Карантин Логин: Пароль: Регистрация | Восстановить пароль

Сovid-сертифікат без ІПН (РНОКПП) при наявності УНЗР не видають? темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:



Ваше имя: EMail:



Страницы: Всего: 1





Сортировать по времени сообщений [ ]

7/12/21 22:54 likbez > likbez 7/12/21 16:05



"

- доброго дня. підкажіть, будь ласка -



- Вітаю! Мене звати Оксана. Я менеджер служби підтримки. Спробую допомогти розібратися з вашим питанням. Так, це - Портал Дії.



- чи носять інструкції на "Портал Дії" офіційний характер?



- Так.



- там написана така цитата "Ви можете згенерувати COVID-сертифікат, якщо у вас є УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Він присвоюється автоматично під час оформлення ID-картки або біометричного закордонного паспорта. ", однак менеджер Ліна у процесі листування відмовила громадянину у наданні можливості отримати сертифікат у додатку "дія" або на порталі "дія" БЕЗ наявності присвоєного ІПН. Тобто або обманюєте Ви, або менеджер Ліна?



- Але ви і справді без РНОКПП не зможете отримати сертифікат ні на Порталі. Дія, ні в самому застосунку



- тобто на порталі навмисне опублікована дезінформація?



- У вас є ще якісь питання ?



- Так, є, однак Ви поки що не відповіли на попереднє запитання



- Я не маю інформації по цьому запитання. Я можу вам допомогти лише з сертифікатом. Ви можете отримати довідку лише у сімейного лікаря.



- Запитань про довідку до Вас у мене не було. Нам потрібен цифровий COVID-сертифікат на підставі УНЗР, як це написано Вами в інструкції на порталі.



- Якщо у вас виникнуть питання, будемо раді допомогти:) На все добре! Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії.



- А де ж відповідь на запитання?



- Я правильно розумію, у вас відмова від РНОКПП?



- Так



- якщо ви відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника, то отримати сертифікат, на жаль, наразі не зможете.

Оскільки при запиті відбувається порівняння даних з тими, що лежать в реєстрі податкової, а у вашій ситуації облік ведеться в іншому Державному реєстрі. Радимо отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у сімейного лікаря та ознайомитися з актуальним режимом в’їзду та транзиту в різних державах світу на інтерактивній онлайн-мапі Міністерства закордонних справ України



- Навіщо тоді на Вашому порталі існує інструкція, де написано, що можна без РНОКПП?



- Раніше дійсно була така можливість, зараз, на жаль її немає, ця інструкція на сьогодні неактуальна



- Тобто підприємство "дія" публікує неактуальні інструкції на офіційному порталі, а тисячі громадян даремно читають і витрачають купу часу і зусиль, щоб їх виконати?



- Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії. подальше спілкування з "підтримкою" "дії" допомогло з'ясувати, що державна фірма "дія" (тобто - за наші гроші) навмисне дезінформує громадян, ось фрагмент діалогу:- доброго дня. підкажіть, будь ласка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - це офіційний сайт Вашого підприємства?- Вітаю! Мене звати Оксана. Я менеджер служби підтримки. Спробую допомогти розібратися з вашим питанням. Так, це - Портал Дії.- чи носять інструкції на "Портал Дії" офіційний характер?- Так.- там написана така цитата "Ви можете згенерувати COVID-сертифікат, якщо у вас є УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Він присвоюється автоматично під час оформлення ID-картки або біометричного закордонного паспорта. ", однак менеджер Ліна у процесі листування відмовила громадянину у наданні можливості отримати сертифікат у додатку "дія" або на порталі "дія" БЕЗ наявності присвоєного ІПН. Тобто або обманюєте Ви, або менеджер Ліна?- Але ви і справді без РНОКПП не зможете отримати сертифікат ні на Порталі. Дія, ні в самому застосунку- тобто на порталі навмисне опублікована дезінформація?- У вас є ще якісь питання ?- Так, є, однак Ви поки що не відповіли на попереднє запитання- Я не маю інформації по цьому запитання. Я можу вам допомогти лише з сертифікатом. Ви можете отримати довідку лише у сімейного лікаря.- Запитань про довідку до Вас у мене не було. Нам потрібен цифровий COVID-сертифікат на підставі УНЗР, як це написано Вами в інструкції на порталі.- Якщо у вас виникнуть питання, будемо раді допомогти:) На все добре! Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії.- А де ж відповідь на запитання?- Я правильно розумію, у вас відмова від РНОКПП?- Так- якщо ви відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника, то отримати сертифікат, на жаль, наразі не зможете.Оскільки при запиті відбувається порівняння даних з тими, що лежать в реєстрі податкової, а у вашій ситуації облік ведеться в іншому Державному реєстрі. Радимо отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у сімейного лікаря та ознайомитися з актуальним режимом в’їзду та транзиту в різних державах світу на інтерактивній онлайн-мапі Міністерства закордонних справ України- Навіщо тоді на Вашому порталі існує інструкція, де написано, що можна без РНОКПП?- Раніше дійсно була така можливість, зараз, на жаль її немає, ця інструкція на сьогодні неактуальна- Тобто підприємство "дія" публікує неактуальні інструкції на офіційному порталі, а тисячі громадян даремно читають і витрачають купу часу і зусиль, щоб їх виконати?- Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії.

7/12/21 16:05 likbez

на офіційному сайті фірми "дія" covid19.diia.gov.ua/#faq написано:

"Чи можна згенерувати COVID-сертифікат на порталі Дія в разі відмови від РНОКПП?

Так. Ви можете згенерувати COVID-сертифікат, якщо у вас є УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Він присвоюється автоматично під час оформлення ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Саме цей номер в Електронну систему охорони здоров’я має внести лікар, який проводив щеплення."



Ця інструкція була виконана лікарем під час проведення вакцинації (вже двічі!), однак офіційна підтримка фірми "дія" в ососбі менеджера Ліни у процесі листування відмовила громадянину у наданні можливості отримати сертифікат у додатку "дія" або на порталі "дія", у зв'язку з чим громадянин відсторонений від виконання службових обов'язків за місцем свого офіційного працевлаштування.



Запитання: як переконати Ліну, менеджера служби підтримки "Дії" дотримуватись тієї інструкції, яку вона оприлюднила на офіційному сайті фірми "дія" covid19.diia.gov.ua , щоб не витрачати безцінне життя на судові оскарження і т.і.?

Страницы: Всего: 1



