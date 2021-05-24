Сторона договору подала в суд, не здійснивши досудові переговори, передбачені договором

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|24/05/21 09:12
антибанк > decisionmaker
24/05/21 09:02
йде мова про позов в якому позивач вказує що не здійснив дії по позасудовому врегулюванні
|24/05/21 09:02
decisionmaker > антибанк
24/05/21 08:50
Так ось Позивач і скаже що ним були вжиті заходи шляхом спонукання до спільних зустрічей та телефоних переговорів.
Так ось, якщо в договорі не прописані заходи, то сторона може вибрати будь-який захід, наприклад передати через вашого співробітника послання стосовно виконання вимог договору, крапка .
|24/05/21 08:59
антибанк > Евгений Осычнюк
24/05/21 08:38
в самій статті силку на яку ви мені дали шла мова про матеріальне право але в даному випадку вже є вимога процессуального права
|24/05/21 08:50
антибанк > Евгений Осычнюк
24/05/21 08:38
питання доказів переговорів якщо процедура не прописана не відміняє саме досудове врегулювання мені так здається
|24/05/21 08:45
антибанк > Евгений Осычнюк
24/05/21 07:29
Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору
хіба це не імператив?
|24/05/21 08:38
Евгений Осычнюк > Евгений Осычнюк
24/05/21 08:38
П.С. Описка, я мав на увазі відповідача.
|24/05/21 08:38
Евгений Осычнюк > антибанк
24/05/21 08:05
Це треба розуміти так, що в договорі повинна бути прописана процедура (яка дозволить сформувати докази врегулювання), а не загальні фрази. Як позивач у Вашому випадку доведе, що "переговори між сторонами" відбулися, але не дали результатів?
|24/05/21 08:05
антибанк > Евгений Осычнюк
24/05/21 07:29
Стаття 16. Основні положення досудового врегулювання спору
1. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом
як тоді розуміти цю статтю в розрізі умов договору?
|24/05/21 07:58
антибанк > Евгений Осычнюк
24/05/21 07:29
Дякую
|24/05/21 07:29
Евгений Осычнюк > антибанк
24/05/21 05:12
|24/05/21 05:12
антибанк
По цивільному догову передбачена умова,
- якщо спори по договору не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вони вирішуються в судовому порядку.
Питання чи мала право сторона договору без проведення переговорів подати в суд?
Як іншій стороні обгрунтувати те, що суд не має право розглядати справу або задовольнити позов у зв‘язку з тим, що такі переговори не були проведені?