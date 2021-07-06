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Денна аспірантура та зовнішнє сумісництво
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23/09/21 10:59  marina.green   Дерево
Шановні учасники форуму, прошу Вашої допомоги.

При вступі на денну аспірантуру з відривом від виробництва, на місця державного замовлення та виплатою стипендії, окрім іншого, слід керуватися постановкою КМУ «Документ 882-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2021, підстава - 664-2021-п».

В цьому документі говориться наступне:
«Клінічні ординатори, асистенти-стажисти, аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.»

При цьому з посади лаборанта, як основного місця роботи зараз, 1 ставка, слід звільнитися, і, ставши аспірантом, перейти за заявою внутрішнього сумісника на 0,5 ставки.

Питання.
Якщо зараз, одночасно з посадою лаборанта (1 ставка), в мене є 0,5 ставки на ТОВ за зовнішнім сумісництвом, наскільки критичним є таке зовнішнє сумісництво в рамках вступу до аспірантури, керуючись зазначеною вище постановкою КМУ «Документ 882-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2021, підстава - 664-2021-п».

Чи обов'язково звільнятися з 0,5 ставки на ТОВ для знаходження в денній аспірантурі, отриманні стипендії при цьому, та обіймаючи 0,5 ставки лаборанта за внутрішнім сумісництвом.

Заздалегідь вдячна за допомогу!

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