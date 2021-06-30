Особа, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи

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|30/06/21 22:59
Red Tag > Евгений Осычнюк
30/06/21 20:26
Опять песТня про запреты... Есть указание закона об ответственности не подписанта, а конкретного лица - директора, т. е. лица, выполняющего обязанности директора, руководителя
|30/06/21 20:26
Евгений Осычнюк > Red Tag
30/06/21 19:05
Отвечать будет тот, кто подписал. Правосубъектность подписанта вполне может быть равна директорской, если так захочет собственник юрлица. Никакого запрета в законе на эту тему нет.
|30/06/21 19:05
Red Tag > Konstantin_D
30/06/21 14:24
"усі документи" и налоговую отчетность? А отвечать папа Карло будет... Акты органа управления не должны противоречить законодательству. Посему правосубъектность данного лица не будет равна директорской Полномочия и обязанности директора производны от должности (по крайней мере, среди них есть те, которые он получает именно в силу нахождения в трудовых отношениях с юрлицом и неотъемлемы от этих отношений)
|30/06/21 17:55
Евгений Осычнюк > Konstantin_D
30/06/21 15:53
З підписантом все досить заплутано, тому що виникає питання із статусом посадової особи (на цю тему було обговорення на іншій гілці - чи може керівник не бути найманим працівником). На мою думку, підписантом не може бути хто завгодно, оскільки виникає питання про правовий статус такої особи. Якщо це ЦПД (договір доручення), то виникає питання про представництво за довіреністю. Якщо не ЦПД - то що це буде?
|30/06/21 15:53
Konstantin_D > Евгений Осычнюк
30/06/21 15:12
Не зовсім зрозумів.
З випадком №2 (довіреністю) все зрозуміло - видали довіреність, хоч працівнику, хоч не працівнику, визначили обсяг повноважень...і т.д.
А у випадку №1 - можна ось просто так рішенням власника ПП/загальними зборами учасників ТОВ визначити підписантом будь-яку особу (як НЕ працівника підприємства, так і любого працівника (хоч прибиральницю)?
|30/06/21 15:23
Yuri Loktionoff > Konstantin_D
30/06/21 14:24
Например, заместитель директора или "в.о." / "т.в.о." директора в период его отсутствия (болезни, отпуска прочее)
|30/06/21 15:12
Евгений Осычнюк > Konstantin_D
30/06/21 15:05
Э два вида повноважень: 1) на підставі акта органу юридичної особи 2) на підставі довреності. У випадку №1 ця особа повинна бути внесена до ЄДР як підписант, а обсяг її повноважень визначається статутом (з уахуванням обмежень, які встановлюються органом юридичнох особи, і на них повинно бути посилання в ЄДР). Гипотетично обсяг повноважень може бути таким же, як у директора. У випадку №2 - все залежить від змісту довіреності. А хто ці особи за посадою - не має жодного значення, якщо це прямо не передбачено статутом.
|30/06/21 15:05
Konstantin_D > Konstantin_D
30/06/21 14:24
І взагалі, хто ж це такі - "інші особи, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо".
Представляти юридичну особу може:
1) керівник як одноособовий виконавчий орган (тут все зрозуміло - така посада передбачена установчим документом, обсяг повноважень та обмежень передбачені установчим документом, є рішення власника ЮО про обрання/призначення, наказ про призначення на посаду);
2) голова колегіального виконавчого органу (аналогічно);
3) член колегіального виконавчого органу (аналогічно);
4) представник на підставі довіреності.
Можливо п.3 - член колегіального виконавчого органу - це і є "інша особа"? І все? Інші варіанти - самодіяльність та вільне тлумачення закону?
|30/06/21 14:24
Konstantin_D
Існує приватне підприємство. У підприємства є 1 засновник - фізична особа. Згідно статуту керівником ПП є директор. З певної дати директор перебуває на лікарняному, період перебування - не має визначеної дати закінчення лікарняного.
Власник ПП прийняв рішення (цитую):
"Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осбі - підприємців та громадських формувань ПІБ (РНОКП - ...) як особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи (підписанта) та підписувати усі документи".
Ця особа є працівником підприємства, але немає жодного відношення до керівних органів ПП.
На підставі такого рішення видано наказ власника ПП (цитую):
"призначити ПІБ особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи (підписант) та надати право підписувати усі документи з (дата)..."
В ЄДРЮОФОПГФ зазначено (цитую): ПІБ Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо; Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
Виникає питання:
1. ПІБ є представником юридичної особи на підставі акта органу юридичної особи? (ч.3 ст.237 ЦКУ)
2. Який обсяг повноважень даної особи? Рівнозначний повноваженням керівника?
3. Чи правильно розумію, що:
- статутом ПП повинна бути передбачена певна посада (наприклад, заступник директора),
- передбачені повноваження такого заступника на представництво ПП,
- особа повинна бути наказом призначена на дану посаду,
- відомості про особу повинні бути внесені до ЄДР як особу, яка має право вчиняти дії
і тільки тоді все буде оформлено належним чином?