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Відомості Єдиного державного реєстру
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22/08/21 11:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Vlad26t    22/08/21 11:39Дерево
я все зрозуміла с першого разу, не треба повторюватись.

22/08/21 11:39  Vlad26t > ОК АКА Олюня    22/08/21 11:13Дерево
У формах заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб є окремі розділи "керівник" та "особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи". Тому, на мою думку, в таблиці з відомостями про юридичну особу це могли б бути також два окремих розділи, незалежно від організаційно-правової форми юридичної особи.

22/08/21 11:13  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Vlad26t    22/08/21 08:06Дерево
перепрошую, а чим викликане Ваше запитання? якщо в форумі Ви не отримаєте відповіді або отримаєте щось на кшталт "тому що гладіолус", Ви не будете заповнювати форму, як рекомендовано?

22/08/21 08:06  Vlad26t   Дерево
Чому законотворці записали в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", що для юридичних осіб, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, мають знаходитися в одному полі, а для державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб - це два окремих поля?

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
13) відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
7) відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
8) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

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