Відомості Єдиного державного реєстру

|22/08/21 11:39
Vlad26t > ОК АКА Олюня
22/08/21 11:13
У формах заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб є окремі розділи "керівник" та "особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи". Тому, на мою думку, в таблиці з відомостями про юридичну особу це могли б бути також два окремих розділи, незалежно від організаційно-правової форми юридичної особи.
|22/08/21 08:06
Vlad26t
Чому законотворці записали в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", що для юридичних осіб, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, мають знаходитися в одному полі, а для державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб - це два окремих поля?
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
13) відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
7) відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
8) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;