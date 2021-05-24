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Сторона договору подала в суд, не здійснивши досудові переговори, передбачені договором
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24/05/21 09:12  антибанк > decisionmaker    24/05/21 09:02Дерево
йде мова про позов в якому позивач вказує що не здійснив дії по позасудовому врегулюванні

24/05/21 09:02  decisionmakerОтправить письмо > антибанк    24/05/21 08:50Дерево
Так ось Позивач і скаже що ним були вжиті заходи шляхом спонукання до спільних зустрічей та телефоних переговорів.
Так ось, якщо в договорі не прописані заходи, то сторона може вибрати будь-який захід, наприклад передати через вашого співробітника послання стосовно виконання вимог договору, крапка .

24/05/21 08:59  антибанк > Евгений Осычнюк    24/05/21 08:38Дерево
в самій статті силку на яку ви мені дали шла мова про матеріальне право але в даному випадку вже є вимога процессуального права

24/05/21 08:50  антибанк > Евгений Осычнюк    24/05/21 08:38Дерево
питання доказів переговорів якщо процедура не прописана не відміняє саме досудове врегулювання мені так здається

24/05/21 08:45  антибанк > Евгений Осычнюк    24/05/21 07:29Дерево
Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору
хіба це не імператив?

24/05/21 08:38  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Евгений Осычнюк    24/05/21 08:38Дерево
П.С. Описка, я мав на увазі відповідача.

24/05/21 08:38  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > антибанк    24/05/21 08:05Дерево
Це треба розуміти так, що в договорі повинна бути прописана процедура (яка дозволить сформувати докази врегулювання), а не загальні фрази. Як позивач у Вашому випадку доведе, що "переговори між сторонами" відбулися, але не дали результатів?

24/05/21 08:05  антибанк > Евгений Осычнюк    24/05/21 07:29Дерево
Стаття 16. Основні положення досудового врегулювання спору
1. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом
як тоді розуміти цю статтю в розрізі умов договору?

24/05/21 07:58  антибанк > Евгений Осычнюк    24/05/21 07:29Дерево
Дякую

24/05/21 07:29  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > антибанк    24/05/21 05:12Дерево
По-перше, обов"язкове досудове врегулювання повинно бути передбачене законом для конкретних правовідносин (тобто, це залежить від предмету договору). По-друге, якщо спиратись на умову договору, то вона в даному випадку - ні про що, на мою думку (повинна бути прописана процедура, яка дозволяє дійти висновку, чи відбулось досудове врегулювання). Подробиці тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

24/05/21 05:12  антибанк   Дерево
По цивільному догову передбачена умова,
- якщо спори по договору не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вони вирішуються в судовому порядку.
Питання чи мала право сторона договору без проведення переговорів подати в суд?
Як іншій стороні обгрунтувати те, що суд не має право розглядати справу або задовольнити позов у зв‘язку з тим, що такі переговори не були проведені?

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