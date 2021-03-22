Банк подал в суд на безработного, что делать?

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|22/03/21 20:07
ОК АКА Олюня > Оля89
22/03/21 20:02
|22/03/21 20:02
Оля89 > ОК АКА Олюня
22/03/21 18:56
Может я вас не так поняла изначально, да, квартира на нем, но когда настало мамы, то мы с ним через нотариус разделили её на две части, то есть она ранее была на троих, потом на двоих, но главным квартир ось медиком являлся он. Я по факту без оформления её на себя, распоряжаться то ей не могу, давно б продала.
|22/03/21 19:44
Оля89 > ОК АКА Олюня
22/03/21 18:56
Мои начисления уже закончены, то что я их ещё не получила за две декады – то другое. Да, жильё родителями приватизировано было ещё в 90-х. Новость читала, о том, что мараторий на отчуждение единственного жилья проливать после 21 апреля не будут, а дол конкретно перед этим банком 12 тыс ( тело кредита). Если взять все банки, которым я должна плюс проценты и пени то там точно выйдет больше 120 тыс, тоесть 20 минималок на сегодня. Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но у меня похоже именно такая.
|22/03/21 18:56
ОК АКА Олюня > Оля89
22/03/21 18:51
уже 22 марта. пособия платить не прекращают, будут платить по мере наполнения соцфондов.
квартира была приватизирована на отца?
|22/03/21 18:51
Оля89
Пришла судповестка смской, в банке уточнила. Не плачу им год, как и другим банкам, кроме этого безработная, состою на учете в центре занятости, и пособие платить прекращают( по факту, до 5 марта)и больше его не будет. Родителей нет, –совсем нет. Родственников, которые помогли бы – тоже. Других доходов нет, на услуги адвокатских агентств тоже нет. Имеется жильё, в котором прописана, но после того, как отца не стало, не переоформила на себя. Смогут ли они отнять у меня квартиру и вобще, что делать в моём случае, подскажите.