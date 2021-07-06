Денна аспірантура та зовнішнє сумісництво

23/09/21 10:59 marina.green

Шановні учасники форуму, прошу Вашої допомоги.



При вступі на денну аспірантуру з відривом від виробництва, на місця державного замовлення та виплатою стипендії, окрім іншого, слід керуватися постановкою КМУ «Документ 882-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2021, підстава - 664-2021-п».



В цьому документі говориться наступне:

«Клінічні ординатори, асистенти-стажисти, аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.»



При цьому з посади лаборанта, як основного місця роботи зараз, 1 ставка, слід звільнитися, і, ставши аспірантом, перейти за заявою внутрішнього сумісника на 0,5 ставки.



Питання.

Якщо зараз, одночасно з посадою лаборанта (1 ставка), в мене є 0,5 ставки на ТОВ за зовнішнім сумісництвом, наскільки критичним є таке зовнішнє сумісництво в рамках вступу до аспірантури, керуючись зазначеною вище постановкою КМУ «Документ 882-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2021, підстава - 664-2021-п».



Чи обов'язково звільнятися з 0,5 ставки на ТОВ для знаходження в денній аспірантурі, отриманні стипендії при цьому, та обіймаючи 0,5 ставки лаборанта за внутрішнім сумісництвом.



Заздалегідь вдячна за допомогу!



