Коли має бути складене повне судове рішення якщо сторони не з'явились у дебати

26/07/21 17:36 Николай В > Мыколка 26/07/21 16:09

1.Вже нижче про це написано: у судове засідання сторони з'явились, але секретар судового засідання повідомила сторонам по справі, що вони можуть здати до канцелярії суду підготовлені ними тексти своїх виступів у судових дебатах, якщо такі є у них, і що рішення суду по справі вони отримають впродовж місяця поштою, тобто засідання фактично судом (судею) не проводилось за наявності обох сторін. Хто таке рішення прийняв суддя чи секретар судового засідання не відомо.

2. Звичайно, що в протоколі судового засідання за таких обставин буде вказано, що сторони не з'явилися в судове засідання, адже інакше щось записати у протоколі судового засідання суд просто не може, навіть якщо б і хотів, суддя або секретар просто свідомо або не свідомо в що мало віри, порушив процесуальний закон, не допустивши сторони до судового засідання, або взагалі його не було проведено за особистим рішенням судді (наявність якоїсь у нього причини для цього, наприклад надмірна завантаженість, це ж Печерський районний суд міста Києва, наразі про це нічого не відомо. До того ж із справою, як нижче вже нижче зазначалося, ознайомитись не можливо! Позивач на має свого представника у цій справі і не є фахівцем у галузі права, а тому не міг передбачити, що у даній ситуації рішення суду він може і не дочекатися, йому до речі вже більше 70 років і у нього до цього ще й хворе серце. Як би він знав, що в наслідок таких дій секретаря судового засідання або можливо судді, бо мало віриться, що секретар спроможна була прийняти таке рішення самостійно, рішення по справі буде прийняте не відомо коли, та він би на таку пропозицію секретаря суду не погодився б і вимагав би проведення судового засідання. Отже виходить що хтось із працівників суду просто ввів його в оману при цьому можливо навіть цілеспрямовано, адже з огляду на зміст ЦПК виходить, повне рішення суддею може взагалі бути не складене, кодекс не передбачає для описаного вище випадку (для останнього засідання суду без сторін) якогось певного строку для написання суддею рішення!

3. А запитання дуже просте у зв'язку з цим, яке також нижче вже наведене, а саме:

1.Коли суддя повинен у такому випадку скласти повне судове рішення (тобто за відсутності учасників сторін). Невже це може бути рік, два, п’ять?

І ще одне. Які дії вчиняє суддя у разі неявки обох сторін у судове засідання: виходить до нарадчої кімнати, приймає рішення без виходу до нарадчої кімнати, складає текст повного судового рішення поза нарадчою кімнатою у будь-який день у будь-якому місці?

Тобто чи розповсюджуються на складення такого рішення вимоги ч.6 ст. 259 ЦПК України

