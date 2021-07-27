Ответственность ФОП по договору в связи с его прекращением

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|27/07/21 16:23
ОК АКА Олюня > Yuri Loktionoff
27/07/21 15:17
Осподя, я тут при чем?!
|27/07/21 16:02
Евгений Осычнюк > safokate
27/07/21 12:28
Да. Если сторона по договору вследствие прекращения ФОП утратит возможность выполнять обязательства, то это не освобождает от уплаты штрафа за неисполнение.
|27/07/21 15:17
Yuri Loktionoff > safokate
27/07/21 12:09
Вам нужен ответ на вопрос или просто потусить. Из вас информацию клещами вытаскивают. Франшиза местная или заграничная. Например, если местная "типа торговая марка "СОЛНЫШКО" - это одно и не о чем, а если "платёжный терминал" или "вендинг" в сельской местности со всеми принадлежностями, это другое. Если вдруг заграничная, то можно, например, выбрать иностранный закон, где ФОП не ФОП. В общем, вам нужна ОК АКА Олюня, - найдут вам подходящего толкователя сновидений.
|27/07/21 14:14
Rossi > safokate
27/07/21 14:03
Договор франчайзинга - это продажа права, возможности. Будет ли лицо эту возможность реализовывать - его дело, но за полученную возможность все равно нужно платить.
Это как, например, с арендой помещения под офис:
Арендатору дали доступ в помещение, за это он должен платить. Будет ли он это помещение фактически использовать или не будет по причине того, что передумал вести свою предпринимательскую деятельность - не влияет на действие договора аренды и его обязанность вносить арендную плату.
|27/07/21 14:03
safokate > Rossi
27/07/21 13:04
По договору ФОП выступает франчайзи, т.к. речь идет от предоставлении услуг - физ.лицо в дальнейшем их не имеет право оказывать
|27/07/21 13:04
Rossi > safokate
27/07/21 12:28
"если фоп прекратился дальнейшее выполнение договора становится невозможно"
поясните, почему вы так решили
что за обязательство?
|27/07/21 12:40
Yuri Loktionoff > safokate
27/07/21 12:09
Занятие предпринимательством является субъективным правом лица, а сделки с правоспособностью, если я правильно осведомлен, запрещены. Согласитесь, что "оштрафую, если не будешь заниматься предпринимательством"- это как-то не очень. Вам, по всей видимости, надо несколько иначе обеспечить исполнение обязательств по договору.
|27/07/21 12:28
safokate > Евгений Осычнюк
27/07/21 12:24
Т.е. можно просто предусмотреть штраф за односторонний отказ от выполнения обязательств? (если фоп прекратился дальнейшее выполнение договора становится невозможно)
|27/07/21 12:24
Евгений Осычнюк > safokate
27/07/21 12:09
НЕ обязательно ссылаться на прекращение ФОП, как причину. Достаточно предусмотреть санкции за невыполнение договора. Формулировка "за расторжение" является юридически бессмысленной.
|27/07/21 12:09
safokate
Добрый день, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой и нашел решение - можно ли в договоре прописать, что в случае досрочного расторжения договора в связи с прекращением фоп - физ.лицо несет ответственность в виде штрафных санкция?