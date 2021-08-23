Стягнення страховиком потерпілого франшизи з винуватця ДТП

23/08/21 15:37 Николай В > Rossi 23/08/21 14:52

Да согласен, потерпевший мог получить не полное возмещение ущерба от выплаты по КАСКО, например за вычетом предусмотренной договором КАСКО договорной франшизы или с учетом износа автомобиля. Да, также согласен, франшиза это часть ущерба, но не выплаченного согласно условий договора КАСКО.

Но в данном случае необходимо определиться с конкретным вопросом:

кому выплатить сумму франшизы: потерпевшему или страховщику по КАСКО?

А если платить, то на основании какой нормы и какого закона?

Да можно предположить, что страховщиком по КАСКО была выплачена определенная сумма согласно договора КАСКО, которым вообще не предусмотрена франшиза, а страховщик виновника ДТП выплатил страховщику потерпевшего страховое возмещение за вычетом франшизы в соответствии с законом об обязательном страховании (1500 грн.). И тогда можно сказать, что страховщик по договору КАСКО имеет право требовать от виновника ДТП выплаты суммы франшизы, но какой нормой это предусмотрено? Почему этот страховщик не требует уплаты ему иных недостающих сумм, ведь согласно данных страховщика виновника ДТП он, страховщик, уплатил страховщику потерпевшего всего лишь 52625 грн., а согласно данных страховщика по договору КАСК он уплатил потерпевшему 69925 гр. Почему именно так из писем этих страховых компаний не усматривается.

Так платить или не платить сумму франшизы страховщику по КАСКО в такой ситуации? Как быть если через некоторое время свои требования по невыплаченной франшизе заявит сам потерпевший. Ведь виновник готов заплатить эту сумму, но кому, на каком законном основании?

