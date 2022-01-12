Що означає цифра нуль в ЄДР?

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12/01/22 15:33 Николай В > Vlad26t 12/01/22 14:19

Уточню, у нас вказанео таке: Іфнормація про засновників: ____________________, Країна громадянства…: 200000,00

І тут же у цій графі вказане прізвище цього ж засновника і про те що він є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИТК, Розмір частки засновника (учасника): 0

А в другій графі нижче під назвою «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника»: нічого не зазначено

Це технічна помилка?



12/01/22 15:13 Николай В > Vlad26t 12/01/22 14:19

До прикладу.

Перелік засновників…: СЕГІЄНКО РОМАН ПЕТРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 03164, місто Київ, вул. Лутченко, будинок 10, квартира 94, Розмір частки засновника (учасника): 200000,00

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)…: Сергієнко Роман Петрович, Україна., Україна, 03164, місто Київ, вул. Лутченко, будинок 10, квартира 94.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100



12/01/22 15:02 Николай В > Vlad26t 12/01/22 14:19

Отже що робити у даному випадку, аже цей запис є, зокрема що КБВ має 0 відсотків в статутному капіталі товариства. Між іншим, я подивився по іншим юридичним особам у такій же ситуації зазначається, що КБВ має той же розмір частки як і у засновник адже він і є кінцевим бенефіціаром. Банк таке пояснення, які ви надали мабуть не не влаштує?





12/01/22 14:19 Vlad26t > Николай В 12/01/22 13:36

До оновлення програмного забезпечення ЄДР не було можливості вписати відомості в окрему графу "кінцевий бенефіціарний власник", тому записи вносилися в графу "перелік засновників (учасників) юридичної особи".

Розмір частки в СК у грн стосується лише як засновника, але не КБВ.

