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Уголовное право и процесс
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Конфликт с соседкой (ложные обвинения)
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4/12/21 21:37  VP_Son > soldi    4/12/21 20:39Дерево
"понять і простіть" (с)
І ігнорувати. Чим більше реагуєте - тим більше провокуєте.

4/12/21 20:42  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > soldi    4/12/21 20:39Дерево
непогано було б пам'ятати, для чого існують абзаци...

4/12/21 20:39  soldiОтправить письмо   Дерево
Что делать если неадекватная соседка безосновательно подаёт заявление в полицию? Внезапно, соседка, которая проживает одна (муж умер, дети живут в городе) начала обвинять моего отца и брата в воровстве курей, кролей, консервации из погреба, в порче имущества (что они ломают забор, бросают в её двор камни, вытаптываю зелень, травят химикатами огород, что в её отсутствие проникают в её двор и ломают крышу, что из нашего двора воняет, а также в другом. Стало не возможным выйти на огород и даже в собственный двор, поскольку она, увидев (через забор) любого члена нашей семьи, начинает кричать, ругаться и привлекая внимание, обвинять нас. Она распространяет неправдивую информацию о нас всем жителям села, а некоторых знакомых зовёт к себе во двор и показывает, якобы испорченное нами её имущество и рассказывает гадости про нас. Это всё не правда, поскольку мои родители трудяги и целыми днями заняты фермерскими вопросами, но такое её поведение подорвало здоровье мамы, которая очень миролюбивая, не скандальная, но из- за неё, не может спокойно выйти во двор и на огород. И вот сейчас, соседка написала заявление в полицию, где обвиняет конкретно моего отца и брата. Участковый вызывал неоднократно их для пояснений. Я пыталась поговорить с её дочерью (моей одноклассницей), пыталась выяснить, почему они обвиняют именно нас, но её дочь, как и соседка, начинает также нас обвинять в воровстве. Мы пытались обратиться к её родной сестре, которая проживает рядом, но сестра говорит, что с ней не общается и считает её неадекватной и ничем не может помочь. Другие её родственники при встрече, постоянно спрашивают: «ну, что, достаёт вас наша родственница? Мы сами знаем, что она неадекватная, но ничего не можем сделать, а её младшая дочь, полностью её поддерживает». В поданном заявлении в полицию изложены факты, которые не соответствуют действительности, жизнь стала невыносимой, психологически очень сложно. Частично мы заменили забор на более высокий, чтобы она не заглядывала в щели и через него, но и это не помогает. Пытаюсь найти выход. Обращаюсь с просьбой, подскажите как быть или дайте какой – либо совет!

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