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Шанси на розірвання договору в одностор. порядку
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14/12/21 18:16  ука > Rossi    14/12/21 17:56Дерево
1.Кредитор погоджується із договірним зменшенням суми заборгованості Боржника, що становить 100 тис. і яка виникла з договору займу … від ….., до суми в розмірі 50 тис., виключно за умови фактичного погашення вказаної суми, тобто надходження 50 тис. на розрахунковий рахунок кредитора в результаті виконання дій, передбачених п.2
2. Боржник, підписом на даній угоді засвідчує, що погашення заборгованості, в сумі визначеній в п.1, буде здійснено за рахунок продажу майна, що належить боржнику.

14/12/21 17:56  Rossi > ука    14/12/21 17:17Дерево
Можете процитировать условия соглашения?

14/12/21 17:17  ука > Rossi    14/12/21 16:48Дерево
Це я так, невпевнено сказав.
Ви праві - нововиявлені це ті які існували на момент розгляду , але не були відомі сторонам. Тому ці обставини не є нововиявленими.

14/12/21 16:48  Rossi > ука    14/12/21 16:43Дерево
почему вновь открывшиеся?

14/12/21 16:48  ука > Yuri Loktionoff    14/12/21 14:59Дерево
Цей недолік (щодо строків), дійсно є.
Але є суб'єктивне ставлення боржника до укладеної угоди: за умовами угоди боржник отримав привелеї у вигляді дісконту 50 тис. , взамін кредитор нічого не отримав, його єдиний розрахунок був на те, що боржник не буде вчиняти дії на ухилення від сплати заниженої суми зобов'язань і не зволікаючи сплатить йому борг.
Але фактично поведінка боржника після укладання угоди свідчила про його бажання повністю уникнути сплати будь-якої суми боргу.

14/12/21 16:43  ука > Rossi    14/12/21 15:13Дерево
Ні, на момент винесення рішення суду умова цієї угоди (сплата 50 тис.) не була виконана боржником, тому з апеляцією боржник не звертався.
Хоча зараз, теоретично, має можливість подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами.

14/12/21 15:13  Rossi > ука    14/12/21 14:02Дерево
Должник обжаловал решение суда?

14/12/21 14:59  Yuri Loktionoff > ука    14/12/21 14:02Дерево
Прощение долга, тоже сделка: в вашем случае, если я правильно понял, она выписана некорректно, - не указан срок уплаты UAH 50,000. Соответственно, её можно толковать только как совершённую под отлагательным условием (если бы был срок, было бы отменительное): вы идёте в суд, они платят UAH 50,000 и вы получаете по суду только судебные издержки.

14/12/21 14:24  цепека > ука    14/12/21 14:02Дерево
"Кредитор...йде до суду та отримує судове рішення про стягнення з боржника 100 тис, та в рамках виконавчого провадження стягує з боржника 100 тис. грн.", - оце і все, що потрібно знати, щоб послати боржника...

14/12/21 14:02  ука   Дерево
Ситуація наступна – кредитор, який має грошові вимоги до боржника в сумі 100 тис., підписує з боржником Угоду про зменшення суми заборгованості до 50 тис, в якій прописується умова, що лише в разі фактичного перерахування боржником суми в розмірі 50 тис. грн., він (кредитор) погоджується із зменшенням суми заборгованості з 100 тис. до 50 тис.

Після укладання цієї угоди (про зменшення суми заборгованості) , боржник фактично ухиляється від її виконання та вчиняє дії щодо судового оскарження документів, що підтверджують його заборгованість.
Кредитор, за таких умов, йде до суду та отримує судове рішення про стягнення з боржника 100 тис, та в рамках виконавчого провадження стягує з боржника 100 тис. грн.

Боржник, після примусового стягнення з нього 100 тис., заявляє вимогу кредитору про повернення йому 50 тис. грн., посилаючись на умови Угоди про зменшення суми заборгованості.

Чи є в даній ситуації у кредитора, який має намір залишити у себе всі 100 тис., шанси на розірвання в односторонньому порядку цієї угоди (через суд) за наступними підставами : а) втрата інтересу до угоди, адже з моменту її укладання до фактичного отримання кредитором 100 тис. пройшло 2,5 роки ; б) за весь це час (2,5 роки) боржник умисно ухилявся від виконання угоди (ініціював позови, апеляційні скарги, перешкоджав виконавчому провадженню, оскаржуючи дії держвиконавця тощо) ?

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