принятия решения об исключении его из общества. И опять-же - добавим сюда срок исковой давности.
|22/03/21 21:45
kolos > Mark-Don
22/03/21 20:09
Велика палата так не думает.
|22/03/21 21:44
kolos > Mark-Don
22/03/21 20:09
Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Верховний Суд рішення судів попередніх інстанцій у справі № 927/807/18 скасував та прийняв нове рішення, яким позов задовольнив.
Колегія суддів зазначила, що передумовою вступу нового учасника до ТОВ, статутний капітал якого на той момент був сплачений його учасниками, є набуття права власності на частку в статутному капіталі на підставі відповідного договору шляхом відчуження певної частки учасником товариства.
При цьому, керуючись ч. 4 ст. 236 ГПК, КГС ВС враховує, що у постанові ВП ВС від 1 жовтня 2019 року у справі № 909/1294/15 викладено правову позицію, згідно з якою підставою для переходу права власності на частку в статутному капіталі до третьої особи та, відповідно, припинення права власності учасника на таку частку з набуттям його третьою особою є спрямований на відчуження частки правочин, вчинений учасником товариства та іншою особою.
За таких умов набуття іншою особою статусу учасника товариства шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників товариства не відповідає положенням чинного законодавства.
|22/03/21 20:09
Mark-Don > kolos
22/03/21 13:06
В данной ситуации - ВСЁ, как указано в законе.
Выходит из общества - имеет право получить долю.
Как он был принят в состав участников в далекие времена никого не интересует. Есть участник, есть его доля. Выходит - вынь да положь всё, что ему положено пропорционально этой доле.
Всё остальное 0 просто эмоции не имеющие юридического фундамента.
Когда "Писали протокол о принятии нового участника и перераспределении УК", участники наверняка имели в виду не благотворительный акт в отношении нового участника, а тот факт, что он обществу нужен и принесёт ему определённый эффект.
Кроме того, при принятии Устава, участники за него голосовали, согласившись тем самым, с вероятностью возникновения описанной вами ситуации. Как говорится - бачили очi, що купували.
|22/03/21 13:06
kolos
Была такая дурная мода в 90-х да и в нулевых. Без увеличения уставного фонда, без договора купли-продажи или дарения доли в УК писали протокол о принятии нового участника и перераспределении УК. Теперь когда-то так принятый участник пишет заявление о выходе. У него есть права на получение доли в имуществе? Ничего не вносил, не купил, не подарили ему. В уставе стандартные формулировки - при выходе участник получает бла-бла-бла. Точно помню практику ВСУ : не было фактической уплаты взноса - нет права на долю в имуществе. Но это касалось случая, когда : 1. увеличили УК, 2. приняли участника а он не заплатил. А в данной ситуации? ЧП кстати, то есть вопросов еще больше. Или меньше.