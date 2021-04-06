

Сортировать по времени сообщений [ ]



6/04/21 16:11 Rossi > Leeeda 6/04/21 12:25

Основание для увольнения - собственное желание работника. По каким мотивам у работника возникло желание уволиться - на основание увольнения не влияет. Работник не хочет у вас работать, поэтому вы обязаны его уволить. Вопрос лишь в том, в какой день. Если не было нарушений трудового законодательства со стороны работодателя, то вы вправе ждать две недели до увольнения. Но можете уволить и сейчас. Основание все то же: "по собственному желанию, ст.38".



6/04/21 13:56 ОК АКА Олюня > Leeeda 6/04/21 13:05

формулировку менять таки нельзя.

можно попробовать не платить выходное. пусть идет в суд и там доказывает основания увольнения по ч.3 ст.38 КЗоТ с выплатой выходного ;)

но Вы ж тоже не уверены, что таких мелких нарушений не было.

а там и задержка выплаты ЗП на 1 день могла быть, и командировка без аванса, мало ли по ерунде наковыряет. если работает недолго, бухгалтерия это легко может проверить.



6/04/21 13:49 KOT701 > Leeeda 6/04/21 13:05

А в заявлении на увольнение и не расписывают нарушения. В этом вопросе практики почти нет, ну тогда, сейчас не смотрел.



6/04/21 13:05 Leeeda > KOT701 6/04/21 12:57

Менять формулировку нельзя - это я уже поняла.



Я хочу понять, имеем ли право не увольнять вообще?

Как я читаю эту норму "працівник має право, якщо власник...не виконує".

Соответственно, не має такого права, якщо власник виконує.



В заявлении он не указал ни одного нарушения трудового законодательства.

С другой стороны, у меня нет гарантии того, что он ничего не придумает.

Могли, к примеру, при выплате ЗП когда-то ошибиться на 1 грн. Вот уже и нарушение.



6/04/21 12:57 KOT701 > Leeeda 6/04/21 10:12

Аналогичная ситуация была. Давно было. Сейчас уже не слежу, тогда работал. Дело 367/4171/16-ц. Когда пару заседаний было, судья устно придерживался мнения "не менять формулировку", а если руководитель не нарушал? Судья: та потом (после увольнения и выплаты) требуйте вернуть. Директор тогда считал, что не нарушал и изменил формулировку на "згоду сторин", подкрепили Актом комиссии, которая признала, что руководитель не нарушал трудовое законодательства. Через пару лет рассмотрения уже другой руководитель готов пойти на мировую - изменить формулировку и выплатить 3-и оклада. Но бывший сотрудник хочет еще моральную, тут не могут сойтись.





6/04/21 12:25 Leeeda > Rossi 6/04/21 11:37

Мы должна уволить его по части 3.

Мы не хотим по части 3.

Уволить по части 1 не умеем права, если в заявлении указана часть 3



6/04/21 11:37 Rossi > Leeeda 6/04/21 10:52

Какой пункт? Вы увольняете его по собственному желанию. Причины увольнения влияют только на необходимость заблаговременного уведомления. Но вы и так согласны уволить его сразу.



6/04/21 10:52 Leeeda > Rossi 6/04/21 10:43

Верховный суд говорит, что изменить пункт ст.38 работодатель не имеет права.

А уволить по ч.3 - это значит признать нарушения трудового законодательства + взять на себя обязательства выплатить выходное пособие в размере 3 среднемесячных.



На работу не ходит. Фиксируем прогулы, но увольнять за прогул не особо хочу, понимаю, что принесет больничный или что-то еще, подтверждающее уважительную причину.



За время отсутствия на работе ЗП все равно ему не выплатят, а уволиться я его все равно заставлю.



6/04/21 10:43 Rossi > Leeeda 6/04/21 10:12

Если нарушения трудового законодательства не было, можете фиксировать прогулы и предлагать работнику написать пояснения относительно причин прогулов.

Ну а можете просто уволить его текущим числом как по стандартному заявлению (необходимость уведомления за 2 недели определяется работодателем).

