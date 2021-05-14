Как обезопасить недвижимость

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|14/05/21 15:16
Elh > decisionmaker
14/05/21 14:00
Дякую , та там не 1 об'єкт, нерухомості, надо на все сразу термінові припинення
А може на дорогій обьект ипотека .
Бо маячкі не спасуть . Сама особи зробила клопіт
|14/05/21 14:00
decisionmaker > decisionmaker
14/05/21 13:59
На підставі договору іпотеки нотарь внесе в реєстр заборону на відчуження та обтяження іпотекою нерухомість - Вашого майна.
|14/05/21 13:59
decisionmaker > Elh
14/05/21 11:08
Ну якщо є вільний час та гроші.
Підіть до нотаря разом з людиною якій ви довіряєте.
І укладіть там договір позики та іпотеки.
На підставі договору іпотеки нотарь внесе в реєстр заборону на відчуження та обтяження іпотекою нерухомість мого майна.
Але дивіться щоб потім такі смутные сомнения не мучили Вас і по відношенню до людини якої ви довіряли більш за все.
|14/05/21 12:05
ОК АКА Олюня > Elh
14/05/21 11:08
з'їздіть на пару тижнів до села, покопайтеся в городі, заспокойтеся.
|14/05/21 11:08
Elh > decisionmaker
14/05/21 10:45
Лучше всего арест сделать наврное , только еще успеть. С паспортом дойти до нотариуса, как сказала, 1нотариус что минсют мол самой подавать.
|14/05/21 11:05
Elh > decisionmaker
14/05/21 10:45
Нет никому не должна ,просто решила выселить квартирантов которые не хотели уезжать и обратились, ну к типа коллекторам , и когда они попросили договор аренды их адвокату я дала , и телефон не работал и перестала с номера коллектора копию. А потом подумала что я,сделала если там мои паспортные данные
И просто и есть недвижимость и я недобавиоа других членов семью. Но они есть . И меня просто накрыло и пошла паспорт сделала утерян. Но люди изначально не простые.
|14/05/21 10:45
decisionmaker > Elh
14/05/21 10:30
"Сейчас безопасность у меня нет паспорта."
Так якщо не ма паспорта, то нічого і зробити не можливо.
Якщо Ваша нерухомість не пентхаус, і Ви нікому не винні гроші.
То ніхто нічого підроблювати не буде.
Тому що це вартує чималих коштів.
І як правило робиться лише коли нерухомість дуже коштовна, або власник нерухомості комусь дуже сильно насолив.
Коли появиться паспорт можете сходити до нотаря нехай він вам поставить тимачову заборону по реєстраційним діям з нерухомим майном, та підєднає Ваш мобільний номер телефону щоб той відсилав Вам повідомлення у разі якихось дій з Вашим нерухомим майном.
Але ще раз повторюсь, якщо Ви комусь насолили, і цим займаються професіонали, то ці всі примочки дуже легко обходяться і їх обхід вже включений у вартість послуг стосовно переєстрації нерухомого майна.
|14/05/21 10:30
Elh > decisionmaker
14/05/21 09:09
Спасибо завещание есть , заграницу выеду , а вот что бы не было так, что мои данные подделают и сделают например доверенность генерального и пока я буду ехать , вдруг в дороге , что то случиться. И потом доказывай, что то
. Я не продавала и тд . Я в смысле как сделать какой то арест , какой легко снять потом. Или еще что то, что бы обезопасить себя. Сейчас безопасность у меня нет паспорта. Так что не доверенность ничего сделать не смогут .
|14/05/21 09:09
decisionmaker > Elh
14/05/21 07:21
1.Написати заяву в поліцію.
2. Скласти заповіт.
3. Укласти договір довічного утримання.
4. Продати нерухомість.
5. Зробити пластичну операцію по зміні зовнішністі, голосу (можна і пола).
6. Виїхати закордон.
Хоча мафія присутня по всьому світі.
|14/05/21 07:21
Elh
Мои данные паспорта попали людям нехорошим и я заметила слежку за собой. , на мне есть недвижимость. Как обезопасить и себя и ее от посягательств. Пока я только меняю паспорт. Нотариус сказал писать в минюстии об аресте , но сказал , что потом будет трудно продать, что еще сделать можно . Благодарю