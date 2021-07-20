Арешт на майно спадкодавця

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20/07/21 19:36 Евгений Осычнюк > Konstantin_D 20/07/21 16:14

"Теперь арешт знімається навіть, якщо виконавчий документ повертається стягувачу у зв"язку з відсутністю майна? Начебто раніше у такому випадку арешт залишався" - ні, не знімається. Тут мова про знищене ВП, і відповідно, про доказування ДВС факту того, що ВП не було завершене. Хоча є позитивна судова практика по повернутим, і у наступному "простроченим" ВЛ.



20/07/21 17:22 decisionmaker > Konstantin_D 20/07/21 15:57

Особисто я не зустрічав такої норми в законодавстві, яка позбавляла нотаріусу видавати спадкоємцям свідоццтво на спадкове майно, на яке накладено арешт саме приватними чи деражавними виконавцями.

Можете будь-ласка повідомити на підставі якої норми нотаріус відмовляється видавати свідоцтво про спадщину ?



20/07/21 17:03 Konstantin_D > Евгений Осычнюк 20/07/21 16:06

До речі, є ж ще п.3 ч.1 ст.39 ЗУ "Про виконавче провадження".

1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

3) припинення юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання її обов’язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва, смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім стягувача чи боржника;



У той же час.

Стаття 40. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа



1. У разі закінчення виконавчого провадження (крім закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, нестягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із закінченням виконавчого провадження.



Тобто спадкоємець повинен звернутися до ДВС із заявою про закриття ВП у зв"язку із смертю спадкодавця.

ДВС відмовляє - оскільки немає ВП.



Спадкоємець звертається із позовом до адмін.суду (відповідач ДВС) із позовом про зняття арешту з усього майна спадкодавця.



20/07/21 16:14 Konstantin_D > Евгений Осычнюк 20/07/21 16:06

Тобто як такої правової підстави в ЗУ "Про виконавче провадження" немає? Я правильно розумію?



Хоч арешт був накладений у зв"язку з примусовим виконанням рішення суду, хоч як забезпечення позову.







P.S. Теперь арешт знімається навіть, якщо виконавчий документ повертається стягувачу у зв"язку з відсутністю майна? Начебто раніше у такому випадку арешт залишався.





20/07/21 16:06 Евгений Осычнюк > Konstantin_D 20/07/21 15:57

Правові підстави в тому, що не можна свавільно порушувати право на мирне володіння майном (практика ЄСПЛ). Логіка дуже проста: якщо державою (в особі ДВС) обмежене право особи на мирне володіння майном, але докази правомірності арешту відсутні (бо ВП знищене), то вважається, що таке обмеження є протиправним. Зокрема, арешт на майно накладається з метою виконання рішеня про стягнення коштів. ТОму арешт не може тривати вічно - або майно повинно бути продане з торгів, або арешт повинен бути знятий.

