Как обезопасить недвижимость

Ну якщо є вільний час та гроші. Підіть до нотаря разом з людиною якій ви довіряєте. І укладіть там договір позики та іпотеки. На підставі договору іпотеки нотарь внесе в реєстр заборону на відчуження та обтяження іпотекою нерухомість мого майна. Але дивіться щоб потім такі смутные сомнения не мучили Вас і по відношенню до людини якої ви довіряли більш за все.

14/05/21 10:45 decisionmaker > Elh 14/05/21 10:30

"Сейчас безопасность у меня нет паспорта."

Так якщо не ма паспорта, то нічого і зробити не можливо.



Якщо Ваша нерухомість не пентхаус, і Ви нікому не винні гроші.

То ніхто нічого підроблювати не буде.

Тому що це вартує чималих коштів.

І як правило робиться лише коли нерухомість дуже коштовна, або власник нерухомості комусь дуже сильно насолив.



Коли появиться паспорт можете сходити до нотаря нехай він вам поставить тимачову заборону по реєстраційним діям з нерухомим майном, та підєднає Ваш мобільний номер телефону щоб той відсилав Вам повідомлення у разі якихось дій з Вашим нерухомим майном.

Але ще раз повторюсь, якщо Ви комусь насолили, і цим займаються професіонали, то ці всі примочки дуже легко обходяться і їх обхід вже включений у вартість послуг стосовно переєстрації нерухомого майна.

