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Що означає цифра нуль в ЄДР?
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12/01/22 15:33  Николай ВОтправить письмо > Vlad26t    12/01/22 14:19Дерево
Уточню, у нас вказанео таке: Іфнормація про засновників: ____________________, Країна громадянства…: 200000,00
І тут же у цій графі вказане прізвище цього ж засновника і про те що він є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИТК, Розмір частки засновника (учасника): 0
А в другій графі нижче під назвою «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника»: нічого не зазначено
Це технічна помилка?

12/01/22 15:13  Николай ВОтправить письмо > Vlad26t    12/01/22 14:19Дерево
До прикладу.
Перелік засновників…: СЕГІЄНКО РОМАН ПЕТРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 03164, місто Київ, вул. Лутченко, будинок 10, квартира 94, Розмір частки засновника (учасника): 200000,00
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)…: Сергієнко Роман Петрович, Україна., Україна, 03164, місто Київ, вул. Лутченко, будинок 10, квартира 94.
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

12/01/22 15:02  Николай ВОтправить письмо > Vlad26t    12/01/22 14:19Дерево
Отже що робити у даному випадку, аже цей запис є, зокрема що КБВ має 0 відсотків в статутному капіталі товариства. Між іншим, я подивився по іншим юридичним особам у такій же ситуації зазначається, що КБВ має той же розмір частки як і у засновник адже він і є кінцевим бенефіціаром. Банк таке пояснення, які ви надали мабуть не не влаштує?

12/01/22 14:19  Vlad26t > Николай В    12/01/22 13:36Дерево
До оновлення програмного забезпечення ЄДР не було можливості вписати відомості в окрему графу "кінцевий бенефіціарний власник", тому записи вносилися в графу "перелік засновників (учасників) юридичної особи".
Розмір частки в СК у грн стосується лише як засновника, але не КБВ.

12/01/22 13:36  Николай ВОтправить письмо   Дерево
Шаоновні колегі підскажіть будь ласка, що означає нуль в ЄДР?
Так В ЄДР зазначено:
Розмір статутного капатілу: 30 000 гр.
Засновник Коваль Коваленко Петрович, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, ВУЛИЦЯ Глебська, будинок 100, квартира 12,
Розмір частки засновника (учасника): 30 000,00 грн
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) - Коваль Коваленко Петрович, Україна, 41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, ВУЛИЦЯ Глебська, будинок 100, квартира 12., Розмір частки засновника (учасника): 0

До банку надаємо документи, банк це побачив і відмовляється прийняти документи, посилаючись на цю обставину (запис в ЄДР), сам банк пояснити що це означає не зміг.

Що означає (може означати) такий запис в ЄДР: розмір частки кінцевого бенефіціарного власника 0 ?
Дякую за допомогу!

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