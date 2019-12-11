Преюдиційні обставини, встановлені судами

Преюдицію утворють виключно ті обставини, які були предметом судового розгляду, безпосередньо досліджувались і встановлювались судом. постанова Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2018 року у справі № 917/1345/17. Докази, які містяться в преюдиційному рішенні суду у справі, суд повинен визнати достатніми, належними та допустимими. Обставини отримання доказів, за яких висновок суд має прийняти без заперечень та застережень, має з’ясувати суд, який розглядає справу – коли цей висновок зроблено національним судом або міжнародною судовою установою. За такої умови факт стає res judicata, і сторони та суд позбавляються можливості його оспорювати. (). Межі дії преюдиціальності судового рішення об’єктивно визначаються тим, що встановлені судом у рамках його предмета позиву (розгляду) факти в одній справі можуть мати зовсім інше правове значення в іншій справі.

17/06/21 11:14 17грат

Як має суд оцінювати обставини, які вже встановлені двома іншими рішеннями судів в інших справах, але є протилежними за своїм значенням?

Наприклад в справі №1 суд встановив, що договір укладений між Х та У є нікчемним, а в іншій справі №2 суд встановив, що договір укладений між Х та У є чинним, та породжує для Х та У виконання передбачених ним обов'язків.



Як в такому разі суду оцінювати ці обставини при розгляді нової справи, в якій сторони знову посилаються на зазначений договір, але кожна з них посилається на вигідну їй преюдицію?

