Начисление пени до бесконечности и сроки ее взыскания 3 года

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24/09/21 21:39 kolos > Rossi 24/09/21 20:36

У меня просто не получается сформулировать правильно свою мысль. Попробую разбить на этапы.

1. Период начисления пени. "Зважаючи на вищезазначене, суд касаційної інстанції зазначає, що приписами частини шостої статті 232 ГК України передбачено період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане. Водночас, хоча законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього строку, але такий строк, з урахуванням положень ст.ст. 251, 252 ЦК України має бути визначений" (Это ВС).



То есть не до непонятного момента выполнения обязательств по оплате, как в договоре, который наступит или нет, вообще непонятно. А период начисления пени определяется днями, месяцами или наступлением события, которое произойдет неотвратимо. То есть само определение периода начисления пени так, как в договоре, незаконно. Так?



24/09/21 20:36 Rossi > kolos 24/09/21 18:33

Не совсем понимаю, о чем вы говорите. Возьмем пеню в гражданских отношениях. Там нет ограничения срока начисления, т.е. пеня начисляется, как вы говорите, "бесконечно" - до фактического исполнения основного обязательства. Каким образом это мешает определить "человеческую точку отчета" начала течения исковой давности?



24/09/21 18:33 kolos > Rossi 24/09/21 15:40

Я их не смешиваю. Мы с судом считаем, что с периода начисления пени ограничения тоже нужно снимать по человечески, обьявив его конкретный человеческий срок. Пусть не 6 месяцев, как в законе, а например год или по событию, которое настанет неотвратимо, как написано в гражданском кодексе. Тогда для срока исковой давности появится человеческая точка отсчета. А раз такой точки нет, то и срок исковой давности установлен с нарушением 251,252.



24/09/21 15:40 Rossi > kolos 24/09/21 15:05

Еще раз - не смешивайте период начисление и исковую давность. Это два абсолютно разных срока. В процитированном условии стороны договорились, что ограничение снимается именно с периода начисления. Но что касается исковой давности, то здесь обычный "классический срок" - столько-то лет (увеличили с 1 года до 3, что и разрешено законом).



24/09/21 15:20 kolos > Rossi 24/09/21 14:49

Ключевые слова в решении "після настання якої починається перебіг" а "не до момента исполнения обязательства"



24/09/21 15:05 kolos > Rossi 24/09/21 14:49

"стягнення штрафних санкцій (пені, штрафу,

процентів) не обмежується строком нарахування

та припиняється в день виконання сторонами зобовʼязань, а строк позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій продовжується

до 3 (трьох) років"



Те есть стороны таки установили срок исковой давности з посиланням на подію "після настання якої починається перебіг строку позовної давності". Суд говорит, что так нельзя. Если покупатель не рассчитается пеня будет начисляться вечно. Нет?



24/09/21 14:49 Rossi > kolos 24/09/21 14:29

Ваш первоначальный пост был совсем о другом.

Процитируйте условие договора об исковой давности. Если там действительно говорится, что исковая давность по пене продлевается до момента исполнения основного обязательства, то вывод верный - так делать нельзя.



24/09/21 14:29 kolos > Rossi 24/09/21 14:14

Укладаючи договір купівлі-продажу від ________, сторони в п._____ цього договору строк позовної давності визначили не календарною датою чи днями, місяцями або роками, а умовами договору встановили строк позовної давності з посиланням на подію, після настання якої починається перебіг строку позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій, а саме: повне виконання сторонами договірних зобов'язань. При цьому, сторони, оскільки не могли передбачити її настання через поведінку контрагента (учасника) цього договору, фактично встановили невизначений термін позовної давності, оскільки сам факт розрахунку за договором не є той неминучою подією, яку сторони мали можливість об'єктивно передбачити та яка має неминуче настати.



И дальше со ссылкой на ст.ст.251, 252 - вывод практически о ничтожности пункта договора. Если быть точным, суд применяет для начисления пени полгода, и сроки давности - год. Как в законе. Может я неправильно вопрос сформулировала.



24/09/21 14:14 Rossi > kolos 24/09/21 13:50

Исковая давность считается отдельно по каждому дню начисления пени, и по каждому такому дню она не будет бесконечной.

Не путайте период, в течение которого начисляется пеня, с непосредственно исковой давностью. Правило о том, что период начисления пени по общему правилу не ограничивается конкретным сроком, существует и так, вне зависимости от указанных условий договора, которые вы "подозреваете" в ничтожности.

