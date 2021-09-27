Агент недвижимости торгует нашей комнатой на сайте без нашего согласия

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|27/09/21 22:50
ОК АКА Олюня > Mirabella-3
27/09/21 22:10
Опять же не пускайте сами на просмотр тех, кто идет не через Вас, а через риелторов. хоть с риелторами, хоть без них. ктовышел на Вас напрямую, только с теми и общайтесь, и точно без риелторов. хотя могут те же риелторы засылать под видом, что не от них. но то уже проблемы покупателей - кому и за что они будут платить. некоторые тупо за небольшие деньги просто продают базы, нарытые в инете, часто старые или брехливые
|27/09/21 22:10
Mirabella-3 > ОК АКА Олюня
27/09/21 21:36
спасибо
|27/09/21 21:36
ОК АКА Олюня > Mirabella-3
27/09/21 21:27
ну все документы на комнату у Вас, как они могут продать без Вас?!
ну спрячьте документы в банковскую ячейку...
|27/09/21 21:27
Mirabella-3 > Евгений Осычнюк
27/09/21 20:58
спасибо. никаких договоров нет, мы даже ее в глаза не видели. получилось так, что приходили 2 риелтора с семьей (клиентами), но они не купили. и приходит время - один из этих риелторов, знающий конкретный адрес дома и комнаты и наш номер телефона, передал, видимо, ей эти данные (может, это мои домыслы).
спасибо большое за ответы.
Скажите, пожалуйста, об смс-маяке за 300 гривен в месяц? Просто опасаюсь незаконной продажи с их стороны, документы мы показывали, но ничего более (ни фото, ни ксерокса, в агентстве никаком не были, ничего не подписывали).
|27/09/21 20:59
ОК АКА Олюня > Mirabella-3
27/09/21 20:41
ну она ж без Вас ни показать, ни продать не сможет? а ей услугу Вы не заказывали, значит, ничего ей платить и не будете
|27/09/21 20:58
Евгений Осычнюк > Mirabella-3
27/09/21 20:41
От чего себя "защитить" хотите, чем это объявление мешает? Не нужны их услуги - никто не принуждает за них платить, если нет письменного договора.
|27/09/21 20:41
Mirabella-3
Здравствуйте. Продаем комнату в общежитии. Есть объявление. Звонила агент по недвижимости, предлагала рекламировать нашу комнату. Мы сказали - приводите клиентов, если хотите, но платить вам ничего не будем. Через 2 недели она размещает объявление о продаже нашей комнаты на сайте с полным копированием текста нашего объявления и наших фотографий. Теперь 2 аналогичных объявления на сайте - одно наше и одно ее. Мы сегодня позвонили ей и объяснили, что она продает чужой товар и мы не давали согласия на ее услуги, потребовали ее удалить объявление. она переместила его из рубрики Продажа комнат в другую рубрику Продажа однокомнатной квартиры. То есть, человек не понял. Мы пожаловались на ее объявление на сайте. Что еще можно сделать и как себя защитить, если человек не понимает, что ее услуги не нужны? спасибо.