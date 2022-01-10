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Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - що це?
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10/01/22 18:29  Konstantin_DОтправить письмо > LawYear    10/01/22 17:48Дерево
Зараз можливо й раніше дізнається - якщо є "Дія", і функція про сповіщення про кредити буде діяти.
А до теперішнього часу - з бюро кредитних історій можна було дізнатися. Як правило, це УБКІ (те, що належало до групи "Приват"). Є й інші бюро кредитних історій, але вони менш популярні.

10/01/22 18:21  Горн1 > LawYear    10/01/22 16:36Дерево
Вам совет или консультацию?

10/01/22 17:48  LawYearОтправить письмо > Konstantin_D    10/01/22 16:54Дерево
Так а який сенс вказувати справжній номер позичальника? Купив сімку, отримав під неї кредит, викинув сімку. А позичальник дізнається про шахрайство вже на стадії простроченого кредиту від колекторів.. Якщо я вірно розумію схему.

10/01/22 16:54  Konstantin_DОтправить письмо > LawYear    10/01/22 16:36Дерево
Справа в тому, що спочатку шахраї в особистому кабінеті вказують свій номер, щоб отримати такий пароль-підпис, а потім (якщо шахрай має дійсний номер "позичальника"-потерпілого) після отримання коштів в особистому кабінеті змінюють номер на справжній номер позичальника.

Але вся історія фіксується у лог-файлі, який створюється інформаційно-телекомунікаційною системою такого товариства-кредитодавця, де зазначається номер телефону, за допомогою якого здійснювався зв"язок під час всієї процедури узгодження умов кредиту та його надання.

10/01/22 16:47  Konstantin_DОтправить письмо > Горн1    10/01/22 14:00Дерево
Але у деяких у Правилах кредитування вказано, що "Позичальник несе відповідальність перед Товариством за достовірність, точність та
повноту інформації, наданої при заповненні Заявки (в т.ч. за Реквізити платіжної картки
Позичальника)" (так вказано, наприклад, у правилах ТОВ "Інфінанс").
А тому таке ТОВ не цікавить, що РНОКПП та паспорт на - Петрова Петра Петровича, а картка - на Іванова Івана Івановича.

10/01/22 16:36  LawYearОтправить письмо > Горн1    10/01/22 15:59Дерево
І що, головним обгрунтуванням захисту є тільки факт іншого власника картки, на яку перераховують кошти?

10/01/22 15:59  Горн1 > LawYear    10/01/22 14:59Дерево
Да это жесть. Так и возникают коллектора с требываними по кредитам, которые ты не брал. У меня в практике таих дел много. Достаточно засветить копию паспорте (например в ЖЕКе оставить) и с этой ксерокопией "мурло" прошло по одной улице по всем киоскам (Швидко гроши, алекскредит, манивео...), потом в интрнете тоже понабирал кредитов, а через месяц человек в шоке что он должник по 5-10 кредитным договорам и ему звонят с угрозами по телефону

10/01/22 14:59  LawYearОтправить письмо > Горн1    10/01/22 14:00Дерево
Якщо тільки в цьому "но", то це жесть!
Наприклад деякі мфо в договорі передбачають перерахування коштів на рахунок третьої особи!

10/01/22 14:00  Горн1 > LawYear    10/01/22 13:46Дерево
Почти так. Есть одно, но. Даже если совпали всё реквизиты МФО должно ещё провести верификацию платёжной карты куда они перечисляют кредит. А то кредит оформляется Васей, а перечисляют на карту Пети, который не есть стороной кредитного договора

10/01/22 13:46  LawYearОтправить письмо   Дерево
Хотілось би отримати відповідь що собою представляє Електронний підпис одноразовим ідентифікатором.

Питання в наступному.
Я чітко розумію, що таке електронний підпис, як його отримувати, яка система захисту і як його використовувати.
Але нещодавно зіштовхнувся з поняттям Електронний підпис одноразовим ідентифікатором.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» це дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.

Але як це виглядає на практиці?

Ось яке є роз'яснення з мережі:
Одноразовий ідентифікатор – алфавітно- цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію.
Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.

Тобто, на скільки я зрозумів, якщо якийсь шахрай захотів отримати кредит, то йому достатньо роздобути скани чужого паспорту (це взагалі не проблема), № рнокпп і все. Далі він реєструє ел адресу, купує сімку, з цим звертається до мфо, які під ці данні формують ецп з одноразовим ідентифікатором та видають кредит. Ну а далі шахрай зникає, а мфо починає кошмарити фо, чиї паспортні данні були зазначені в договорі. І така фо прозріває і починає доказувати, що вона ні при чому?

Це так працює? Чи я щось не зрозумів?
Як я бачу, безпека такого ецп відсутня повністю!

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