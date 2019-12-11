Преюдиційні обставини, встановлені судами

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|17/06/21 17:09
17грат > Rossi
17/06/21 16:58
Цікаво. Дякую, буду вивчати
|17/06/21 16:58
Rossi > 17грат
17/06/21 16:38
загуглите "Пільков Умови обов'язковості для господарського суду фактів, встановлених в іншій справі"
|17/06/21 16:44
Не-так > 17грат
17/06/21 16:38
Не має преюдиційного значення оцінка судом конкретних обставин справи, які сторонами не оспорювалися, мотиви судового рішення, правова кваліфікація спірних відносин (постанова КЦС ВС від 11.12.2019 по справі №320/4938/17).
|17/06/21 16:38
17грат > Не-так
17/06/21 14:50
Трошки розмито, але все одно підтверджує позицію Rossi та Igor law
Буду шукати більш "категоричну" позицію верховного, по якій чітко розписується це відмежування .
|17/06/21 14:50
Не-так > 17грат
17/06/21 12:15
Преюдицію утворють виключно ті обставини, які були предметом судового розгляду, безпосередньо досліджувались і встановлювались судом. постанова Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2018 року у справі № 917/1345/17.
Докази, які містяться в преюдиційному рішенні суду у справі, суд повинен визнати достатніми, належними та допустимими. Обставини отримання доказів, за яких висновок суд має прийняти без заперечень та застережень, має з’ясувати суд, який розглядає справу – коли цей висновок зроблено національним судом або міжнародною судовою установою. За такої умови факт стає res judicata, і сторони та суд позбавляються можливості його оспорювати. ().
Межі дії преюдиціальності судового рішення об’єктивно визначаються тим, що встановлені судом у рамках його предмета позиву (розгляду) факти в одній справі можуть мати зовсім інше правове значення в іншій справі.
|17/06/21 14:43
17грат > Igor law
17/06/21 12:38
А є якесь роз'яснення ВС щодо чіткого розмежування по критерію фактична обставина/висновки,оцінка суду цих фактів для визначення їх як преюдициійних ?
|17/06/21 12:38
Igor law > 17грат
17/06/21 12:15
преюдиция это факт того, что такой договор в реальности был, т.е. в такую-то дату, между такими-то лицами, с таким предметов, а выводы о никчемности или недействительности по самому тексту это не преюдиция. Хотя сама ситуация с двумя разными выводами интересная, как так может быть даже в теории - трудно пояснить
|17/06/21 12:26
Rossi > 17грат
17/06/21 12:15
ошибаетесь
|17/06/21 12:15
17грат > Rossi
17/06/21 11:24
Хм... за практикою суди завжди вважають преюдиційними всі обставини, що зазначені у відповідному судовому рішенні після "суд встановив:" і не розділяють їх на фактичні обставини та правові висновки самого суду.
|17/06/21 11:24
Rossi > 17грат
17/06/21 11:14
Здесь нет преюдиции. Это не фактическое обстоятельство, а правовой вывод (результат применения норм права), который у каждого суда свой.
|17/06/21 11:14
17грат
Як має суд оцінювати обставини, які вже встановлені двома іншими рішеннями судів в інших справах, але є протилежними за своїм значенням?
Наприклад в справі №1 суд встановив, що договір укладений між Х та У є нікчемним, а в іншій справі №2 суд встановив, що договір укладений між Х та У є чинним, та породжує для Х та У виконання передбачених ним обов'язків.
Як в такому разі суду оцінювати ці обставини при розгляді нової справи, в якій сторони знову посилаються на зазначений договір, але кожна з них посилається на вигідну їй преюдицію?