Ответственность ФОП по договору в связи с его прекращением

Вам нужен ответ на вопрос или просто потусить. Из вас информацию клещами вытаскивают. Франшиза местная или заграничная. Например, если местная "типа торговая марка "СОЛНЫШКО" - это одно и не о чем, а если "платёжный терминал" или "вендинг" в сельской местности со всеми принадлежностями, это другое. Если вдруг заграничная, то можно, например, выбрать иностранный закон, где ФОП не ФОП. В общем, вам нужна ОК АКА Олюня, - найдут вам подходящего толкователя сновидений.

27/07/21 14:14 Rossi > safokate 27/07/21 14:03

Договор франчайзинга - это продажа права, возможности. Будет ли лицо эту возможность реализовывать - его дело, но за полученную возможность все равно нужно платить.

Это как, например, с арендой помещения под офис:

Арендатору дали доступ в помещение, за это он должен платить. Будет ли он это помещение фактически использовать или не будет по причине того, что передумал вести свою предпринимательскую деятельность - не влияет на действие договора аренды и его обязанность вносить арендную плату.

