Почеркознавча експертиза

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|7/04/21 13:24
Мода-2021 > Евгений Осычнюк
7/04/21 12:57
Проводится, т.к. в данном случае этот скан делает сам суд ( или приглашенный в заседание эксперт)
|7/04/21 12:57
Евгений Осычнюк > Мода-2021
7/04/21 11:27
"снять сканкопию, т.к. изымать нельзя, а учитывая, что это сделано будет судом, то можно считать образцом для экспертизы" - экспертиза по сканам, или копиям не проводится.
|7/04/21 12:56
Евгений Осычнюк > Ликвидатор
7/04/21 11:40
Процедура предусмотрена ЦПК, еще вариант - поручение иностранному суду, вполне рабочая тема.
|7/04/21 12:55
Евгений Осычнюк > Ликвидатор
7/04/21 10:43
"Судья не станет тратить время на то, чтобы человек в судебном заседании полтора-два часа заполнял 15 листов с образцами подписи и 15 листов с образцами почерка" - это делается не в заседании, и не обязательно судьей.
|7/04/21 11:40
Ликвидатор > Мода-2021
7/04/21 11:27
Это всё уже сделано и истребовано.
И истица готова приехать, если физически сможет(пандемия).
Вопрос был только в процедуре отбора экспериментальных образцов.
|7/04/21 11:27
Мода-2021 > Ликвидатор
7/04/21 10:43
Странная постановка вопроса. Истица оспаривает выдачу нотариальной доверенности, что по факту может влечь за собой тюрьму для нотариуса и во всяком случае для лица её использовавшую, и при этом ещё раздумывает ехать или не ехать, и рассуждать кто-то там загружен или нет. Естественно, до её приезда нужно истребовать через суд 2-й экземпляр доверенности у нотариуса, который её выдал, истребовать для осмотра реестр нотариальных действий с подписью доверителя и снять сканкопию, т.к. изымать нельзя, а учитывая, что это сделано будет судом, то можно считать образцом для экспертизы ( Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.- ст.8-1 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Если приедет из-за границы, а суда не будет, подать заявление об обеспечении доказательств, в ходе чего дать показания под присягой + образцы почерка + доверенность на поиск вами её подписей
|7/04/21 10:46
Ликвидатор > Rossi
7/04/21 10:31
Спасибо за ответ.
Я только на таком варианте и собирался настаивать, объяснил истице, что ей нужно приехать в следующее заседание.
Но зная наших судей и их загруженность...
|7/04/21 10:43
Ликвидатор > Мода-2021
7/04/21 10:30
Документ - доверенность, удостоверенная нотариально в 2019 году.
Мы не доказываем, а оспариваем её подлинность, истица её не подписывала, истицы вообще не было в стране с 2012 года.
Но вопрос в другом.
Нужно предоставить суду образцы подписи и почерка до назначения экспертизы. Поэтому заполнить экспериментальные образцы в присутствии эксперта не получится, с ним сторонам вообще нельзя общаться.
Судья не станет тратить время на то, чтобы человек в судебном заседании полтора-два часа заполнял 15 листов с образцами подписи и 15 листов с образцами почерка.
Нотариус её личность на таких документах тоже не удостоверит.
|7/04/21 10:31
Rossi > Ликвидатор
7/04/21 08:53
Экспериментальные образцы отбираются в присутствии и под контролем судьи.
|7/04/21 10:30
Мода-2021 > Ликвидатор
7/04/21 08:53
Что за мода, напускать туману. Трудно написать предмет иска и что за документ? По общему правилу пусть сама истица и доказывает подлинность документа.
|7/04/21 08:53
Ликвидатор
В цивільному процесі потрібно провести почеркознавчу експертизу, щоб спростувати те, що підпис та ініціали на документі, датованому березнем 2019 року, здійснені позивачкою.
Для цього суду потрібно надати експериментальні, вільні та умовно вільні зразки підпису та почерку позивачки.
Позивачка з 2012 року живе в Італії, заяв, листів, розписок тощо, написаних українською чи російською мовою (кирилицею) за період 2018-2019 років надати не може, бо їх просто немає.
Може надати кілька документів, в основному анкет, із прізвищем, написаним італійською мовою, але друкованими літерами, підпис на них звичайний, російською мовою.
Експериментальні зразки може передати кур'єрською службою DHL.
Але як потім довести, що експериментальні зразки написані саме нею?
Можливо хтось із колег мав подібні ситуації.