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Сovid-сертифікат без ІПН (РНОКПП) при наявності УНЗР не видають?
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7/12/21 22:54  likbezОтправить письмо > likbez    7/12/21 16:05Дерево
подальше спілкування з "підтримкою" "дії" допомогло з'ясувати, що державна фірма "дія" (тобто - за наші гроші) навмисне дезінформує громадян, ось фрагмент діалогу:
"
- доброго дня. підкажіть, будь ласка - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - це офіційний сайт Вашого підприємства?

- Вітаю! Мене звати Оксана. Я менеджер служби підтримки. Спробую допомогти розібратися з вашим питанням. Так, це - Портал Дії.

- чи носять інструкції на "Портал Дії" офіційний характер?

- Так.

- там написана така цитата "Ви можете згенерувати COVID-сертифікат, якщо у вас є УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Він присвоюється автоматично під час оформлення ID-картки або біометричного закордонного паспорта. ", однак менеджер Ліна у процесі листування відмовила громадянину у наданні можливості отримати сертифікат у додатку "дія" або на порталі "дія" БЕЗ наявності присвоєного ІПН. Тобто або обманюєте Ви, або менеджер Ліна?

- Але ви і справді без РНОКПП не зможете отримати сертифікат ні на Порталі. Дія, ні в самому застосунку

- тобто на порталі навмисне опублікована дезінформація?

- У вас є ще якісь питання ?

- Так, є, однак Ви поки що не відповіли на попереднє запитання

- Я не маю інформації по цьому запитання. Я можу вам допомогти лише з сертифікатом. Ви можете отримати довідку лише у сімейного лікаря.

- Запитань про довідку до Вас у мене не було. Нам потрібен цифровий COVID-сертифікат на підставі УНЗР, як це написано Вами в інструкції на порталі.

- Якщо у вас виникнуть питання, будемо раді допомогти:) На все добре! Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії.

- А де ж відповідь на запитання?

- Я правильно розумію, у вас відмова від РНОКПП?

- Так

- якщо ви відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника, то отримати сертифікат, на жаль, наразі не зможете.
Оскільки при запиті відбувається порівняння даних з тими, що лежать в реєстрі податкової, а у вашій ситуації облік ведеться в іншому Державному реєстрі. Радимо отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію у сімейного лікаря та ознайомитися з актуальним режимом в’їзду та транзиту в різних державах світу на інтерактивній онлайн-мапі Міністерства закордонних справ України

- Навіщо тоді на Вашому порталі існує інструкція, де написано, що можна без РНОКПП?

- Раніше дійсно була така можливість, зараз, на жаль її немає, ця інструкція на сьогодні неактуальна

- Тобто підприємство "дія" публікує неактуальні інструкції на офіційному порталі, а тисячі громадян даремно читають і витрачають купу часу і зусиль, щоб їх виконати?

- Щодня поруч з вами там і тоді, коли потрібно. Служба підтримки Дії.

7/12/21 16:05  likbezОтправить письмо   Дерево
на офіційному сайті фірми "дія" covid19.diia.gov.ua/#faq написано:
"Чи можна згенерувати COVID-сертифікат на порталі Дія в разі відмови від РНОКПП?
Так. Ви можете згенерувати COVID-сертифікат, якщо у вас є УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Він присвоюється автоматично під час оформлення ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Саме цей номер в Електронну систему охорони здоров’я має внести лікар, який проводив щеплення."

Ця інструкція була виконана лікарем під час проведення вакцинації (вже двічі!), однак офіційна підтримка фірми "дія" в ососбі менеджера Ліни у процесі листування відмовила громадянину у наданні можливості отримати сертифікат у додатку "дія" або на порталі "дія", у зв'язку з чим громадянин відсторонений від виконання службових обов'язків за місцем свого офіційного працевлаштування.

Запитання: як переконати Ліну, менеджера служби підтримки "Дії" дотримуватись тієї інструкції, яку вона оприлюднила на офіційному сайті фірми "дія" covid19.diia.gov.ua , щоб не витрачати безцінне життя на судові оскарження і т.і.?

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