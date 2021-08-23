Стягнення страховиком потерпілого франшизи з винуватця ДТП

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|23/08/21 15:37
Николай В > Rossi
23/08/21 14:52
Да согласен, потерпевший мог получить не полное возмещение ущерба от выплаты по КАСКО, например за вычетом предусмотренной договором КАСКО договорной франшизы или с учетом износа автомобиля. Да, также согласен, франшиза это часть ущерба, но не выплаченного согласно условий договора КАСКО.
Но в данном случае необходимо определиться с конкретным вопросом:
кому выплатить сумму франшизы: потерпевшему или страховщику по КАСКО?
А если платить, то на основании какой нормы и какого закона?
Да можно предположить, что страховщиком по КАСКО была выплачена определенная сумма согласно договора КАСКО, которым вообще не предусмотрена франшиза, а страховщик виновника ДТП выплатил страховщику потерпевшего страховое возмещение за вычетом франшизы в соответствии с законом об обязательном страховании (1500 грн.). И тогда можно сказать, что страховщик по договору КАСКО имеет право требовать от виновника ДТП выплаты суммы франшизы, но какой нормой это предусмотрено? Почему этот страховщик не требует уплаты ему иных недостающих сумм, ведь согласно данных страховщика виновника ДТП он, страховщик, уплатил страховщику потерпевшего всего лишь 52625 грн., а согласно данных страховщика по договору КАСК он уплатил потерпевшему 69925 гр. Почему именно так из писем этих страховых компаний не усматривается.
Так платить или не платить сумму франшизы страховщику по КАСКО в такой ситуации? Как быть если через некоторое время свои требования по невыплаченной франшизе заявит сам потерпевший. Ведь виновник готов заплатить эту сумму, но кому, на каком законном основании?
|23/08/21 14:52
Rossi > Николай В
23/08/21 14:35
Если рассматривать ситуацию, когда потерпевший получил не полное возмещение ущерба от выплаты по КАСКО, то она прямо законом не урегулирована. Когда страховщик выплачивает возмещение, он не выплачивает "франшизу" или "не франшизу"; он возмещает ущерб, а франшиза - это часть ущерба.
Немного изменим ситуацию:
Произошло ДТП, у виновника полис ГО с франшизой. Далее потерпевший умирает и происходит наследование. Наследников двое. Как понять, кто перед кем теперь отвечает: виновник перед первым наследником, страховая перед вторым, или наоборот?
Считаю, что исходя их принципов гражданского права, при нескольких должниках правопреемство в несколько кредиторов должно происходить пропорционально.
|23/08/21 14:35
Николай В > Rossi
23/08/21 13:42
Извините, немного опять уточню. По суброгации, страховщик может взыскать с виновника ДТП лишь то, что он уплатил потерпевшему, а уплатил ли он франшизу потерпевшему не известно.
И как это установить.
Ведь через некоторое время потерпевший может обратиться с таким же требованием к виновнику ДТП?
|23/08/21 14:29
Николай В > Rossi
23/08/21 13:42
Понятно. Но включала ли такая выплата суму франшизы, не известно.
|23/08/21 14:21
Николай В > Red Tag
23/08/21 13:43
Уточните пожалуйста свое замечание: это означает, что страховик по КАСКО имеет право требовать уплаты франшизы от виновника ДТП? А не сам потерпевший?
|23/08/21 14:21
Николай В > Red Tag
23/08/21 13:43
Уточните пожалуйста свое замечание: это означает, что страховик по КАСКО имеет право требовать уплаты франшизы от виновника ДТП?
|23/08/21 13:43
Red Tag > Николай В
23/08/21 12:37
К страховщику переходят права страхователя. Франшиза это не право страхователя. А собственных прав у страховщика по отношению к причинителю вреда нет, только производные от прав страхователя
|23/08/21 13:42
Rossi > Николай В
23/08/21 12:37
К страховщику в пределах выплаты переходит право, которое было у потерпевшего. А у потерпевшего было право потребовать от виновника возмещения ущерба, не покрываемого полисом ГО, в частности на сумму франшизы.
|23/08/21 12:37
Николай В
Шановні колеги необхідна Ваша думка. Буду вдячний за допомогу.
Страховик потерпілого по договору КАСКО вимагає від винуватця ДТП сплати у регресному порядку франшизи, розмір якої у відповідності до закону не було сплачено такому страховикові страховиком винуватця. На скільки законними є такі дії страховика потерпілого?