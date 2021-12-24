Умер директор ООО - как правильно оформить изменения в ЕГР у регистратора?

Я имею в виду на второй странице формы 2 (відомості про кінцевого бенефіціара) - ниже есть тип дії: зміна відомостей, включення, виключення. То есть я подаю 1 и 5 страницы формы 2, это понятно, но бенефициары у нас не меняются, соответственно какой же тут тип действия выбрать на 2 странице?

Скажите, пожалуйста, Вы имеете в виду 2 страничку формы 2? Но там нужно указать тип действия: изменение, включение, исключение - а у нас ничего не меняется. И схему структуру выходит тоже приложить?