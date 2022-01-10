Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - що це?

10/01/22 13:46 LawYear

Хотілось би отримати відповідь що собою представляє Електронний підпис одноразовим ідентифікатором.



Питання в наступному.

Я чітко розумію, що таке електронний підпис, як його отримувати, яка система захисту і як його використовувати.

Але нещодавно зіштовхнувся з поняттям Електронний підпис одноразовим ідентифікатором.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію» це дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.



Але як це виглядає на практиці?



Ось яке є роз'яснення з мережі:

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно- цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію.

Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.



Тобто, на скільки я зрозумів, якщо якийсь шахрай захотів отримати кредит, то йому достатньо роздобути скани чужого паспорту (це взагалі не проблема), № рнокпп і все. Далі він реєструє ел адресу, купує сімку, з цим звертається до мфо, які під ці данні формують ецп з одноразовим ідентифікатором та видають кредит. Ну а далі шахрай зникає, а мфо починає кошмарити фо, чиї паспортні данні були зазначені в договорі. І така фо прозріває і починає доказувати, що вона ні при чому?



Це так працює? Чи я щось не зрозумів?

Як я бачу, безпека такого ецп відсутня повністю!

