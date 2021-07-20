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Арешт на майно спадкодавця
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20/07/21 19:36  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Konstantin_D    20/07/21 16:14Дерево
"Теперь арешт знімається навіть, якщо виконавчий документ повертається стягувачу у зв"язку з відсутністю майна? Начебто раніше у такому випадку арешт залишався" - ні, не знімається. Тут мова про знищене ВП, і відповідно, про доказування ДВС факту того, що ВП не було завершене. Хоча є позитивна судова практика по повернутим, і у наступному "простроченим" ВЛ.

20/07/21 19:32  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > decisionmaker    20/07/21 17:22Дерево
"Якщо на спадкове майно накладено арешт судовим чи слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту". [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/07/21 17:22  decisionmakerОтправить письмо > Konstantin_D    20/07/21 15:57Дерево
Особисто я не зустрічав такої норми в законодавстві, яка позбавляла нотаріусу видавати спадкоємцям свідоццтво на спадкове майно, на яке накладено арешт саме приватними чи деражавними виконавцями.
Можете будь-ласка повідомити на підставі якої норми нотаріус відмовляється видавати свідоцтво про спадщину ?

20/07/21 17:03  Konstantin_DОтправить письмо > Евгений Осычнюк    20/07/21 16:06Дерево
До речі, є ж ще п.3 ч.1 ст.39 ЗУ "Про виконавче провадження".
1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:
3) припинення юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання її обов’язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва, смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім стягувача чи боржника;

У той же час.
Стаття 40. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа

1. У разі закінчення виконавчого провадження (крім закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків нестягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, нестягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв’язку із закінченням виконавчого провадження.

Тобто спадкоємець повинен звернутися до ДВС із заявою про закриття ВП у зв"язку із смертю спадкодавця.
ДВС відмовляє - оскільки немає ВП.

Спадкоємець звертається із позовом до адмін.суду (відповідач ДВС) із позовом про зняття арешту з усього майна спадкодавця.

20/07/21 16:14  Konstantin_DОтправить письмо > Евгений Осычнюк    20/07/21 16:06Дерево
Тобто як такої правової підстави в ЗУ "Про виконавче провадження" немає? Я правильно розумію?

Хоч арешт був накладений у зв"язку з примусовим виконанням рішення суду, хоч як забезпечення позову.



P.S. Теперь арешт знімається навіть, якщо виконавчий документ повертається стягувачу у зв"язку з відсутністю майна? Начебто раніше у такому випадку арешт залишався.

20/07/21 16:06  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Konstantin_D    20/07/21 15:57Дерево
Правові підстави в тому, що не можна свавільно порушувати право на мирне володіння майном (практика ЄСПЛ). Логіка дуже проста: якщо державою (в особі ДВС) обмежене право особи на мирне володіння майном, але докази правомірності арешту відсутні (бо ВП знищене), то вважається, що таке обмеження є протиправним. Зокрема, арешт на майно накладається з метою виконання рішеня про стягнення коштів. ТОму арешт не може тривати вічно - або майно повинно бути продане з торгів, або арешт повинен бути знятий.

20/07/21 15:57  Konstantin_DОтправить письмо   Дерево
У 2004 році ДВС винесена постанова про арешт майна фіз.особи.
Арешт зареєстрований держ.нот.конторою.
Минулого року фіз.особа померла, до складу спадщини входить право власності на земельну ділянку.
Але нотаріус відмовляється зареєструвати право власності за спадкоємцем внаслідок наявного арешту.
У ДВС надали письмову відповідь - матеріалів виконавчого провадження немає, оскільки пройшло більше трьох років. Зняти арешт неможливо; що за арешт - невідомо. Звертаєтесь до суду.

Виникає питання - які правові підстави для скасування арешту в судовому порядку, якщо невідома навіть підстава завершення виконавчого провадження?

Ось знайшов подібну справу (навіть з посиланням на позицію ВС).[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
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Але щось я трохи не розумію логіку такого рішення.

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