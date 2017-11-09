перерозподіл витрат на опаення за опалювальний сезон 2020/2021

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5/08/21 17:06 Иванович > Иванович 5/08/21 17:02





КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» рекомендовано вжити вичерпних заходів щодо усунення можливих ознак порушення та здійснити перерахунки споживачам.

Опубліковано 25 червня 2021 року о 11:55

За власною ініціативою Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводило дослідження щодо дотримання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» законодавства про захист економічної конкуренції під час надання послуг з централізованого опалення.



Як встановлено Відділенням, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» здійснювало розподіл обсягу спожитих мешканцями м. Києва послуг з централізованого опалення протягом опалювальних періодів 2019/2020 та 2020/2021 років, керуючись методикою, яку не мало права застосовувати. Однак, методика, яка була введена в дію у 2018 році, застосовується до договорів, укладених відповідно до вимог Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги».



Аналогічні роз’яснення щодо застосування методики розміщені на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.



Таким чином, спеціалістами Відділення встановлено, що розподіл КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг відповідно до Методики № 315, за умови відсутності нових договорів, може призвести до ущемлення інтересів споживачів таких послуг, шляхом понесення ними додаткових неправомірних витрат. Наведені дії комунального підприємства були б неможливими за умов існування значної конкуренції на відповідному ринку.



Враховуючи вищесказане, адміністративною колегією Відділення 24 червня 2021 року було надано КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» обов’язкові для розгляду рекомендації, зокрема:



1) утриматись від застосування методики, яка була введена в дію у 2018 році, під час розрахунків із споживачами, з якими не укладено договори відповідно до вимог Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»;



2) здійснити перерахунки споживачам, з якими були укладені до 01.05.2019 договори про надання комунальних послуг, розміру плати за послуги з централізованого опалення відповідно до чинного законодавства.



Про результати розгляду цих рекомендацій КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язане повідомити Відділення протягом 20 календарних днів з дати їх отримання. Саме розпорядження АМКУ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» рекомендовано вжити вичерпних заходів щодо усунення можливих ознак порушення та здійснити перерахунки споживачам.Опубліковано 25 червня 2021 року о 11:55За власною ініціативою Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводило дослідження щодо дотримання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» законодавства про захист економічної конкуренції під час надання послуг з централізованого опалення.Як встановлено Відділенням, КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» здійснювало розподіл обсягу спожитих мешканцями м. Києва послуг з централізованого опалення протягом опалювальних періодів 2019/2020 та 2020/2021 років, керуючись методикою, яку не мало права застосовувати. Однак, методика, яка була введена в дію у 2018 році, застосовується до договорів, укладених відповідно до вимог Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги».Аналогічні роз’яснення щодо застосування методики розміщені на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.Таким чином, спеціалістами Відділення встановлено, що розподіл КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг відповідно до Методики № 315, за умови відсутності нових договорів, може призвести до ущемлення інтересів споживачів таких послуг, шляхом понесення ними додаткових неправомірних витрат. Наведені дії комунального підприємства були б неможливими за умов існування значної конкуренції на відповідному ринку.Враховуючи вищесказане, адміністративною колегією Відділення 24 червня 2021 року було надано КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» обов’язкові для розгляду рекомендації, зокрема:1) утриматись від застосування методики, яка була введена в дію у 2018 році, під час розрахунків із споживачами, з якими не укладено договори відповідно до вимог Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»;2) здійснити перерахунки споживачам, з якими були укладені до 01.05.2019 договори про надання комунальних послуг, розміру плати за послуги з централізованого опалення відповідно до чинного законодавства.Про результати розгляду цих рекомендацій КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» зобов’язане повідомити Відділення протягом 20 календарних днів з дати їх отримання.



5/08/21 17:02 Иванович > Иванович 5/08/21 17:00



У будинках, частково обладнаних квартирними лічильниками тепла, проведено перерозподіл обсягів теплової енергії для опалення місць загального користування (МЗК) за опалювальний сезон 2020/2021. Для мешканців 1,3 тис. будинків Києва зроблено перерахунок у бік зменшення або збільшення, залежно від фактичних обсягів споживання тепла.

🟨Що стало передумовою?

Перерозподіл обсягів теплової енергії зроблено згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ), який зобов’язав КП «Київтеплоенерго» змінити методику розрахунку вартості опалення МЗК.

Раніше Київтеплоенерго застосовувало чинну Методику № 315, за якою витрати на опалення МЗК визначались як відсоток від загального обсягу споживання тепла будинком, який, в свою чергу, залежав від кількості поверхів.

Після рішення АМКУ для розрахунків стала застосовуватись Методика № 359. Відповідно до неї опалення МЗК розраховується за формулами, у яких врахована наявність квартирних лічильників, опалювальна площа МЗК, теплова потужність системи опалення, температура повітря в приміщенні та середньомісячна температура на вулиці.

🟨Як зміна методик відобразилась на практиці?

Наведемо приклад. У житловому будинку на вул. Мишуги,2 відсоток МЗК за методикою № 315 складав 10 %. А за методикою № 359 — майже 20 % від загального обсягу спожитого тепла будинком. Тобто обсяг витрат теплоенергії на опалення МЗК збільшився, але зменшився обсяг на потреби опалення квартир без лічильників. В результаті нарахування за опалення МЗК усім квартирам в цьому будинку збільшаться, а нарахування за опалення житлової площі квартирам без лічильників — зменшаться. Однак, у кожному конкретному випадку збільшення чи зменшення нарахувань за опалення залежатиме від скорегованих показань індивідуальних лічильників, поверховості будинку та від опалювальної площі МЗК.

🟨Що клієнти побачать у платіжках?

У серпневих платіжках мешканці будинків, частково обладнаних квартирними лічильниками тепла, побачать перерахунок за опалювальний сезон 2020/2021 у бік зменшення або збільшення, залежно від фактичних обсягів споживання тепла та відсотку встановлення у будинку індивідуальних приладів обліку.

❗Детальніше тут: КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"У будинках, частково обладнаних квартирними лічильниками тепла, проведено перерозподіл обсягів теплової енергії для опалення місць загального користування (МЗК) за опалювальний сезон 2020/2021. Для мешканців 1,3 тис. будинків Києва зроблено перерахунок у бік зменшення або збільшення, залежно від фактичних обсягів споживання тепла.🟨Що стало передумовою?Перерозподіл обсягів теплової енергії зроблено згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ), який зобов’язав КП «Київтеплоенерго» змінити методику розрахунку вартості опалення МЗК.Раніше Київтеплоенерго застосовувало чинну Методику № 315, за якою витрати на опалення МЗК визначались як відсоток від загального обсягу споживання тепла будинком, який, в свою чергу, залежав від кількості поверхів.Після рішення АМКУ для розрахунків стала застосовуватись Методика № 359. Відповідно до неї опалення МЗК розраховується за формулами, у яких врахована наявність квартирних лічильників, опалювальна площа МЗК, теплова потужність системи опалення, температура повітря в приміщенні та середньомісячна температура на вулиці.🟨Як зміна методик відобразилась на практиці?Наведемо приклад. У житловому будинку на вул. Мишуги,2 відсоток МЗК за методикою № 315 складав 10 %. А за методикою № 359 — майже 20 % від загального обсягу спожитого тепла будинком. Тобто обсяг витрат теплоенергії на опалення МЗК збільшився, але зменшився обсяг на потреби опалення квартир без лічильників. В результаті нарахування за опалення МЗК усім квартирам в цьому будинку збільшаться, а нарахування за опалення житлової площі квартирам без лічильників — зменшаться. Однак, у кожному конкретному випадку збільшення чи зменшення нарахувань за опалення залежатиме від скорегованих показань індивідуальних лічильників, поверховості будинку та від опалювальної площі МЗК.🟨Що клієнти побачать у платіжках?У серпневих платіжках мешканці будинків, частково обладнаних квартирними лічильниками тепла, побачать перерахунок за опалювальний сезон 2020/2021 у бік зменшення або збільшення, залежно від фактичних обсягів споживання тепла та відсотку встановлення у будинку індивідуальних приладів обліку.❗Детальніше тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

