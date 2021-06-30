Особа, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи

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30/06/21 22:59 Red Tag > Евгений Осычнюк 30/06/21 20:26

Опять песТня про запреты... Есть указание закона об ответственности не подписанта, а конкретного лица - директора, т. е. лица, выполняющего обязанности директора, руководителя





30/06/21 20:26 Евгений Осычнюк > Red Tag 30/06/21 19:05

Отвечать будет тот, кто подписал. Правосубъектность подписанта вполне может быть равна директорской, если так захочет собственник юрлица. Никакого запрета в законе на эту тему нет.



30/06/21 19:05 Red Tag > Konstantin_D 30/06/21 14:24

"усі документи" и налоговую отчетность? А отвечать папа Карло будет... Акты органа управления не должны противоречить законодательству. Посему правосубъектность данного лица не будет равна директорской Полномочия и обязанности директора производны от должности (по крайней мере, среди них есть те, которые он получает именно в силу нахождения в трудовых отношениях с юрлицом и неотъемлемы от этих отношений)



30/06/21 17:55 Евгений Осычнюк > Konstantin_D 30/06/21 15:53

З підписантом все досить заплутано, тому що виникає питання із статусом посадової особи (на цю тему було обговорення на іншій гілці - чи може керівник не бути найманим працівником). На мою думку, підписантом не може бути хто завгодно, оскільки виникає питання про правовий статус такої особи. Якщо це ЦПД (договір доручення), то виникає питання про представництво за довіреністю. Якщо не ЦПД - то що це буде?



30/06/21 15:53 Konstantin_D > Евгений Осычнюк 30/06/21 15:12

Не зовсім зрозумів.

З випадком №2 (довіреністю) все зрозуміло - видали довіреність, хоч працівнику, хоч не працівнику, визначили обсяг повноважень...і т.д.

А у випадку №1 - можна ось просто так рішенням власника ПП/загальними зборами учасників ТОВ визначити підписантом будь-яку особу (як НЕ працівника підприємства, так і любого працівника (хоч прибиральницю)?



30/06/21 15:23 Yuri Loktionoff > Konstantin_D 30/06/21 14:24

Например, заместитель директора или "в.о." / "т.в.о." директора в период его отсутствия (болезни, отпуска прочее)



30/06/21 15:12 Евгений Осычнюк > Konstantin_D 30/06/21 15:05

Э два вида повноважень: 1) на підставі акта органу юридичної особи 2) на підставі довреності. У випадку №1 ця особа повинна бути внесена до ЄДР як підписант, а обсяг її повноважень визначається статутом (з уахуванням обмежень, які встановлюються органом юридичнох особи, і на них повинно бути посилання в ЄДР). Гипотетично обсяг повноважень може бути таким же, як у директора. У випадку №2 - все залежить від змісту довіреності. А хто ці особи за посадою - не має жодного значення, якщо це прямо не передбачено статутом.



30/06/21 15:05 Konstantin_D > Konstantin_D 30/06/21 14:24

І взагалі, хто ж це такі - "інші особи, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо".

Представляти юридичну особу може:

1) керівник як одноособовий виконавчий орган (тут все зрозуміло - така посада передбачена установчим документом, обсяг повноважень та обмежень передбачені установчим документом, є рішення власника ЮО про обрання/призначення, наказ про призначення на посаду);

2) голова колегіального виконавчого органу (аналогічно);

3) член колегіального виконавчого органу (аналогічно);

4) представник на підставі довіреності.

Можливо п.3 - член колегіального виконавчого органу - це і є "інша особа"? І все? Інші варіанти - самодіяльність та вільне тлумачення закону?

