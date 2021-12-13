Ювелирные изделия - что это?

13/12/21 16:17 ротор1

вопрос по КВЕД 47.77 (Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах) и третьей группе ФЛ-П. Сейчас ФЛ-П на третьей группе торгует только изделиями, которые не относятся к изделиям из драг металлов, торгует только бижутерией (сплавы недрагоценных металлов, просто недраг. металлов, с пластиком и стеклышками). Желает перейти на вторую группу, считаю, что он не торгует ювелирными изделиями. Но есть ДСТУ 3375-96 «Вироби золотарські. Терміни та визначення» и там ювелірні вироби — це:

— вироби культурно-побутового призначення з дорогоцінних металів, з використанням дорогоцінних металів, вироби з недорогоцінних металів у разі застосування різних видів художньої обробки, наприклад, скань, зернь, чернь, фініфть, ритування, карбування, кування, діамантове гранування;

— вироби з матеріалів, що імітують дорогоцінні метали, за умови високохудожнього їх виконання в поєднанні з дорогоцінним, напівдорогоцінним та кольоровим камінням природного або штучного походження, перлами, коралами, янтарем, перламутром, склом, кришталем, рогом, кісткою;

— високохудожні вироби з каменя , бурштину, рогу, кістки.

Т.е., однозначно не только изделия из драг металлов могут быть ювелирными.

Копаюсь и не могу найти хоть какое-то разъяснение от фискалов по этому поводу. Помогите, пожалуйста, советом.

