Авторское право (для Украины) на YouTube

24/06/21 22:56 BogdanLitvinov



Видео на ютубе не монетизируются, размещаются с целью популиризации культуры, науки и искусства. Реклама для привлечения людей не используется, смотрят только те, кому действительно интересно.

Мы засняли короткие фрагменты некоторых номеров выступления балета Сухишвили. Во Дворце Украина снимали почти все, это не запрещалось.

Фрагменты видео разместили на канале YouTube.

Через некоторое время мы получили 2 предупреждения* от ютуба, так как балет Сухишвили подал 10 жалоб на 10 видео.

*Со справки ютуба:

«При наличии 3-х предупреждений:

Аккаунт и все связанные с ним каналы будут заблокированы.

Все загруженные в ваш аккаунт ролики будут удалены.

Вам будет запрещено создавать новые каналы».



Ютуб предлагает варианты исправления претензий:

«Дождитесь окончания срока действия предупреждения о нарушении авторских прав. Оно будет снято через 90 дней. Если вы получили первое предупреждение, вам потребуется пройти обучение в Школе авторского права.

Попросите отозвать претензию. Свяжитесь с пользователем, отправившим жалобу на нарушение авторских прав в вашем видео, и попросите отозвать её.

Отправьте встречное уведомление. Если ваше видео удалено по ошибке или соответствует принципам добросовестного использования контента, вы можете отправить встречное уведомление».



Написали на официальную почту балета, основателям балета, должностным лицам просьбу отозвать жалобы. Обратились через «Фейсбук». Всё безответно. Ситуация описана в статье:



Дважды отправляли встречное уведомление о принципах добросовестного использования контента ютубу. Ответы были одинаковыми: «Спасибо, что прислали встречные уведомления. К сожалению, мы не получили достаточных доказательств, чтобы выполнить ваш запрос».



Написали письмо на форум ютуба:



Через полгода 2 предупреждения были сняты, ролики на канале удалены, без права восстановления.



Возникает юридический вопрос: можно ли разместить фрагменты видео балета Сухишвили так, чтобы ютуб не имел право его удалить? как это сделать? На канале на YouTube представлены видео культурной жизни Киева: выставки, концерты, выступления, др. Канал часть культурно-образовательного сайта. Сам сайт «Сам Ум Рай» создаётся и поддерживается энтузиастами и является общественным некоммерческим проектом.Видео на ютубе не монетизируются, размещаются с целью популиризации культуры, науки и искусства. Реклама для привлечения людей не используется, смотрят только те, кому действительно интересно.Мы засняли короткие фрагменты некоторых номеров выступления балета Сухишвили. Во Дворце Украина снимали почти все, это не запрещалось.Фрагменты видео разместили на канале YouTube.Через некоторое время мы получили 2 предупреждения* от ютуба, так как балет Сухишвили подал 10 жалоб на 10 видео.*Со справки ютуба:«При наличии 3-х предупреждений:Аккаунт и все связанные с ним каналы будут заблокированы.Все загруженные в ваш аккаунт ролики будут удалены.Вам будет запрещено создавать новые каналы».Ютуб предлагает варианты исправления претензий:«Дождитесь окончания срока действия предупреждения о нарушении авторских прав. Оно будет снято через 90 дней. Если вы получили первое предупреждение, вам потребуется пройти обучение в Школе авторского права.Попросите отозвать претензию. Свяжитесь с пользователем, отправившим жалобу на нарушение авторских прав в вашем видео, и попросите отозвать её.Отправьте встречное уведомление. Если ваше видео удалено по ошибке или соответствует принципам добросовестного использования контента, вы можете отправить встречное уведомление».Написали на официальную почту балета, основателям балета, должностным лицам просьбу отозвать жалобы. Обратились через «Фейсбук». Всё безответно. Ситуация описана в статье: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Дважды отправляли встречное уведомление о принципах добросовестного использования контента ютубу. Ответы были одинаковыми: «Спасибо, что прислали встречные уведомления. К сожалению, мы не получили достаточных доказательств, чтобы выполнить ваш запрос».Написали письмо на форум ютуба: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Через полгода 2 предупреждения были сняты, ролики на канале удалены, без права восстановления.Возникает юридический вопрос: можно ли разместить фрагменты видео балета Сухишвили так, чтобы ютуб не имел право его удалить? как это сделать?

