Коли має бути складене повне судове рішення якщо сторони не з'явились у дебати

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|26/07/21 19:04
Мыколка > Николай В
26/07/21 17:56
Даже если суд выполнил ст.241 ЦПк, то есть ещё Стаття .243. Повернення до з’ясування обставин у справі
1. Якщо під час судових дебатів виникає необхідність з’ясування нових обставин, що мають значення для справи, або дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення до з’ясування обставин у справі.
Поэтому суд мог и не выносить решение. А для того чтобы знать это наверняка есть ст.8 ЦПК
Секретар сказала + помычник сказала = бабушка сказала...
|26/07/21 17:56
Николай В > Мыколка
26/07/21 16:09
"Неправильная постановка вопроса. Если стороны не явились, то не факт, что суд вообще выносил решение"
Див. ч.4 ст. 268
4. У разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.
За даними помічників суді і секретаря судового засідання суду на сьогоднішній день рішення суду не існує у цій справі! і це при тому, що 8 серпня 2021 року, тобто скоро спливе рік від дати останнього засідання суду (дебати сторін) "
От і питання: це відповідає ЦПК і практиці ЄСПЛ?
|26/07/21 17:36
Николай В > Мыколка
26/07/21 16:09
1.Вже нижче про це написано: у судове засідання сторони з'явились, але секретар судового засідання повідомила сторонам по справі, що вони можуть здати до канцелярії суду підготовлені ними тексти своїх виступів у судових дебатах, якщо такі є у них, і що рішення суду по справі вони отримають впродовж місяця поштою, тобто засідання фактично судом (судею) не проводилось за наявності обох сторін. Хто таке рішення прийняв суддя чи секретар судового засідання не відомо.
2. Звичайно, що в протоколі судового засідання за таких обставин буде вказано, що сторони не з'явилися в судове засідання, адже інакше щось записати у протоколі судового засідання суд просто не може, навіть якщо б і хотів, суддя або секретар просто свідомо або не свідомо в що мало віри, порушив процесуальний закон, не допустивши сторони до судового засідання, або взагалі його не було проведено за особистим рішенням судді (наявність якоїсь у нього причини для цього, наприклад надмірна завантаженість, це ж Печерський районний суд міста Києва, наразі про це нічого не відомо. До того ж із справою, як нижче вже нижче зазначалося, ознайомитись не можливо! Позивач на має свого представника у цій справі і не є фахівцем у галузі права, а тому не міг передбачити, що у даній ситуації рішення суду він може і не дочекатися, йому до речі вже більше 70 років і у нього до цього ще й хворе серце. Як би він знав, що в наслідок таких дій секретаря судового засідання або можливо судді, бо мало віриться, що секретар спроможна була прийняти таке рішення самостійно, рішення по справі буде прийняте не відомо коли, та він би на таку пропозицію секретаря суду не погодився б і вимагав би проведення судового засідання. Отже виходить що хтось із працівників суду просто ввів його в оману при цьому можливо навіть цілеспрямовано, адже з огляду на зміст ЦПК виходить, повне рішення суддею може взагалі бути не складене, кодекс не передбачає для описаного вище випадку (для останнього засідання суду без сторін) якогось певного строку для написання суддею рішення!
3. А запитання дуже просте у зв'язку з цим, яке також нижче вже наведене, а саме:
1.Коли суддя повинен у такому випадку скласти повне судове рішення (тобто за відсутності учасників сторін). Невже це може бути рік, два, п’ять?
І ще одне. Які дії вчиняє суддя у разі неявки обох сторін у судове засідання: виходить до нарадчої кімнати, приймає рішення без виходу до нарадчої кімнати, складає текст повного судового рішення поза нарадчою кімнатою у будь-який день у будь-якому місці?
Тобто чи розповсюджуються на складення такого рішення вимоги ч.6 ст. 259 ЦПК України
|26/07/21 17:06
Николай В > Yuri Loktionoff
26/07/21 16:24
Сам истец писал такое заявление трижды, тоже смотрите ниже.
|26/07/21 17:05
Николай В > Мыколка
26/07/21 16:09
Написано было еще в январе, ответа никакого, см. ниже об этом ниже указано было.
|26/07/21 16:24
Yuri Loktionoff > Николай В
26/07/21 14:02
|26/07/21 16:09
Мыколка > Николай В
26/07/21 15:19
Неправильная постановка вопроса. Если стороны не явились, то не факт, что суд вообще выносил решение. Пишите заявление по ст.8 ЦПК относительно движения и результатов рассмотрения дела.
|26/07/21 15:19
Николай В > Николай В
26/07/21 15:16
Тобто засідання суду фактично не було, а тому є припущення, що в матеріалах справи є запис про те, що сторони нібито не з'явились у судове засідання.
|26/07/21 15:16
Николай В > Николай В
26/07/21 15:06
У даній справі у призначений судом день і час проведення судових дебатів сторони якраз з’явились (при формулюванні фабули цієї теми про це не вказувалось з метою з'ясування саме теоритичного питання щодо строку складення судею повного судового рішення) у судове засідання, але секретар судового засідання повідомила сторонам по справі, що вони можуть здати до канцелярії суду підготовлені нами тексти своїх виступів у судових дебатах, якщо такі є у них, і що рішення суду по справі вони отримають впродовж місяця поштою. Саме це вони і зробили: подали 05.08.2020 тексти своїх виступів в судових дебатах до загальної канцелярії суду. Перебування сторін в приміщені суду у цей день та час, а також про його мету, черговим охоронцем суду було зроблено відповідний запис у журналі реєстрації відвідувачів суду.
|26/07/21 15:06
Николай В > Yuri Loktionoff
26/07/21 15:00
здесь нет ничего: court.gov.ua
см. Дело 757/76980/17-ц
|26/07/21 15:00
Yuri Loktionoff > Николай В
26/07/21 14:02
Невероятные вещи вы описываете, поищите внимательно, есть ли этот суд и / или дело здесь: court.gov.ua
|26/07/21 14:02
Николай В
Така ситуація. Може хтось щось порадить, буду вдячним.
Обидві сторони цивільного процесу не з'явились в останнє судове засідання для участі у дебатах, які було призначено ухвалою суду.
Відповідно до статті 268 ЦПК України, датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене).
А от датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.
Але вже минув рік, а рішення так і не оприлюднене в ЄДРСР і не надіслана сторонам його копія. На клопотання сторони ще в січні цього року з проханням оприлюднити рішення суду (суддя) не відповів. З матеріалами справи суд (суддя) не дає можливості ознайомитися, мотивуючи тим, що вона у нього находиться в роботі. Сама справа про стягнення заборгованості по заробітній платі знаходиться у проваджені суду майже 4 роки, за весь час було проведено лише 2 засідання, учасники справи постійно з'являлись у судові засідання які періодично переносились судом з невідомих прични.
Питання які виникли у зв'язку з цим.
1.Коли суддя повинен у такому випадку скласти повне судове рішення (тобто за відсутності учасників сторін). Невже це може бути рік, два, пять?
2. Яким чином зафіксувати факт постійної відмови в ознайомленні стороні судового процесу з матеріалами справи, заяви постійно подаються до канцелярії з прохання повідомити коли можна ознайомитись з матеріалами справи і про те, що постійно в цьому стороні відмовляється.