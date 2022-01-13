Представництво в суді

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13/01/22 17:18 Евгений Осычнюк > Duglas 13/01/22 16:56

По малозначним справам - довіреність, більше нічого не треба, вид стосунків (трудові, ЦПД) суд цікавити не будуть. По іншим справам - тільки самопредставництво (тобто, юрист повинен бути внесений в ЄДР, як уповноважений діяти без довіреності). Є позиція ВС, що в ЄДР не обов"язково, якщо будуть надані відповідні докази повноважень (наказ про призначення на посаду, і наявність цієї посади в статуті, як підстава представляти підприємство без довіреності).



13/01/22 17:04 Зав.складом > Duglas 13/01/22 16:56

А що важко як в кодексі скласти трудовий договір із 2-х пунктів?: 1) права і обов'язки юриста на підприємстві визначається інструкцією 2) повноваження юриста у суді визначається довіреністю по кожній справі.

Ну суддя може ще вимагати внесення відомостей в реєстр...



13/01/22 16:22 мимо2021 > ротор1 13/01/22 15:48

самопредставництво полягає в тому що підприємство самостійно свої інтереси та права захищає через представника з яким перебуває у трудових відносинах



13/01/22 16:16 мимо2021 > Duglas 13/01/22 13:12

докази того, що особа обіймає певну посаду (наказ, трудовий договір), а також докази, які дозволяють встановити обсяг повноважень вказаної посадової особи (статут, положення, трудовий договір (контракт).



13/01/22 16:10 Зав.складом > ротор1 13/01/22 15:48

Если у вас такой уровень "працівника складу", то вас и не отправят в суд, а есть "працівники складу", у трудовому договорі яких вказано, що вони можуть бути представниками у суді - читайте ст. 56 ГПК ч.3



13/01/22 15:48 ротор1 > amaryllissss 13/01/22 15:26

в чому ж тут САМОпредставництво, якщо є ПІДПРИМСТВО, а є найманий ПРАЦІВНИК. В чому ж тут САМОпредставництво?

Працівник складу, наприклад, отримуючи товар від постачальника, надає ДОВІРЕНІСТЬ, хоча в нього може бути трудовий договір, де пердбачено, що він повинен отримувати товар.



13/01/22 13:55 Ksenija > Duglas 13/01/22 13:12

или доверенность по малозначним или в реестр надо біть внесенным на осн устава.

ХПК

Стаття 58. Особи, які можуть бути представниками

1. Представником у суді може бути адвокат або законний представник.

2. При розгляді справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених статтею 59 цього Кодексу.

