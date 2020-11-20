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Виключення ПДВ з бази нарахування неустойки
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21/07/21 12:22  KsenijaОтправить письмо > Konstantin_D    21/07/21 12:14Дерево
можно пособирать выборки из научной, теоритической литературы. и придется, если руководитель готов платить. но будут ли это читать?

21/07/21 12:21  KsenijaОтправить письмо > Konstantin_D    21/07/21 12:14Дерево
просто невероятно. вот не стандартный подход. мне б в голову не пришло даже поставить так вопрос.
вряд ли кто-то решится отступить теперь от этой позиции. второй раз думать даже не захотят.

21/07/21 12:14  Konstantin_DОтправить письмо > Ksenija    21/07/21 11:51Дерево
Це не я підняв - це мені "Азовсталь" у відзиві на позов написала, що з бази нарахування пені (прострочення оплати за надані послуги) необхідно виключити ПДВ - тобто зменшити базу нарахування. І послалися на цю постанову.

21/07/21 11:51  KsenijaОтправить письмо > Konstantin_D    21/07/21 10:42Дерево
вот это да! все умней и умней у нас коллегии. есть ли предел совершенству? :( хорошую тему Вы подняли.

21/07/21 10:42  Konstantin_DОтправить письмо   Дерево
Ось така постанова Об"єднаної палати КГС ВС від 20.11.2020 р. у справі №916/1319/19 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Виникли питання - чому ж ВС вирішив, що на неустойка за ч.2 ст.785 ЦКУ має нараховуватись на орендну плату без ПДВ?

При цьому у цій же справі стягнута пеня за порушення строків сплати орендної плати, яка нарахована як зазвичай на орендну плату з ПДВ.

Спочатку нібито зрозуміло.
Є штрафні санкції, передбачені ст.549 ЦКУ та ст.230 ГКУ, а неустойка, передбачена ч.2 ст.785 ЦКУ - це також штрафна санкція, але передбачена спеціальною нормою, і не є платою, та має особливості у порівнянні з тими, що передбачені ст.549 ЦКУ та ст.230 ГКУ (п.39-42 постанови).

Але потім ВС вказує (п.43-46), зокрема:
Отже, Податковим Кодексом України, ..., не передбачено включення до бази оподаткування податком на додану вартість будь-яких заходів юридичної відповідальності за порушення господарських зобов`язань юридичною особою, а навпаки, прямо зазначено про те, що до складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені). При цьому, для цілей оподаткування законодавцем не передбачено виключень щодо спеціальної неустойки, передбаченої частиною другою статті 785 ЦК України.

Виходячи з аналізу частини другої статті 785 ЦК України, неустойка у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення її повернення, враховуючи природу її виникнення, не генерує додану вартість, оскільки не є товаром або послугою, її виникнення не пов`язане з впливом дій виробника/надавача послуг, розмір такої неустойки не залежить від вартості використаних продавцем/надавачем послуг сировини, інших товарів та додаткових послуг.

Неустойка, нарахована на підставі частини другої статті 785 ЦК України є спеціальною санкцією за порушення законодавства, вона не може бути об`єктом оподаткування податком на додану вартість в силу своєї правової природи як міри відповідальності.

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