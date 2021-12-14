|
Сортировать по времени сообщений
[]
|14/12/21 18:16
ука > Rossi
14/12/21 17:56
1.Кредитор погоджується із договірним зменшенням суми заборгованості Боржника, що становить 100 тис. і яка виникла з договору займу … від ….., до суми в розмірі 50 тис., виключно за умови фактичного погашення вказаної суми, тобто надходження 50 тис. на розрахунковий рахунок кредитора в результаті виконання дій, передбачених п.2
2. Боржник, підписом на даній угоді засвідчує, що погашення заборгованості, в сумі визначеній в п.1, буде здійснено за рахунок продажу майна, що належить боржнику.
|14/12/21 17:56
Rossi > ука
14/12/21 17:17
Можете процитировать условия соглашения?
|14/12/21 17:17
ука > Rossi
14/12/21 16:48
Це я так, невпевнено сказав.
Ви праві - нововиявлені це ті які існували на момент розгляду , але не були відомі сторонам. Тому ці обставини не є нововиявленими.
|14/12/21 16:48
Rossi > ука
14/12/21 16:43
почему вновь открывшиеся?
|14/12/21 16:48
ука > Yuri Loktionoff
14/12/21 14:59
Цей недолік (щодо строків), дійсно є.
Але є суб'єктивне ставлення боржника до укладеної угоди: за умовами угоди боржник отримав привелеї у вигляді дісконту 50 тис. , взамін кредитор нічого не отримав, його єдиний розрахунок був на те, що боржник не буде вчиняти дії на ухилення від сплати заниженої суми зобов'язань і не зволікаючи сплатить йому борг.
Але фактично поведінка боржника після укладання угоди свідчила про його бажання повністю уникнути сплати будь-якої суми боргу.
|14/12/21 16:43
ука > Rossi
14/12/21 15:13
Ні, на момент винесення рішення суду умова цієї угоди (сплата 50 тис.) не була виконана боржником, тому з апеляцією боржник не звертався.
Хоча зараз, теоретично, має можливість подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами.
|14/12/21 15:13
Rossi > ука
14/12/21 14:02
Должник обжаловал решение суда?
|14/12/21 14:59
Yuri Loktionoff > ука
14/12/21 14:02
Прощение долга, тоже сделка: в вашем случае, если я правильно понял, она выписана некорректно, - не указан срок уплаты UAH 50,000. Соответственно, её можно толковать только как совершённую под отлагательным условием (если бы был срок, было бы отменительное): вы идёте в суд, они платят UAH 50,000 и вы получаете по суду только судебные издержки.
|14/12/21 14:24
цепека > ука
14/12/21 14:02
"Кредитор...йде до суду та отримує судове рішення про стягнення з боржника 100 тис, та в рамках виконавчого провадження стягує з боржника 100 тис. грн.", - оце і все, що потрібно знати, щоб послати боржника...
|14/12/21 14:02
ука
Ситуація наступна – кредитор, який має грошові вимоги до боржника в сумі 100 тис., підписує з боржником Угоду про зменшення суми заборгованості до 50 тис, в якій прописується умова, що лише в разі фактичного перерахування боржником суми в розмірі 50 тис. грн., він (кредитор) погоджується із зменшенням суми заборгованості з 100 тис. до 50 тис.
Після укладання цієї угоди (про зменшення суми заборгованості) , боржник фактично ухиляється від її виконання та вчиняє дії щодо судового оскарження документів, що підтверджують його заборгованість.
Кредитор, за таких умов, йде до суду та отримує судове рішення про стягнення з боржника 100 тис, та в рамках виконавчого провадження стягує з боржника 100 тис. грн.
Боржник, після примусового стягнення з нього 100 тис., заявляє вимогу кредитору про повернення йому 50 тис. грн., посилаючись на умови Угоди про зменшення суми заборгованості.
Чи є в даній ситуації у кредитора, який має намір залишити у себе всі 100 тис., шанси на розірвання в односторонньому порядку цієї угоди (через суд) за наступними підставами : а) втрата інтересу до угоди, адже з моменту її укладання до фактичного отримання кредитором 100 тис. пройшло 2,5 роки ; б) за весь це час (2,5 роки) боржник умисно ухилявся від виконання угоди (ініціював позови, апеляційні скарги, перешкоджав виконавчому провадженню, оскаржуючи дії держвиконавця тощо) ?