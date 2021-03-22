Перераспределить уставный фонд

Еще немного углубился в чтение заданного вопроса и повилась новая линия логики. В приведенном Вами документе, речь идет о ТОВ. В Вашем случае, если я правильно понял, речь идет о ЧП. Для данной ОПФ вообще не существует никаких требований к уставному капиталу, порядку его формирования, требований ко входу и выходу участников. Единственный нормативный документ, регулирующий все эти вопросы - это Устав предприятия. Исходя из этого, Ваши попытки решить вопрос желаемым Вами образом, представляются мне полностью безнадежными. Но, как любил говаривать М.Горбачев, моё мнение не есть истина в последней инстанции.

22/03/21 23:06 Mark-Don > kolos 22/03/21 21:44

Не могу не согласиться с таким решением.

Но в таком случае должно быть принято (в судебном порядке) решение об исключении участника из общества без выплаты ему любых компенсаций.

Но до тех пор, пока это не сделано, данное лицо остается полноправным участником со всеми вытекающими из этого последствиями.

Не буду поднимать вопрос исковой давности, что тоже уместно в данном случае.

Но, если все-таки, говорить об исключении участника, то необходимо найти лиц, чьи законные права и интересы быи нарушены приемом лица в участники и, опять же, с привязкой к вопросу исковой давности.

Не думаю, что суд найдет основания для исключения участника, даже с учетом приведенного Вами документа.

ЕНсли рассмотреть чисто процедурный вопрос, то в процессе приема участника ему перешла часть долей иных участников, чьи доли (с их согласия!) были уменьшены с передачей их новому участнику без получения компенсации за передачу. Т.е. имеем, хотя и в завуалированном виде, дарение новому участнику частей долей иных участников. Таким образом я считаю, что здесь можно говорить не о неправомерности приема участника, а о нарушении процедуры дарения.

При этом нарушение указанной процедуры вряд-ли будет принято судом как основание для признания незаконным приема в общество этого участника и принятия решения об исключении его из общества. И опять-же - добавим сюда срок исковой давности.



