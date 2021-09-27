Агент недвижимости торгует нашей комнатой на сайте без нашего согласия

Опять же не пускайте сами на просмотр тех, кто идет не через Вас, а через риелторов. хоть с риелторами, хоть без них. ктовышел на Вас напрямую, только с теми и общайтесь, и точно без риелторов. хотя могут те же риелторы засылать под видом, что не от них. но то уже проблемы покупателей - кому и за что они будут платить. некоторые тупо за небольшие деньги просто продают базы, нарытые в инете, часто старые или брехливые

спасибо. никаких договоров нет, мы даже ее в глаза не видели. получилось так, что приходили 2 риелтора с семьей (клиентами), но они не купили. и приходит время - один из этих риелторов, знающий конкретный адрес дома и комнаты и наш номер телефона, передал, видимо, ей эти данные (может, это мои домыслы). спасибо большое за ответы. Скажите, пожалуйста, об смс-маяке за 300 гривен в месяц? Просто опасаюсь незаконной продажи с их стороны, документы мы показывали, но ничего более (ни фото, ни ксерокса, в агентстве никаком не были, ничего не подписывали).

ну она ж без Вас ни показать, ни продать не сможет? а ей услугу Вы не заказывали, значит, ничего ей платить и не будете