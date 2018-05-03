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Потрібно краще обгрунтувати касаційну скаргу темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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15/04/21 12:21 ст.389 ЦПК > Ликвидатор 15/04/21 11:28

Ну если вы не знаете элементарных формальных оснований для для кассационного обжалования/или не в состоянии их понятно изложить, то кто ж вам тут поможет?

15/04/21 11:28 Ликвидатор



В 2016 році укладений договір оренди.

В 2018 році з’ясувалось, що земельна ділянка є частиною земельної ділянки державної власності, розпоряджатись якою могло лише ГУ Держгеокадастру.

Прокурор подав позов в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру до РДА та ФО, за участю третьої особи - селищної ради, яким просив суд:

1) визнати договір оренди недійсним;

2) вилучити земельну ділянку у ФО та передати її РДА.

Розпорядження РДА прокурор не оспорював.

Рішенням суду, залишеним без змін апеляційним судом, позов задоволений.

Ми подали касаційну скаргу.



Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що пред’явлення позову про визнання договору недійсним особою, яка не є стороною договору, є неналежним способом захисту порушених прав позивача.

В такому випадку порушені права позивача мають захищатися не шляхом визнання договору недійсним та реституції, а шляхом пред’явлення позивачем віндикаційного позову на підставі статей 387, 388 ЦК України, а якщо порушення права власності не пов’язане із позбавленням власника володіння своїм майном, то шляхом пред’явлення негаторного позову на підставі статті 391 ЦК України.

Але суд задовольнив позов про визнання договору оренди недійсним та застосування реституції шляхом вилучення землі у одного відповідача та передачі її іншому відповідачу.

Тобто прокурор заявив, а суди задовольнили позовну вимогу, не спрямовану безпосередньо на захист прав визначеного прокурором позивача, а заявлену в інтересах одного з відповідачів – райдержадміністрації, яку прокурор вважав порушником прав позивача.

Звернення до суду з позовом не з метою відновлення прав чи охоронюваних законом інтересів позивача є неправильно обраним способом захисту, а задоволення такого позову є порушенням статей 15, 16 ЦКУ.

Посилаємось на постанови ВП ВС від 25.06.2019 у справі № 910/16981/17, від 11.06.2019 у справі № 910/15651/17, від 15.05.2019 у справі № 910/16744/17, від 15.05.2019 у справі № 678/301/12, Верховного Суду від 30.01.2020 у справі № 903/41/18, від 28.01.2020 у справі № 910/12218/18, від 21.01.2020 у справі № 910/9961/16, від 19.11.2019 у справі № 922/2827/18, від 31.10.2019 у справі № 910/15707/17.



Крім того, ми зазначили, що апеляційний суд прийняв від прокурора нові докази (що орендована земельна ділянка є частиною земельної ділянки державної власності), які не були подані до суду першої інстанції, проте не навів мотивів такого рішення.

Посилаємось на постанову ВП ВС від 20.11.2018 у справі № 922/3412/17 та постанову КЦС від 03.05.2018 у справі № 404/251/17.



Крім того, на виконання Указу Президента України від 15.10.2020 № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин ГУ Держгеокадастру в листопаді 2020 видало наказ «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність», яким земельні ділянки, в тому числі і спірна, передані в комунальну власність, в реєстр речових прав внесений запис про права власності, власник – селищна рада.

Оскільки до закінчення розгляду апеляційним судом змінився власник земельної ділянки, то суд не мав права залишити в силі рішення про вилучення земельної ділянки комунальної власності на користь органу державної влади, в даному випадку на користь РДА.

Зазначаємо, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.



КЦС залишив касаційну скаргу без руху, зазначив, що заявнику необхідно надіслати на адресу суду уточнену редакцію касаційної скарги, в якій повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 389 ЦПК України підстави (підстав). -



Може хтось із колег має рішення ВС у спорах в подібніх ситуаціях?

Або ж підкаже, як краще обгрунтувати скаргу? Розпорядженням райдержадміністрації (РДА) вирішено надати в оренду фізособі (ФО) земельну ділянку, яка відноситься до нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.В 2016 році укладений договір оренди.В 2018 році з’ясувалось, що земельна ділянка є частиною земельної ділянки державної власності, розпоряджатись якою могло лише ГУ Держгеокадастру.Прокурор подав позов в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру до РДА та ФО, за участю третьої особи - селищної ради, яким просив суд:1) визнати договір оренди недійсним;Розпорядження РДА прокурор не оспорював.Рішенням суду, залишеним без змін апеляційним судом, позов задоволений.Ми подали касаційну скаргу.Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що пред’явлення позову про визнання договору недійсним особою, яка не є стороною договору, є неналежним способом захисту порушених прав позивача.В такому випадку порушені права позивача мають захищатися не шляхом визнання договору недійсним та реституції, а шляхом пред’явлення позивачем віндикаційного позову на підставі статей 387, 388 ЦК України, а якщо порушення права власності не пов’язане із позбавленням власника володіння своїм майном, то шляхом пред’явлення негаторного позову на підставі статті 391 ЦК України.Посилаємось на постанови ВП ВС від 25.06.2019 у справі № 910/16981/17, від 11.06.2019 у справі № 910/15651/17, від 15.05.2019 у справі № 910/16744/17, від 15.05.2019 у справі № 678/301/12, Верховного Суду від 30.01.2020 у справі № 903/41/18, від 28.01.2020 у справі № 910/12218/18, від 21.01.2020 у справі № 910/9961/16, від 19.11.2019 у справі № 922/2827/18, від 31.10.2019 у справі № 910/15707/17.Крім того, ми зазначили, що апеляційний суд прийняв від прокурора нові докази (що орендована земельна ділянка є частиною земельної ділянки державної власності), які не були подані до суду першої інстанції, проте не навів мотивів такого рішення.Посилаємось на постанову ВП ВС від 20.11.2018 у справі № 922/3412/17 та постанову КЦС від 03.05.2018 у справі № 404/251/17.Крім того, на виконання Указу Президента України від 15.10.2020 № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин ГУ Держгеокадастру в листопаді 2020 видало наказ «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність», яким земельні ділянки, в тому числі і спірна, передані в комунальну власність, в реєстр речових прав внесений запис про права власності, власник – селищна рада.Оскільки до закінчення розгляду апеляційним судом змінився власник земельної ділянки, то суд не мав права залишити в силі рішення про вилучення земельної ділянки комунальної власності на користь органу державної влади, в даному випадку на користь РДА.Зазначаємо, що відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.КЦС залишив касаційну скаргу без руху, зазначив, що заявнику необхідно надіслати на адресу суду уточнену редакцію касаційної скарги, в якій повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 389 ЦПК України підстави (підстав). - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Може хтось із колег має рішення ВС у спорах в подібніх ситуаціях?Або ж підкаже, як краще обгрунтувати скаргу?

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