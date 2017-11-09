перерозподіл витрат на опаення за опалювальний сезон 2020/2021

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КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» рекомендовано вжити вичерпних заходів щодо усунення можливих ознак порушення та здійснити перерахунки споживачам.
Опубліковано 25 червня 2021 року о 11:55
За власною ініціативою Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводило дослідження щодо дотримання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» законодавства про захист економічної конкуренції під час надання послуг з централізованого опалення.
Як встановлено Відділенням, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» здійснювало розподіл обсягу спожитих мешканцями м. Києва послуг з централізованого опалення протягом опалювальних періодів 2019/2020 та 2020/2021 років, керуючись методикою, яку не мало права застосовувати. Однак, методика, яка була введена в дію у 2018 році, застосовується до договорів, укладених відповідно до вимог Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги».
Аналогічні роз’яснення щодо застосування методики розміщені на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
Таким чином, спеціалістами Відділення встановлено, що розподіл КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг відповідно до Методики № 315, за умови відсутності нових договорів, може призвести до ущемлення інтересів споживачів таких послуг, шляхом понесення ними додаткових неправомірних витрат. Наведені дії комунального підприємства були б неможливими за умов існування значної конкуренції на відповідному ринку.
Враховуючи вищесказане, адміністративною колегією Відділення 24 червня 2021 року було надано КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» обов’язкові для розгляду рекомендації, зокрема:
1) утриматись від застосування методики, яка була введена в дію у 2018 році, під час розрахунків із споживачами, з якими не укладено договори відповідно до вимог Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»;
2) здійснити перерахунки споживачам, з якими були укладені до 01.05.2019 договори про надання комунальних послуг, розміру плати за послуги з централізованого опалення відповідно до чинного законодавства.
Про результати розгляду цих рекомендацій КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язане повідомити Відділення протягом 20 календарних днів з дати їх отримання.