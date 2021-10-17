17/10/21 15:57 Prok2017

Прошу поділитись думками/порадити як діяти в такій ситуації.

Спадкоємець за законом першої черги, який на час відкриття спадщини НЕ був зареєстрований та НЕ проживав зі спадкодавцем, має подавати заяву про прийняття спадщини. Спадкодавець на момент смерті проживав за своїм зареєстрованим місцем проживання.

При цьому, виходячи з вимог п.п. 1.13 та п.п. 1.14 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5 спадкоємець разом із завою про прийняття спадщини повинен надати нотаріусу документ, який підтверджує місце відкриття спадщини.

Проте, положеннями Правил реєстрації місця проживання, затверджених ПКМУ від 02.03.2016 № 207 (далі – Правила № 207) не передбачена видача тієї довідки, про яку йдеться в п.п 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5, спадкоємцям (дітям, одному з подружжя тощо). Більше того, згідно з абз. 6 п. 23 Правил № 207 довідка про реєстрацію місця проживання громадянина видається: а) виключно при проведенні реєстрації місця проживання відповідного громадянина; б) видається саме тому громадянину, якого й було зареєстровано за відповідним місцем проживання; в) лише тому громадянину, який має паспорт громадянина України у формі картки.

В п.п 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5 зазначено, що місце відкриття спадщини може підтверджуватись й «іншим документом, що може підтверджувати відповідний факт (копія актового запису про смерть, домова книга тощо).

Дійсно, в актовому записі про смерть зазначаються з-поміж іншого такі ВІДОМОСТІ про померлу особу як її МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ.

Проте, пунктом 19 розділу IV Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (в редакції редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 № 3307/5) (із змінами) (далі – Правила № 52/5) визначено, що КОПІЇ АКТОВИХ ЗАПИСІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ видаються на підставі УХВАЛИ (ПИСЬМОВОГО ЗАПИТУ) СУДУ (судді) у зв'язку зі справами, що перебувають у його провадженні, а також на письмові запити Міністерства юстиції України, відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, дипломатичного представництва та консульської установи України, НОТАРІУСА, органу досудового розслідування, інших державних органів, якщо запит зроблено у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства, із зазначенням мети їх витребування.

Також, спадкоємець не має права отримати й «ПОВНИЙ витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть», який містить УСІ відомості АКТОВОГО ЗАПИСУ про смерть (див. п.п. «б» абзацу першого пункту 1.3 розділу I Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої ) Наказом Міністерства юстиції України 24.07.2008 № 1269/5) (далі – Інструкція № 1269/5), у тому числі, й МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ померлої особи (у даному випадку спадкодавця).

Це випливає з абзацу десятого пункту 3.4 розділу IІІ Інструкції № 1269/5, яким НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО видачу на письмову заяву фізичної особи ПОВНОГО витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть.

Спадкоємець, виходячи з вимог підпункту «в» пункту 3.2 розділу III Інструкції № 1269/5, має право отримати лише витяг з Реєстру витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, який, на відміну від ПОВНОГО витягу, містить лише ОКРЕМІ відомості актового запису про смерть (див. п.п. «а» абзацу першого пункту 1.3 розділу I Інструкції №1269/5 та Додаток 3 до Інструкції №1269/5), серед яких ВІДСУТНІ ВІДОМОСТІ про МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ померлої особи.

НАГОЛОШУЮ, що спадкоємець не зможе отримати також й довідку про склад сім’ї в ЖЕКу, оскільки форма довідки про склад сім'ї була виключена на підставі Постанови КМУ від 23.11.2016 № 861, тобто на теперішній час витребування подання довідки за формою №3 чи надання послуг з видачі довідки за формою №3 не передбачено законодавством.

У даному випадку, у спадкоємця залишилась копія паспорта померлого спадкодавця з відміткою про реєстрацію місця проживання спадкодавця, але ж цю копію він ТАКОЖ НЕ МОЖЕ подати нотаріусу як документ, який підтверджує місце відкриття спадщини, оскільки паспорт спадкодавця був вилучений органом реєстрації актів цивільного стану після смерті спадкодавця) та знищений, тобто для нотаріуса ця копія паспорту не буде підтверджуючим документом.

Натомість, п.п. 1.4 п. 1 глави 10 розділу II Порядку № 296/5 встановлено, що у разі неможливості пред’явлення спадкоємцями свідоцтва про смерть спадкодавця або відсутності інформації в реєстрі НОТАРІУС ПОВИНЕН ВИТРЕБУВАТИ від органу державної реєстрації актів цивільного стану КОПІЮ АКТОВОГО ЗАПИСУ про смерть спадкодавця або ПОВНИЙ витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть.

Також, зауважу, що лише окремі ЦНАП по Україні видають ту довідку, про яку зазначено в п.п. 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5, хоча як зазначено вище, правові підстави для цього відсутні. У моєму випадку в переліку адміністративних послуг ЦНАПу відсутня послуга щодо видачі такої довідки спадкоємцю.

До того ж, відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріус під час вчинення нотаріальних дій ОБОВ’ЯЗКОВО використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ до них. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій ОБОВ’ЯЗКОВО використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру, а також ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ГРОМАДЯН, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України.

Також , згідно з абзацом сьомим пункту 3.15 розділу III Інструкції №1269/5 «доступ посадових осіб державних органів, НОТАРІУСІВ до Реєстру здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису…».

Отже, з одного боку на людину – спадкодавця п.п. 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5 покладено обов'язок надати довідку, або копію актового запису про смерть, які він, виходячи з положень вищевказаних НПА не має права отримати, а з іншого боку положеннями ч.ч. 1. 2 ст. 46-1 ЗУ «Про нотаріат» з урахуванням положень абзацу сьомого пункту 3.15 розділу III Інструкції №1269/5 саме на нотаріуса покладено обов'язок використовувати шляхом БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ відомості, зокрема, ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ГРОМАДЯН, отримавши які, нотаріус має можливість з’ясувати місце проживання померлого спадкодавця, тобто має можливість З’ЯСУВАТИ МІСЦЕ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ.



Отже, виникають такі запитання:

1. Чи правильно я розумію, що п.п. 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5 – це фактично «мертва» норма, оскільки спадкоємцю її фактично не можливо виконати ? І з огляду на вимоги п.п. 1.14 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5, нотаріус може ВІДМОВИТИ спадкоємцю у прийнятті заяви про прийняття спадщини та скаже йому звертатись до суду із заявою про встановлення місця відкриття спадщини ?

2. Яким ще «ІНШИМ документом», як про це зазначено в що п.п. 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5, спадкоємець має можливість підтвердити місце відкриття спадщини, щоб не звертатись до суду із заявою про встановлення місця відкриття спадщини?

3. З огляду на вищевказані положення вищевказаних НПА та ЗУ «Про нотаріат» чи зобов’язаний ВЗАГАЛІ спадкоємець, разом із заявою про прийняття спадщини подавати нотаріусу документ, який підтверджує місце відкриття спадщини ? Чи спадкоємець має послатись на вищевказані норми законодавства і, наголосивши на ПРІОРИТЕТНІСТЬ норм ЗАКОНУ (ч.ч. 1. 2 ст. 46-1 ЗУ «Про нотаріат» щодо обов’язку саме нотаріуса отримувати та використовувати відомості з державного реєстру актів цивільного стану громадян у тому числі для з’ясування місця відкриття спадщини) НАД положеннями НПА (тобто над положеннями п.п. 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5, які ДО ТОГО Ж apriori є НЕВИКОНУВАНИМИ для спадкоємця), ЛИШЕ ЗАЗНАЧИТИ в заяві про прийняття спадщини (без подання підтверджуючих документів), що спадкодавець на момент смерті був зареєстрований та проживав за адресою такою-то, ТА ЗАЗНАЧИТИ, що нотаріус, виходячи з вимог ч.ч. 1. 2 ст. 46-1 ЗУ «Про нотаріат» та зважаючи на положення абзацу сьомого пункту 3.15 розділу III Інструкції №1269/5, ЗОБОВЯЗАНИЙ (та має при цьому реальну можливість це зробити) з’ясувати місце відкриття спадщини, виходячи з цього, нотаріус ЗОБОВЯЗАНИЙ прийняти у спадкоємця ТАКУ заяву про прийняття спадщини та завести спадкову справу ?

4. За таких, apriori невиконуваних для спадкоємця вимог п.п. 1.13 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5 щодо надання ним нотаріусу разом із заявою про прийняття спадщини вищевказаної довідки або копії актового запису про смерть, чи не буде тоді спадкоємцю простіше НЕ подавати нотаріусу разом із заявою про прийняття спадщини НАВІТЬ й свідоцтво про смерть спадкодавця та послатись при цьому в заяві про прийняття спадщини на вимоги п.п. 1.4 п. 1 глави 10 розділу ІІ Порядку № 296/5,згідно з яким у разі неможливості пред’явлення спадкоємцями СВІДОЦТВА ПРО СМЕРТЬ СПАДКОДАВЦЯ або відсутності інформації в реєстрі НОТАРІУС ПОВИНЕН ВИТРЕБУВАТИ від органу державної реєстрації актів цивільного стану КОПІЮ АКТОВОГО ЗАПИСУ ПРО СМЕРТЬ спадкодавця АБО ПОВНИЙ ВИТЯГ з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть. І водночас зазначити в заяві про прийняття спадщини, що оскільки нотаріусом БУДЕ витребувано КОПІЮ АКТОВОГО ЗАПИСУ ПРО СМЕРТЬ або ПОВНИЙ ВИТЯГ з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, то нотаріус з цих документів зможе з’ясувати/встановити ТАКОЖ і місце відкриття спадщини ?



