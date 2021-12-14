Цей недолік (щодо строків), дійсно є. Але є суб'єктивне ставлення боржника до укладеної угоди: за умовами угоди боржник отримав привелеї у вигляді дісконту 50 тис. , взамін кредитор нічого не отримав, його єдиний розрахунок був на те, що боржник не буде вчиняти дії на ухилення від сплати заниженої суми зобов'язань і не зволікаючи сплатить йому борг. Але фактично поведінка боржника після укладання угоди свідчила про його бажання повністю уникнути сплати будь-якої суми боргу.

14/12/21 14:02 ука

Ситуація наступна – кредитор, який має грошові вимоги до боржника в сумі 100 тис., підписує з боржником Угоду про зменшення суми заборгованості до 50 тис, в якій прописується умова, що лише в разі фактичного перерахування боржником суми в розмірі 50 тис. грн., він (кредитор) погоджується із зменшенням суми заборгованості з 100 тис. до 50 тис.



Після укладання цієї угоди (про зменшення суми заборгованості) , боржник фактично ухиляється від її виконання та вчиняє дії щодо судового оскарження документів, що підтверджують його заборгованість.

Кредитор, за таких умов, йде до суду та отримує судове рішення про стягнення з боржника 100 тис, та в рамках виконавчого провадження стягує з боржника 100 тис. грн.



Боржник, після примусового стягнення з нього 100 тис., заявляє вимогу кредитору про повернення йому 50 тис. грн., посилаючись на умови Угоди про зменшення суми заборгованості.



Чи є в даній ситуації у кредитора, який має намір залишити у себе всі 100 тис., шанси на розірвання в односторонньому порядку цієї угоди (через суд) за наступними підставами : а) втрата інтересу до угоди, адже з моменту її укладання до фактичного отримання кредитором 100 тис. пройшло 2,5 роки ; б) за весь це час (2,5 роки) боржник умисно ухилявся від виконання угоди (ініціював позови, апеляційні скарги, перешкоджав виконавчому провадженню, оскаржуючи дії держвиконавця тощо) ?



