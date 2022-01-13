Представництво в суді

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|13/01/22 17:18
Евгений Осычнюк > Duglas
13/01/22 16:56
По малозначним справам - довіреність, більше нічого не треба, вид стосунків (трудові, ЦПД) суд цікавити не будуть. По іншим справам - тільки самопредставництво (тобто, юрист повинен бути внесений в ЄДР, як уповноважений діяти без довіреності). Є позиція ВС, що в ЄДР не обов"язково, якщо будуть надані відповідні докази повноважень (наказ про призначення на посаду, і наявність цієї посади в статуті, як підстава представляти підприємство без довіреності).
|13/01/22 17:04
Зав.складом > Duglas
13/01/22 16:56
А що важко як в кодексі скласти трудовий договір із 2-х пунктів?: 1) права і обов'язки юриста на підприємстві визначається інструкцією 2) повноваження юриста у суді визначається довіреністю по кожній справі.
Ну суддя може ще вимагати внесення відомостей в реєстр...
|13/01/22 16:56
Duglas > мимо2021
13/01/22 16:16
Тобто, підприємство виписує довіреність своєму юристу, копію наказу і в суд?
|13/01/22 16:28
ротор1 > Зав.складом
13/01/22 16:21
виноват. исправлюсь.
|13/01/22 16:25
ротор1 > Зав.складом
13/01/22 16:21
сбило столку ваше ГПК.
|13/01/22 16:22
мимо2021 > ротор1
13/01/22 15:48
самопредставництво полягає в тому що підприємство самостійно свої інтереси та права захищає через представника з яким перебуває у трудових відносинах
|13/01/22 16:21
Зав.складом > ротор1
13/01/22 16:18
что 58? а ч.3 ст.56, что исключили?
|13/01/22 16:18
ротор1 > Зав.складом
13/01/22 16:10
58?
|13/01/22 16:16
мимо2021 > Duglas
13/01/22 13:12
докази того, що особа обіймає певну посаду (наказ, трудовий договір), а також докази, які дозволяють встановити обсяг повноважень вказаної посадової особи (статут, положення, трудовий договір (контракт).
|13/01/22 16:10
Зав.складом > ротор1
13/01/22 15:48
Если у вас такой уровень "працівника складу", то вас и не отправят в суд, а есть "працівники складу", у трудовому договорі яких вказано, що вони можуть бути представниками у суді - читайте ст. 56 ГПК ч.3
|13/01/22 15:48
ротор1 > amaryllissss
13/01/22 15:26
в чому ж тут САМОпредставництво, якщо є ПІДПРИМСТВО, а є найманий ПРАЦІВНИК. В чому ж тут САМОпредставництво?
Працівник складу, наприклад, отримуючи товар від постачальника, надає ДОВІРЕНІСТЬ, хоча в нього може бути трудовий договір, де пердбачено, що він повинен отримувати товар.
|13/01/22 15:26
amaryllissss > Duglas
13/01/22 13:12
Либо трудовой договор с соответствующими полномочиями (самопредставительство).
|13/01/22 14:01
Duglas > Ksenija
13/01/22 13:55
дякую
|13/01/22 13:55
Ksenija > Duglas
13/01/22 13:12
или доверенность по малозначним или в реестр надо біть внесенным на осн устава.
ХПК
Стаття 58. Особи, які можуть бути представниками
1. Представником у суді може бути адвокат або законний представник.
2. При розгляді справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених статтею 59 цього Кодексу.
|13/01/22 13:12
Duglas
На підставі, яких документів юристи підприємств представляють в господарському суді інтереси під-ва?