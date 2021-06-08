Название предприятия

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8/06/21 16:23  Yuri Loktionoff > карапет    8/06/21 16:17Дерево
Спросите у регистратора, так подойдет:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ЛАТВИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕЛИОС"

8/06/21 16:17  карапет > карапет    8/06/21 14:27Дерево
так пока и не нашел необходимости изменять наименование.

8/06/21 14:27  карапет > карапет    8/06/21 14:26Дерево
теперь вот разобрался, что есть наименование, а есть название, как часть наименования.
Мой вопрос по наименованию.Спасибо

8/06/21 14:26  карапет > Yuri Loktionoff    8/06/21 14:15Дерево
у меня вопрос был в другом - есть ли требования об обязательном изменении названия предприятия, которое было зарегистрировано задолго до изменения требований к его названию?

в 2019 был устав в новой редакции зарегистрирован - никто претензий к наименованию не предъявлял.
Был установлен срок для приведения устава к новым требованиям. Никаких указаний по изменению наименований, которые существовали до таких изменений, нет.

8/06/21 14:15  Yuri Loktionoff > карапет    8/06/21 13:41Дерево
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ, а також випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини) та назву.
Найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи.
2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.
4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).
5. У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:
повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.
6. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.
7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.
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Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки (Наказ Міністерства юстиції України 05 березня 2012 року №368/5 / у редакції наказу Міністерства юстиції України 17 жовтня 2018 року №3236/5)
3. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

8/06/21 13:51  карапет > карапет    8/06/21 13:41Дерево
не знаю как отредактировать. Но всё, понятное дело, на украинском языке.

8/06/21 13:41  карапет   Дерево
Добрый день. Помогите разобраться. Предприятие старое 1992 г, но действующее до сих пор. И до сих пор не было никаких проблем с его названием. Сегодня вносил в реестр дополнительный код КВЭД и регистратор начала мне втюхивать, что нужно изменить название - привести его в соответствие с текущими требованиями.Но в действующих НПА она не смогла указать мне на требование об изменении старого названия. Провела изменения. Но на будущее сказала, что упрется.
Подскажите пожалуйста, есть ли требования об обязательном изменении названия предприятия, которое было зарегистрировано задолго до изменения требований к его названию
Сейчас название такое (примерно) всё большими буквами без кавычек - СОВМЕСТНОЕ ЛАТВИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕЛИОС В ВИДЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
спаибо

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