 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Почеркознавча експертиза
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/04/21 13:24  Мода-2021 > Евгений Осычнюк    7/04/21 12:57Дерево
Проводится, т.к. в данном случае этот скан делает сам суд ( или приглашенный в заседание эксперт)

7/04/21 12:57  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Мода-2021    7/04/21 11:27Дерево
"снять сканкопию, т.к. изымать нельзя, а учитывая, что это сделано будет судом, то можно считать образцом для экспертизы" - экспертиза по сканам, или копиям не проводится.

7/04/21 12:56  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ликвидатор    7/04/21 11:40Дерево
Процедура предусмотрена ЦПК, еще вариант - поручение иностранному суду, вполне рабочая тема.

7/04/21 12:55  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ликвидатор    7/04/21 10:43Дерево
"Судья не станет тратить время на то, чтобы человек в судебном заседании полтора-два часа заполнял 15 листов с образцами подписи и 15 листов с образцами почерка" - это делается не в заседании, и не обязательно судьей.

7/04/21 11:40  ЛиквидаторОтправить письмо > Мода-2021    7/04/21 11:27Дерево
Это всё уже сделано и истребовано.
И истица готова приехать, если физически сможет(пандемия).
Вопрос был только в процедуре отбора экспериментальных образцов.

7/04/21 11:27  Мода-2021 > Ликвидатор    7/04/21 10:43Дерево
Странная постановка вопроса. Истица оспаривает выдачу нотариальной доверенности, что по факту может влечь за собой тюрьму для нотариуса и во всяком случае для лица её использовавшую, и при этом ещё раздумывает ехать или не ехать, и рассуждать кто-то там загружен или нет. Естественно, до её приезда нужно истребовать через суд 2-й экземпляр доверенности у нотариуса, который её выдал, истребовать для осмотра реестр нотариальных действий с подписью доверителя и снять сканкопию, т.к. изымать нельзя, а учитывая, что это сделано будет судом, то можно считать образцом для экспертизы ( Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.- ст.8-1 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Если приедет из-за границы, а суда не будет, подать заявление об обеспечении доказательств, в ходе чего дать показания под присягой + образцы почерка + доверенность на поиск вами её подписей

7/04/21 10:46  ЛиквидаторОтправить письмо > Rossi    7/04/21 10:31Дерево
Спасибо за ответ.
Я только на таком варианте и собирался настаивать, объяснил истице, что ей нужно приехать в следующее заседание.
Но зная наших судей и их загруженность...

7/04/21 10:43  ЛиквидаторОтправить письмо > Мода-2021    7/04/21 10:30Дерево
Документ - доверенность, удостоверенная нотариально в 2019 году.
Мы не доказываем, а оспариваем её подлинность, истица её не подписывала, истицы вообще не было в стране с 2012 года.
Но вопрос в другом.
Нужно предоставить суду образцы подписи и почерка до назначения экспертизы. Поэтому заполнить экспериментальные образцы в присутствии эксперта не получится, с ним сторонам вообще нельзя общаться.
Судья не станет тратить время на то, чтобы человек в судебном заседании полтора-два часа заполнял 15 листов с образцами подписи и 15 листов с образцами почерка.
Нотариус её личность на таких документах тоже не удостоверит.

7/04/21 10:31  Rossi > Ликвидатор    7/04/21 08:53Дерево
Экспериментальные образцы отбираются в присутствии и под контролем судьи.

7/04/21 10:30  Мода-2021 > Ликвидатор    7/04/21 08:53Дерево
Что за мода, напускать туману. Трудно написать предмет иска и что за документ? По общему правилу пусть сама истица и доказывает подлинность документа.

7/04/21 08:53  ЛиквидаторОтправить письмо   Дерево
В цивільному процесі потрібно провести почеркознавчу експертизу, щоб спростувати те, що підпис та ініціали на документі, датованому березнем 2019 року, здійснені позивачкою.
Для цього суду потрібно надати експериментальні, вільні та умовно вільні зразки підпису та почерку позивачки.
Позивачка з 2012 року живе в Італії, заяв, листів, розписок тощо, написаних українською чи російською мовою (кирилицею) за період 2018-2019 років надати не може, бо їх просто немає.
Може надати кілька документів, в основному анкет, із прізвищем, написаним італійською мовою, але друкованими літерами, підпис на них звичайний, російською мовою.
Експериментальні зразки може передати кур'єрською службою DHL.
Але як потім довести, що експериментальні зразки написані саме нею?
Можливо хтось із колег мав подібні ситуації.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.