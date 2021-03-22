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Банки: Кредиты / Депозиты
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Банк подал в суд на безработного, что делать?
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22/03/21 20:07  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Оля89    22/03/21 20:02Дерево
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22/03/21 20:02  Оля89 > ОК АКА Олюня    22/03/21 18:56Дерево
Может я вас не так поняла изначально, да, квартира на нем, но когда настало мамы, то мы с ним через нотариус разделили её на две части, то есть она ранее была на троих, потом на двоих, но главным квартир ось медиком являлся он. Я по факту без оформления её на себя, распоряжаться то ей не могу, давно б продала.

22/03/21 19:44  Оля89 > ОК АКА Олюня    22/03/21 18:56Дерево
Мои начисления уже закончены, то что я их ещё не получила за две декады – то другое. Да, жильё родителями приватизировано было ещё в 90-х. Новость читала, о том, что мараторий на отчуждение единственного жилья проливать после 21 апреля не будут, а дол конкретно перед этим банком 12 тыс ( тело кредита). Если взять все банки, которым я должна плюс проценты и пени то там точно выйдет больше 120 тыс, тоесть 20 минималок на сегодня. Говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но у меня похоже именно такая.

22/03/21 18:56  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Оля89    22/03/21 18:51Дерево
уже 22 марта. пособия платить не прекращают, будут платить по мере наполнения соцфондов.
квартира была приватизирована на отца?

22/03/21 18:51  Оля89   Дерево
Пришла судповестка смской, в банке уточнила. Не плачу им год, как и другим банкам, кроме этого безработная, состою на учете в центре занятости, и пособие платить прекращают( по факту, до 5 марта)и больше его не будет. Родителей нет, –совсем нет. Родственников, которые помогли бы – тоже. Других доходов нет, на услуги адвокатских агентств тоже нет. Имеется жильё, в котором прописана, но после того, как отца не стало, не переоформила на себя. Смогут ли они отнять у меня квартиру и вобще, что делать в моём случае, подскажите.

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