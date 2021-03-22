Банк подал в суд на безработного, что делать?

Может я вас не так поняла изначально, да, квартира на нем, но когда настало мамы, то мы с ним через нотариус разделили её на две части, то есть она ранее была на троих, потом на двоих, но главным квартир ось медиком являлся он. Я по факту без оформления её на себя, распоряжаться то ей не могу, давно б продала.

22/03/21 19:44 Оля89 > ОК АКА Олюня 22/03/21 18:56

Мои начисления уже закончены, то что я их ещё не получила за две декады – то другое. Да, жильё родителями приватизировано было ещё в 90-х. Новость читала, о том, что мараторий на отчуждение единственного жилья проливать после 21 апреля не будут, а дол конкретно перед этим банком 12 тыс ( тело кредита). Если взять все банки, которым я должна плюс проценты и пени то там точно выйдет больше 120 тыс, тоесть 20 минималок на сегодня. Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но у меня похоже именно такая.

