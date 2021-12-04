Увольнение по соглашению сторон

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4/12/21 19:16 ОК АКА Олюня > tnl7 4/12/21 19:06

но будьте готовы к торгу. при наличии ЗП в конверте 3 полных ЗП - это слишком хорошо и редко случается. обычно так могут прощаться с топами, не с рядовыми сотрудниками ;)



4/12/21 19:06 tnl7 > ОК АКА Олюня 4/12/21 18:54

это и собираюсь сделать - соглашаюсь на написание заявления по соглашению, но с выплатой 2 ЗП+выходное пособия.

спс



4/12/21 18:54 ОК АКА Олюня > tnl7 4/12/21 18:29

можно попробовать договориться об увольнении по соглашению сторон, но при условии выплаты Вам т.н. "золотого парашюта" в размере того, что Вы рассчитываете получить при увольнении по сокращению.



4/12/21 18:51 ОК АКА Олюня > tnl7 4/12/21 18:29

ну так и писали бы, что 2 мес работы.

если у Вас ЗП серая (часть в конверте), то на эти 2 мес о конверте забудьте. соответственно, и выходное пособие тоже из размера официальной ЗП.



4/12/21 18:29 tnl7 > ОК АКА Олюня 4/12/21 18:26

о существенных изменениях условий труда сотрудники должны быть уведомлены не позднее, чем за два месяца до таких изменений - т.е. 2 месяца работы и выплата выходного пособия в размере среднемесячного заработка.



4/12/21 18:26 ОК АКА Олюня > tnl7 4/12/21 18:11

повторяю: "на то оно и соглашение сторон, что стороны пришли к согласию", а не в одностороннем порядке.

звідки про 2 ЗП?

КЗпП

Стаття 44. Вихідна допомога

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.



4/12/21 18:11 tnl7 > ОК АКА Олюня 4/12/21 18:00

Хочу узнать может ли работодатель в одностороннем порядке уволить меня по соглашению сторон?

хочу уйти по сокращению сторон - это финансово выгоднее: как минмум две ЗП+выходное пособие



4/12/21 18:00 ОК АКА Олюня > tnl7 4/12/21 17:33

на то оно и соглашение сторон, что стороны пришли к согласию, а не по вынуждению.

от чего именно Вы хотите защититься?

как для записи в ТК, то статья по соглашению для будущих работодателей симпатичнее сокращения ;)

