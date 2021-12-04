Увольнение по соглашению сторон

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|4/12/21 19:20
ОК АКА Олюня > tnl7
4/12/21 19:06
+ чтобы гарантированно получить "парашют", настаивайте на выплате этой суммы официально в виде, например, премии.
|4/12/21 19:16
ОК АКА Олюня > tnl7
4/12/21 19:06
но будьте готовы к торгу. при наличии ЗП в конверте 3 полных ЗП - это слишком хорошо и редко случается. обычно так могут прощаться с топами, не с рядовыми сотрудниками ;)
|4/12/21 19:06
tnl7 > ОК АКА Олюня
4/12/21 18:54
это и собираюсь сделать - соглашаюсь на написание заявления по соглашению, но с выплатой 2 ЗП+выходное пособия.
спс
|4/12/21 18:54
ОК АКА Олюня > tnl7
4/12/21 18:29
можно попробовать договориться об увольнении по соглашению сторон, но при условии выплаты Вам т.н. "золотого парашюта" в размере того, что Вы рассчитываете получить при увольнении по сокращению.
|4/12/21 18:51
ОК АКА Олюня > tnl7
4/12/21 18:29
ну так и писали бы, что 2 мес работы.
если у Вас ЗП серая (часть в конверте), то на эти 2 мес о конверте забудьте. соответственно, и выходное пособие тоже из размера официальной ЗП.
|4/12/21 18:29
tnl7 > ОК АКА Олюня
4/12/21 18:26
о существенных изменениях условий труда сотрудники должны быть уведомлены не позднее, чем за два месяца до таких изменений - т.е. 2 месяца работы и выплата выходного пособия в размере среднемесячного заработка.
|4/12/21 18:26
ОК АКА Олюня > tnl7
4/12/21 18:11
повторяю: "на то оно и соглашение сторон, что стороны пришли к согласию", а не в одностороннем порядке.
звідки про 2 ЗП?
КЗпП
Стаття 44. Вихідна допомога
При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
|4/12/21 18:11
tnl7 > ОК АКА Олюня
4/12/21 18:00
Хочу узнать может ли работодатель в одностороннем порядке уволить меня по соглашению сторон?
хочу уйти по сокращению сторон - это финансово выгоднее: как минмум две ЗП+выходное пособие
|4/12/21 18:00
ОК АКА Олюня > tnl7
4/12/21 17:33
на то оно и соглашение сторон, что стороны пришли к согласию, а не по вынуждению.
от чего именно Вы хотите защититься?
как для записи в ТК, то статья по соглашению для будущих работодателей симпатичнее сокращения ;)
|4/12/21 17:33
tnl7
Подскажите может ли работодатель заставить меня, бухгалтера, написать заявление на увольнение по согласованию сторон?
Я предлагаю сокращение, но понятно работодатель не согласен.
Согласно телефонного разговора, мне перезвонил главный бухгалтер и сообщил, что моя должность в моём областном городе не нужна и мне предложили написать заявление по согласованию сторон - я же вижу со своей стороны только сокращение. Прошу разъяснить как мне действовать и защитить себя.
СПС