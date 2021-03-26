16/04/21 00:12 ОК АКА Олюня





Вакцинація від COVID-19 повинна бути ефективною та швидкою. Для цього, місця, де прийматимуть пацієнтів, матимуть обладнання, яке забезпечує необхідні умови зберігання вакцин, будуть безпечними та доступними для пацієнтів



Тому, фахівці Міністерства охорони здоров’я України та Центру громадського здоров’я за підтримки ВООЗ запропонували такі підходи до імунізації від коронавірусної хвороби COVID-19:

Вакцинація за допомогою мобільних бригад з імунізації



Мобільні бригади будуть задіяні вже на першому етапі вакцинації. Надалі вони працюватимуть там, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень буде ускладненим або неможливим.



Усього буде утворено 572 мобільних бригад з імунізації.



Одна мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер та водія, а також резервного лікаря та медичної сестри.



В оснащенні вона матиме:



необхідні матеріали для вакцинації 100 осіб на день,

протишокову аптечку,

пам’ятки з інструкціями для пацієнтів.



Мобільні бригади з імунізації одержуватимуть на регіональних складах попередньо визначену кількість доз вакцин залежно від кількості пацієнтів, яких потрібно щепити

Вакцинація у пунктах щеплень



Розрахунково для проведення вакцинації від COVID-19 потрібно відкрити 4250 стаціонарних пунктів щеплень, які будуть утворені на базі закладів охорони здоров’я, які обслуговують дорослих.



Завдяки такій кількості додаткових пунктів щеплень буде забезпечена неперервність рутинної вакцинації українців.



У пунктах щеплень вакцинуватимуть усі пріоритетні групи, що підлягають вакцинації.



У пунктах щеплень працюватимуть лише ті медичні працівники (лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою), які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій чи ускладнень.



Пункти щеплень будуть одержувати попередньо визначену кількість доз вакцин із регіональних складів.



Переглянути перелік доступних пунктів щеплення (на 26.03.2021) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]



Щоб безоплатно вакцинуватися від COVID-19, пацієнт має бути зареєстрований у Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров’я. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Створення та реєстрація пацієнта в системі eHealth (відеоінструкція) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]



Хто матиме пріоритет у безоплатній вакцинації? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Як проводитимуть вакцинацію?Вакцинація від COVID-19 повинна бути ефективною та швидкою. Для цього, місця, де прийматимуть пацієнтів, матимуть обладнання, яке забезпечує необхідні умови зберігання вакцин, будуть безпечними та доступними для пацієнтівТому, фахівці Міністерства охорони здоров’я України та Центру громадського здоров’я за підтримки ВООЗ запропонували такі підходи до імунізації від коронавірусної хвороби COVID-19:Вакцинація за допомогою мобільних бригад з імунізаціїМобільні бригади будуть задіяні вже на першому етапі вакцинації. Надалі вони працюватимуть там, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень буде ускладненим або неможливим.Усього буде утворено 572 мобільних бригад з імунізації.Одна мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер та водія, а також резервного лікаря та медичної сестри.В оснащенні вона матиме:необхідні матеріали для вакцинації 100 осіб на день,протишокову аптечку,пам’ятки з інструкціями для пацієнтів.Мобільні бригади з імунізації одержуватимуть на регіональних складах попередньо визначену кількість доз вакцин залежно від кількості пацієнтів, яких потрібно щепитиВакцинація у пунктах щепленьРозрахунково для проведення вакцинації від COVID-19 потрібно відкрити 4250 стаціонарних пунктів щеплень, які будуть утворені на базі закладів охорони здоров’я, які обслуговують дорослих.Завдяки такій кількості додаткових пунктів щеплень буде забезпечена неперервність рутинної вакцинації українців.У пунктах щеплень вакцинуватимуть усі пріоритетні групи, що підлягають вакцинації.У пунктах щеплень працюватимуть лише ті медичні працівники (лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою), які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій чи ускладнень.Пункти щеплень будуть одержувати попередньо визначену кількість доз вакцин із регіональних складів.

