Виключення ПДВ з бази нарахування неустойки

21/07/21 10:42 Konstantin_D





Виникли питання - чому ж ВС вирішив, що на неустойка за ч.2 ст.785 ЦКУ має нараховуватись на орендну плату без ПДВ?



При цьому у цій же справі стягнута пеня за порушення строків сплати орендної плати, яка нарахована як зазвичай на орендну плату з ПДВ.



Спочатку нібито зрозуміло.

Є штрафні санкції, передбачені ст.549 ЦКУ та ст.230 ГКУ, а неустойка, передбачена ч.2 ст.785 ЦКУ - це також штрафна санкція, але передбачена спеціальною нормою, і не є платою, та має особливості у порівнянні з тими, що передбачені ст.549 ЦКУ та ст.230 ГКУ (п.39-42 постанови).



Але потім ВС вказує (п.43-46), зокрема:

Отже, Податковим Кодексом України, ..., не передбачено включення до бази оподаткування податком на додану вартість будь-яких заходів юридичної відповідальності за порушення господарських зобов`язань юридичною особою, а навпаки, прямо зазначено про те, що до складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені). При цьому, для цілей оподаткування законодавцем не передбачено виключень щодо спеціальної неустойки, передбаченої частиною другою статті 785 ЦК України.



Виходячи з аналізу частини другої статті 785 ЦК України, неустойка у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення її повернення, враховуючи природу її виникнення, не генерує додану вартість, оскільки не є товаром або послугою, її виникнення не пов`язане з впливом дій виробника/надавача послуг, розмір такої неустойки не залежить від вартості використаних продавцем/надавачем послуг сировини, інших товарів та додаткових послуг.



Неустойка, нарахована на підставі частини другої статті 785 ЦК України є спеціальною санкцією за порушення законодавства, вона не може бути об`єктом оподаткування податком на додану вартість в силу своєї правової природи як міри відповідальності. Ось така постанова Об"єднаної палати КГС ВС від 20.11.2020 р. у справі №916/1319/19 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Виникли питання - чому ж ВС вирішив, що на неустойка за ч.2 ст.785 ЦКУ має нараховуватись на орендну плату без ПДВ?При цьому у цій же справі стягнута пеня за порушення строків сплати орендної плати, яка нарахована як зазвичай на орендну плату з ПДВ.Спочатку нібито зрозуміло.Є штрафні санкції, передбачені ст.549 ЦКУ та ст.230 ГКУ, а неустойка, передбачена ч.2 ст.785 ЦКУ - це також штрафна санкція, але передбачена спеціальною нормою, і не є платою, та має особливості у порівнянні з тими, що передбачені ст.549 ЦКУ та ст.230 ГКУ (п.39-42 постанови).Але потім ВС вказує (п.43-46), зокрема:Отже, Податковим Кодексом України, ..., не передбачено включення до бази оподаткування податком на додану вартість будь-яких заходів юридичної відповідальності за порушення господарських зобов`язань юридичною особою, а навпаки, прямо зазначено про те, що до складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені). При цьому, для цілей оподаткування законодавцем не передбачено виключень щодо спеціальної неустойки, передбаченої частиною другою статті 785 ЦК України.Виходячи з аналізу частини другої статті 785 ЦК України, неустойка у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення її повернення, враховуючи природу її виникнення, не генерує додану вартість, оскільки не є товаром або послугою, її виникнення не пов`язане з впливом дій виробника/надавача послуг, розмір такої неустойки не залежить від вартості використаних продавцем/надавачем послуг сировини, інших товарів та додаткових послуг.Неустойка, нарахована на підставі частини другої статті 785 ЦК України є спеціальною санкцією за порушення законодавства, вона не може бути об`єктом оподаткування податком на додану вартість в силу своєї правової природи як міри відповідальності.

