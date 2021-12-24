Умер директор ООО - как правильно оформить изменения в ЕГР у регистратора?

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|11/01/22 13:49
ОК АКА Олюня > Марина_0810
11/01/22 09:20
Спасибо, я уже лет 20 в курсе, что абсолютно права в этом вопросе ;)
|11/01/22 11:25
Евгений Осычнюк > Марина_0810
11/01/22 10:31
Включення.
|11/01/22 10:31
Марина_0810 > Евгений Осычнюк
11/01/22 10:27
Я имею в виду на второй странице формы 2 (відомості про кінцевого бенефіціара) - ниже есть тип дії: зміна відомостей, включення, виключення. То есть я подаю 1 и 5 страницы формы 2, это понятно, но бенефициары у нас не меняются, соответственно какой же тут тип действия выбрать на 2 странице?
|11/01/22 10:27
Евгений Осычнюк > Марина_0810
11/01/22 09:17
Как не меняется, если нового директора назначаете? Да, схема тоже нужна. Ее должен подписать новый директор.
|11/01/22 09:20
Марина_0810 > ОК АКА Олюня
10/01/22 17:49
Вчера изучила этот вопрос, Вы абсолютно правы. Я написала в протоколе ЗЗ так:
Припинити трудовий договір з директором Товариства ____________________ з 24 грудня 2021 року у зв’язку зі смертю, та призначити директором Товариства _______________________ (паспорт серії ________________, виданий ________________________________________) з 12 січня 2022 року.
|11/01/22 09:17
Марина_0810 > Евгений Осычнюк
10/01/22 19:09
Скажите, пожалуйста, Вы имеете в виду 2 страничку формы 2? Но там нужно указать тип действия: изменение, включение, исключение - а у нас ничего не меняется. И схему структуру выходит тоже приложить?
|10/01/22 19:09
Евгений Осычнюк > Марина_0810
10/01/22 15:31
Форму по КБВ подают при любом регистрационном действии.
|10/01/22 17:49
ОК АКА Олюня > Марина_0810
10/01/22 15:57
скажите нотариусу, что мертвецов не увольняют. или пусть укажет статью КЗОТ - основание увольнения в связи со смертью работника.
|10/01/22 15:57
Марина_0810 > ОК АКА Олюня
10/01/22 15:54
Согласна с Вами, просто как это правильно отобразить в протоколе ЗЗ - так и написать "припинити трудові відносини"? Нотариус сказала написать именно уволить.
|10/01/22 15:54
ОК АКА Олюня > Марина_0810
10/01/22 15:31
в связи со смертью уволить невозможно, но можно прекратить трудовые отношения.
|10/01/22 15:31
Марина_0810
Добрый день! В ООО 24.12.2021 умер директор, новый еще не назначен. Сейчас хотим подать соответствующие изменения регистратору. Подскажите, пожалуйста, не будет ли нарушением, если в протоколе ЗЗ укажем, что директор уволен в связи со смертью с 25.12.2021, а новый назначен с 12.01.2022, т.е. есть временной промежуток, когда обязанности директора никто не выполнял?
Также нотариус говорит, что в форме 2 нужно обязательно подавать страницу 2 о конечных бенефициарах и схему структуры собственности. Но директор не был учредителем, участники ООО также не менялись, так зачем это нужно подавать?