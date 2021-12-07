Сovid-сертифікат без ІПН (РНОКПП) при наявності УНЗР не видають?

подальше спілкування з "підтримкою" "дії" допомогло з'ясувати, що державна фірма "дія" (тобто - за наші гроші) навмисне дезінформує громадян, ось фрагмент діалогу:
"
- доброго дня. підкажіть, будь ласка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
- це офіційний сайт Вашого підприємства?
- Вітаю! Мене звати Оксана. Я менеджер служби підтримки. Спробую допомогти розібратися з вашим питанням. Так, це - Портал Дії.
- чи носять інструкції на "Портал Дії" офіційний характер?
- Так.
- там написана така цитата "Ви можете згенерувати COVID-сертифікат, якщо у вас є УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Він присвоюється автоматично під час оформлення ID-картки або біометричного закордонного паспорта. ", однак менеджер Ліна у процесі листування відмовила громадянину у наданні можливості отримати сертифікат у додатку "дія" або на порталі "дія" БЕЗ наявності присвоєного ІПН. Тобто або обманюєте Ви, або менеджер Ліна?
- Але ви і справді без РНОКПП не зможете отримати сертифікат ні на Порталі. Дія, ні в самому застосунку
- тобто на порталі навмисне опублікована дезінформація?
- У вас є ще якісь питання ?
- Так, є, однак Ви поки що не відповіли на попереднє запитання
- Я не маю інформації по цьому запитання. Я можу вам допомогти лише з сертифікатом. Ви можете отримати довідку лише у сімейного лікаря.
- Запитань про довідку до Вас у мене не було. Нам потрібен цифровий COVID-сертифікат на підставі УНЗР, як це написано Вами в інструкції на порталі.
- Якщо у вас виникнуть питання, будемо раді допомогти:) На все добре! Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії.
- А де ж відповідь на запитання?
- Я правильно розумію, у вас відмова від РНОКПП?
- Так
- якщо ви відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника, то отримати сертифікат, на жаль, наразі не зможете.
Оскільки при запиті відбувається порівняння даних з тими, що лежать в реєстрі податкової, а у вашій ситуації облік ведеться в іншому Державному реєстрі. Радимо отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у сімейного лікаря та ознайомитися з актуальним режимом в’їзду та транзиту в різних державах світу на інтерактивній онлайн-мапі Міністерства закордонних справ України
- Навіщо тоді на Вашому порталі існує інструкція, де написано, що можна без РНОКПП?
- Раніше дійсно була така можливість, зараз, на жаль її немає, ця інструкція на сьогодні неактуальна
- Тобто підприємство "дія" публікує неактуальні інструкції на офіційному порталі, а тисячі громадян даремно читають і витрачають купу часу і зусиль, щоб їх виконати?
- Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії.