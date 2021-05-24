Сторона договору подала в суд, не здійснивши досудові переговори, передбачені договором

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24/05/21 09:12 антибанк > decisionmaker 24/05/21 09:02

йде мова про позов в якому позивач вказує що не здійснив дії по позасудовому врегулюванні



24/05/21 09:02 decisionmaker > антибанк 24/05/21 08:50

Так ось Позивач і скаже що ним були вжиті заходи шляхом спонукання до спільних зустрічей та телефоних переговорів.

Так ось, якщо в договорі не прописані заходи, то сторона може вибрати будь-який захід, наприклад передати через вашого співробітника послання стосовно виконання вимог договору, крапка .





24/05/21 08:59 антибанк > Евгений Осычнюк 24/05/21 08:38

в самій статті силку на яку ви мені дали шла мова про матеріальне право але в даному випадку вже є вимога процессуального права



24/05/21 08:50 антибанк > Евгений Осычнюк 24/05/21 08:38

питання доказів переговорів якщо процедура не прописана не відміняє саме досудове врегулювання мені так здається



24/05/21 08:45 антибанк > Евгений Осычнюк 24/05/21 07:29

Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору

хіба це не імператив?



24/05/21 08:38 Евгений Осычнюк > антибанк 24/05/21 08:05

Це треба розуміти так, що в договорі повинна бути прописана процедура (яка дозволить сформувати докази врегулювання), а не загальні фрази. Як позивач у Вашому випадку доведе, що "переговори між сторонами" відбулися, але не дали результатів?



24/05/21 08:05 антибанк > Евгений Осычнюк 24/05/21 07:29

Стаття 16. Основні положення досудового врегулювання спору

1. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом

як тоді розуміти цю статтю в розрізі умов договору?

