|
Сортировать по времени сообщений
[]
|6/04/21 16:11
Rossi > Leeeda
6/04/21 12:25
Основание для увольнения - собственное желание работника. По каким мотивам у работника возникло желание уволиться - на основание увольнения не влияет. Работник не хочет у вас работать, поэтому вы обязаны его уволить. Вопрос лишь в том, в какой день. Если не было нарушений трудового законодательства со стороны работодателя, то вы вправе ждать две недели до увольнения. Но можете уволить и сейчас. Основание все то же: "по собственному желанию, ст.38".
|6/04/21 13:56
ОК АКА Олюня > Leeeda
6/04/21 13:05
формулировку менять таки нельзя.
можно попробовать не платить выходное. пусть идет в суд и там доказывает основания увольнения по ч.3 ст.38 КЗоТ с выплатой выходного ;)
но Вы ж тоже не уверены, что таких мелких нарушений не было.
а там и задержка выплаты ЗП на 1 день могла быть, и командировка без аванса, мало ли по ерунде наковыряет. если работает недолго, бухгалтерия это легко может проверить.
|6/04/21 13:49
KOT701 > Leeeda
6/04/21 13:05
А в заявлении на увольнение и не расписывают нарушения. В этом вопросе практики почти нет, ну тогда, сейчас не смотрел.
|6/04/21 13:05
Leeeda > KOT701
6/04/21 12:57
Менять формулировку нельзя - это я уже поняла.
Я хочу понять, имеем ли право не увольнять вообще?
Как я читаю эту норму "працівник має право, якщо власник...не виконує".
Соответственно, не має такого права, якщо власник виконує.
В заявлении он не указал ни одного нарушения трудового законодательства.
С другой стороны, у меня нет гарантии того, что он ничего не придумает.
Могли, к примеру, при выплате ЗП когда-то ошибиться на 1 грн. Вот уже и нарушение.
|6/04/21 12:57
KOT701 > Leeeda
6/04/21 10:12
Аналогичная ситуация была. Давно было. Сейчас уже не слежу, тогда работал. Дело 367/4171/16-ц. Когда пару заседаний было, судья устно придерживался мнения "не менять формулировку", а если руководитель не нарушал? Судья: та потом (после увольнения и выплаты) требуйте вернуть. Директор тогда считал, что не нарушал и изменил формулировку на "згоду сторин", подкрепили Актом комиссии, которая признала, что руководитель не нарушал трудовое законодательства. Через пару лет рассмотрения уже другой руководитель готов пойти на мировую - изменить формулировку и выплатить 3-и оклада. Но бывший сотрудник хочет еще моральную, тут не могут сойтись.
|6/04/21 12:25
Leeeda > Rossi
6/04/21 11:37
Мы должна уволить его по части 3.
Мы не хотим по части 3.
Уволить по части 1 не умеем права, если в заявлении указана часть 3
|6/04/21 11:37
Rossi > Leeeda
6/04/21 10:52
Какой пункт? Вы увольняете его по собственному желанию. Причины увольнения влияют только на необходимость заблаговременного уведомления. Но вы и так согласны уволить его сразу.
|6/04/21 10:52
Leeeda > Rossi
6/04/21 10:43
Верховный суд говорит, что изменить пункт ст.38 работодатель не имеет права.
А уволить по ч.3 - это значит признать нарушения трудового законодательства + взять на себя обязательства выплатить выходное пособие в размере 3 среднемесячных.
На работу не ходит. Фиксируем прогулы, но увольнять за прогул не особо хочу, понимаю, что принесет больничный или что-то еще, подтверждающее уважительную причину.
За время отсутствия на работе ЗП все равно ему не выплатят, а уволиться я его все равно заставлю.
|6/04/21 10:43
Rossi > Leeeda
6/04/21 10:12
Если нарушения трудового законодательства не было, можете фиксировать прогулы и предлагать работнику написать пояснения относительно причин прогулов.
Ну а можете просто уволить его текущим числом как по стандартному заявлению (необходимость уведомления за 2 недели определяется работодателем).
|6/04/21 10:12
Leeeda
Коллеги, прошу совета или просто поговорить по теме :))
Впервые столкнулась на практике с ч.3 ст. 38 КЗоТ.
Вчера работник не вышел на работу, отправил коллеге сообщение, что его заявление на столе.
Под бумагами было обнаружено заявление об увольнении по ч.3 ст.38 в связи с нарушением трудового законодательства, "....зокрема, у зв"язку з примушуванням мене звільнитися".
Заявление сам же заявитель зарегистрировал в Журнале входящей корреспонденции (это входит в его должностные обязанности).
Заявление зарегистрировано 02.04. (пятница), обнаружено в обед 05.04.
Нарушений трудового законодательства в отношении этого работника я не припомню. Зарплата вся белая, платится вовремя, никаких обязанностей сверх того, что указано в должностной инструкции, он не выполняет, внеурочно не работает.
Что скажете?