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Представництво в суді
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13/01/22 17:18  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Duglas    13/01/22 16:56Дерево
По малозначним справам - довіреність, більше нічого не треба, вид стосунків (трудові, ЦПД) суд цікавити не будуть. По іншим справам - тільки самопредставництво (тобто, юрист повинен бути внесений в ЄДР, як уповноважений діяти без довіреності). Є позиція ВС, що в ЄДР не обов"язково, якщо будуть надані відповідні докази повноважень (наказ про призначення на посаду, і наявність цієї посади в статуті, як підстава представляти підприємство без довіреності).

13/01/22 17:04  Зав.складом > Duglas    13/01/22 16:56Дерево
А що важко як в кодексі скласти трудовий договір із 2-х пунктів?: 1) права і обов'язки юриста на підприємстві визначається інструкцією 2) повноваження юриста у суді визначається довіреністю по кожній справі.
Ну суддя може ще вимагати внесення відомостей в реєстр...

13/01/22 16:56  Duglas > мимо2021    13/01/22 16:16Дерево
Тобто, підприємство виписує довіреність своєму юристу, копію наказу і в суд?

13/01/22 16:28  ротор1 > Зав.складом    13/01/22 16:21Дерево
виноват. исправлюсь.

13/01/22 16:25  ротор1 > Зав.складом    13/01/22 16:21Дерево
сбило столку ваше ГПК.

13/01/22 16:22  мимо2021 > ротор1    13/01/22 15:48Дерево
самопредставництво полягає в тому що підприємство самостійно свої інтереси та права захищає через представника з яким перебуває у трудових відносинах

13/01/22 16:21  Зав.складом > ротор1    13/01/22 16:18Дерево
что 58? а ч.3 ст.56, что исключили?

13/01/22 16:18  ротор1 > Зав.складом    13/01/22 16:10Дерево
58?

13/01/22 16:16  мимо2021 > Duglas    13/01/22 13:12Дерево
докази того, що особа обіймає певну посаду (наказ, трудовий договір), а також докази, які дозволяють встановити обсяг повноважень вказаної посадової особи (статут, положення, трудовий договір (контракт).

13/01/22 16:10  Зав.складом > ротор1    13/01/22 15:48Дерево
Если у вас такой уровень "працівника складу", то вас и не отправят в суд, а есть "працівники складу", у трудовому договорі яких вказано, що вони можуть бути представниками у суді - читайте ст. 56 ГПК ч.3

13/01/22 15:48  ротор1 > amaryllissss    13/01/22 15:26Дерево
в чому ж тут САМОпредставництво, якщо є ПІДПРИМСТВО, а є найманий ПРАЦІВНИК. В чому ж тут САМОпредставництво?
Працівник складу, наприклад, отримуючи товар від постачальника, надає ДОВІРЕНІСТЬ, хоча в нього може бути трудовий договір, де пердбачено, що він повинен отримувати товар.

13/01/22 15:26  amaryllissssОтправить письмо > Duglas    13/01/22 13:12Дерево
Либо трудовой договор с соответствующими полномочиями (самопредставительство).

13/01/22 14:01  Duglas > Ksenija    13/01/22 13:55Дерево
дякую

13/01/22 13:55  KsenijaОтправить письмо > Duglas    13/01/22 13:12Дерево
или доверенность по малозначним или в реестр надо біть внесенным на осн устава.
ХПК
Стаття 58. Особи, які можуть бути представниками
1. Представником у суді може бути адвокат або законний представник.
2. При розгляді справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених статтею 59 цього Кодексу.

13/01/22 13:12  Duglas   Дерево
На підставі, яких документів юристи підприємств представляють в господарському суді інтереси під-ва?

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