Почеркознавча експертиза

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7/04/21 13:24 Мода-2021 > Евгений Осычнюк 7/04/21 12:57

Проводится, т.к. в данном случае этот скан делает сам суд ( или приглашенный в заседание эксперт)



7/04/21 12:55 Евгений Осычнюк > Ликвидатор 7/04/21 10:43

"Судья не станет тратить время на то, чтобы человек в судебном заседании полтора-два часа заполнял 15 листов с образцами подписи и 15 листов с образцами почерка" - это делается не в заседании, и не обязательно судьей.



7/04/21 11:40 Ликвидатор > Мода-2021 7/04/21 11:27

Это всё уже сделано и истребовано.

И истица готова приехать, если физически сможет(пандемия).

Вопрос был только в процедуре отбора экспериментальных образцов.



7/04/21 11:27 Мода-2021 > Ликвидатор 7/04/21 10:43



Если приедет из-за границы, а суда не будет, подать заявление об обеспечении доказательств, в ходе чего дать показания под присягой + образцы почерка + доверенность на поиск вами её подписей Странная постановка вопроса. Истица оспаривает выдачу нотариальной доверенности, что по факту может влечь за собой тюрьму для нотариуса и во всяком случае для лица её использовавшую, и при этом ещё раздумывает ехать или не ехать, и рассуждать кто-то там загружен или нет. Естественно, до её приезда нужно истребовать через суд 2-й экземпляр доверенности у нотариуса, который её выдал, истребовать для осмотра реестр нотариальных действий с подписью доверителя и снять сканкопию, т.к. изымать нельзя, а учитывая, что это сделано будет судом, то можно считать образцом для экспертизы ( Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.- ст.8-1 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Если приедет из-за границы, а суда не будет, подать заявление об обеспечении доказательств, в ходе чего дать показания под присягой + образцы почерка + доверенность на поиск вами её подписей



7/04/21 10:46 Ликвидатор > Rossi 7/04/21 10:31

Спасибо за ответ.

Я только на таком варианте и собирался настаивать, объяснил истице, что ей нужно приехать в следующее заседание.

Но зная наших судей и их загруженность...



7/04/21 10:43 Ликвидатор > Мода-2021 7/04/21 10:30

Документ - доверенность, удостоверенная нотариально в 2019 году.

Мы не доказываем, а оспариваем её подлинность, истица её не подписывала, истицы вообще не было в стране с 2012 года.

Но вопрос в другом.

Нужно предоставить суду образцы подписи и почерка до назначения экспертизы. Поэтому заполнить экспериментальные образцы в присутствии эксперта не получится, с ним сторонам вообще нельзя общаться.

Судья не станет тратить время на то, чтобы человек в судебном заседании полтора-два часа заполнял 15 листов с образцами подписи и 15 листов с образцами почерка.

Нотариус её личность на таких документах тоже не удостоверит.



7/04/21 10:30 Мода-2021 > Ликвидатор 7/04/21 08:53

Что за мода, напускать туману. Трудно написать предмет иска и что за документ? По общему правилу пусть сама истица и доказывает подлинность документа.

